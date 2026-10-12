Μελόνι: Ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους ζητά η Ιταλία

Την ανάγκη άμεσης ευρωπαϊκής παρέμβασης για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται μακροπρόθεσμες λύσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην οικονομία και τα νοικοκυριά.

Μιλώντας σε εκπροσώπους της βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης τόνισε ότι οι απαντήσεις στο πρόβλημα δεν μπορεί να είναι μόνο προσωρινές, αλλά θα πρέπει να έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα και διάρκεια.

Όπως ανέφερε, είναι αναγκαίο να αναζητηθεί σύντομα μια κοινή λύση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη συγκράτηση της τιμής του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η Μελόνι υπενθύμισε ότι η κυβέρνησή της έχει ήδη διαθέσει περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ για την προστασία των Ιταλών πολιτών από τις αυξήσεις των τιμών.

Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο πληθωρισμός

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να συνυπολογίσει τις επιπτώσεις που έχουν στην οικονομία οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και η αστάθεια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως υπογράμμισε, οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν το κόστος της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορών, ενισχύοντας παράλληλα τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η ίδια προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός, ο οποίος τροφοδοτείται από τις διεθνείς αναταράξεις, επηρεάζει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών.

«Η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη της ότι η κρίση στο Ιράν, το κλείσιμο του Ορμούζ, η αστάθεια στην Ερυθρά Θάλασσα αυξάνουν το κόστος της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορών και, ιδίως, ότι τροφοδοτούν έναν πληθωρισμό ο οποίος ξεφεύγει από τον έλεγχό μας, αλλά επηρεάζει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, τα παραγωγικά συστήματα και τη δημόσια οικονομία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο Ecofin το ζήτημα – Νέα παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η Μελόνι σημείωσε ότι το θέμα έχει ήδη τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον υπουργό Οικονομικών της Ιταλίας, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Ecofin.

Όπως ανέφερε, σκοπεύει να επαναφέρει προσωπικά το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη και την Παρασκευή, ζητώντας να εξεταστούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

«Θα το θέσω και πάλι προσωπικά εγώ, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης και της Παρασκευής: πρόκειται για μια απλή, λογική και υπεύθυνη πρόταση», ανέφερε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.