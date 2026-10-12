Απάντηση Γκιλφόιλ στη WSJ: Ο Ντίτερς μου οφείλει $150.000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες

Μέσω των δικηγόρων της απάντησε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στις καταγγελίες του Έρικ Ντίτερς, ότι του ζήτησε να της πληρώσει οφειλές 100.000 δολαρίων στην πιστωτική της κάρτα. Η κα. Γκιλφόιλ υποστηρίζει ότι υπήρχαν από τη μεριά του ανεξόφλητες αμοιβές για επαγγελματικές υπηρεσίες που του παρείχε πριν από την επιλογή της για το διπλωματικό αξίωμα.

Σύμφωνα με την πλευρά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια και εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη για τη διεκδίκησή τους, καθώς και για τυχόν πρόσθετες αξιώσεις.

Οι δικηγόροι της Γκιλφόιλ, Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Μ. Σουάρτς, διευκρινίζουν ότι οι οικονομικές απαιτήσεις της Γκιλφόιλ αφορούν ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025. Απορρίπτουν, παράλληλα, τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως «quid pro quo», δηλαδή ως συναλλαγής με αντάλλαγμα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αμοιβές που αντιστοιχούν σε εργασία η οποία είχε ήδη εκτελεστεί.

Όπως αναφέρουν, η Γκιλφόιλ επιδίωξε να διευθετήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες πριν από τη μετάβασή της από τον ιδιωτικό τομέα στη δημόσια υπηρεσία.

Η συμφωνία για τις ομιλίες και οι οικονομικές εκκρεμότητες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δικηγόρων της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Ντίτερς είχε προσλάβει την Γκιλφόιλ ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» στο Κεντάκι. Κατά τους ίδιους, οι διοργανώσεις αποσκοπούσαν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας του Ντίτερς, ενόψει των υποψηφιοτήτων του για τη θέση του κυβερνήτη και για το Κογκρέσο.

Στις 20 Μαΐου 2024, ο Ντίτερς υπέγραψε σύμβαση με το πρακτορείο που διαχειριζόταν τις επαγγελματικές εμφανίσεις της Γκιλφόιλ και την είσπραξη των σχετικών αμοιβών. Η συμφωνία προέβλεπε αμοιβή ύψους 200.000 δολαρίων, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 31η Μαΐου 2024.

Η ανακοίνωση των νομικών εκπροσώπων της πρέσβειρας αναφέρει ότι στη συνέχεια συνήφθησαν συμφωνίες για πρόσθετες ομιλίες, καθώς και για υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης. Σε ό,τι αφορά τη συμβουλευτική συνεργασία, οι δικηγόροι επικαλούνται τρίτο πρόσωπο, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, συμμετείχε στη σχετική συμφωνία και έχει επιβεβαιώσει ενόρκως τα όσα γνωρίζει.

Κατά την εκδοχή της πλευράς Γκιλφόιλ, ο Ντίτερς δεν εκπλήρωσε εγκαίρως τις οικονομικές υποχρεώσεις του, αλλά προχωρούσε επί μήνες σε τμηματικές καταβολές. Οι δικηγόροι επικαλούνται, επίσης, γραπτά μηνύματα στα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, ο Ντίτερς απέδιδε τις καθυστερήσεις στον επιχειρηματικό του εταίρο και στους νομικούς συμβούλους του. Σε ένα από αυτά φέρεται να περιέγραφε τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας».

Με βάση τα στοιχεία που παραθέτουν, το υπόλοιπο των οφειλών ανέρχεται σήμερα σε περίπου 150.000 δολάρια.

Η πρόταση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και σε πρόταση που, σύμφωνα με τους δικηγόρους της Γκιλφόιλ, ο Ντίτερς έχει περιγράψει σε δημοσιογράφους. Όπως υποστηρίζουν, της προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια, προκειμένου να συμβάλει στην προβολή ιδιωτικής δικαστικής υπόθεσής του για ιατρική αμέλεια και να την αναδείξει ενώπιον αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Κατά την ίδια πηγή, η Γκιλφόιλ απέρριψε την πρόταση. Οι δικηγόροι της αναφέρουν, ακόμη, ότι ο Ντίτερς φέρεται να είχε δηλώσει πως κατέβαλε για τις ομιλίες της μεγαλύτερα ποσά από όσα θεωρούσε αναγκαία, επειδή επιδίωκε να αναπτύξει σχέσεις με πρόσωπα του περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ.

Τι απαντά για τις μετακινήσεις και τη δεοντολογία

Η ανακοίνωση αναφέρεται και στα δημοσιεύματα σχετικά με τις μετακινήσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας, χαρακτηρίζοντάς τα παραπλανητικά. Οι νομικοί εκπρόσωποί της υποστηρίζουν ότι, πριν από τη χρήση οποιουδήποτε ιδιωτικού αεροσκάφους, η Γκιλφόιλ ζήτησε και έλαβε σχετικές οδηγίες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τις οποίες και ακολούθησε, τηρώντας τους κανονισμούς του υπουργείου.

Παράλληλα, διαβεβαιώνουν ότι έχει συμμορφωθεί με τις ομοσπονδιακές διατάξεις για τη δεοντολογία, την αποδοχή δώρων και τις υποχρεώσεις δήλωσης. Σύμφωνα με τους ίδιους, η συμμόρφωση αυτή έχει ήδη επιβεβαιωθεί από την αμερικανική πρεσβεία.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις πτήσεις, το κόστος των μετακινήσεων ή τον τρόπο με τον οποίο καλύφθηκαν οι σχετικές δαπάνες.

Έμφαση στη διμερή συνεργασία και ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής

Κλείνοντας, οι δικηγόροι της Γκιλφόιλ αναφέρονται στις ενεργειακές προτεραιότητες της θητείας της στην Ελλάδα, καθώς και στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Διαμηνύουν ότι η Αμερικανίδα πρέσβειρα θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της «με ακεραιότητα, τιμή και διακεκριμένη προσφορά», ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη για την οικονομική διαφορά με τον Ντίτερς.

Να σημειωθεί πως η δήλωση έρχεται κατόπιν δημοσιευμάτων για δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ και σκέψεις αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της.

Ολόκληρη η δήλωση των δικηγόρων Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Μ. Σουάρτς

Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρείχε πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβειρας. Ο κ. Ντίτερς εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας για να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως επιλήψιμη συμπεριφορά και να επιτεθεί όχι μόνο στην πρέσβειρα Γκιλφόιλ, αλλά και στον Πρόεδρο Τραμπ και σε άλλα προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης. Τα ίδια του τα λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε αποδεικνύουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς.

Πριν αναλάβει δημόσια καθήκοντα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν καταξιωμένη δικηγόρος, πρώην εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, τηλεοπτική προσωπικότητα με πανεθνική αναγνωρισιμότητα και μία από τις πλέον προβεβλημένες πολιτικές υποστηρίκτριες του Προέδρου Τραμπ στη χώρα. Είχε μεγάλη ζήτηση ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδηλώσεις και ως σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης, δραστηριότητες τις οποίες εγκατέλειψε πλήρως όταν ανέλαβε δημόσια καθήκοντα. Όσοι την προσλάμβαναν πλήρωναν για τον χρόνο της λόγω της προσωπικότητας, της διαδρομής και των επιτευγμάτων της. Ο Έρικ Ντίτερς ήταν ένας από αυτούς.

Ο κ. Ντίτερς προσέλαβε την κ. Γκιλφόιλ ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» που διοργάνωνε στο Κεντάκι, προκειμένου να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του ενόψει των υποψηφιοτήτων του για το αξίωμα του κυβερνήτη του Κεντάκι και για το Κογκρέσο. Στις 20 Μαΐου 2024 υπέγραψε έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ανεξάρτητο πρακτορείο, το οποίο είχε αναλάβει να κλείνει εμφανίσεις και να εισπράττει αμοιβές για λογαριασμό της. Η σύμβαση προέβλεπε κατ’ αποκοπήν αμοιβή 200.000 δολαρίων, καταβλητέα έως τις 31 Μαΐου 2024. Συμφωνήθηκαν επίσης πρόσθετες ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και απευθείας, και ο κ. Ντίτερς συμφώνησε να καταβάλει αμοιβή για τις υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης που παρείχε η κ. Γκιλφόιλ. Η συμφωνία αυτή έγινε παρουσία τρίτου προσώπου, το οποίο την έχει επιβεβαιώσει ενόρκως.

Ο κ. Ντίτερς δεν εκπλήρωσε αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν τήρησε τη συμβατική προθεσμία πληρωμής και στη συνέχεια, επί πολλούς μήνες, κατέβαλλε σποραδικά μέρος των οφειλομένων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προβάλλοντας διαρκώς διάφορους λόγους για τη μη εξόφληση. Στα ίδια του τα γραπτά μηνύματα επιρρίπτει ευθύνες στον επιχειρηματικό του εταίρο και στους δικηγόρους του και περιγράφει τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας». Η κ. Γκιλφόιλ επέδειξε επανειλημμένα κατανόηση και του έδωσε περιθώριο χρόνου. Τελικά, εκείνος κατέβαλε ένα μέρος των οφειλομένων και απλώς δεν εξόφλησε ποτέ το υπόλοιπο. Περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025 παραμένουν ανεξόφλητα μέχρι σήμερα.

Αυτό είναι που ο κ. Ντίτερς αποκαλεί τώρα «quid pro quo», δηλαδή συναλλαγή με αντάλλαγμα: ζητείται από έναν πελάτη που έχει καθυστερήσει την πληρωμή να εξοφλήσει μια ληξιπρόθεσμη οφειλή. Όταν η κ. Γκιλφόιλ προετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τον ιδιωτικό τομέα για να αναλάβει δημόσια καθήκοντα, έκανε ό,τι θα έκανε κάθε επαγγελματίας και επιχείρησε να εισπράξει τις εκκρεμείς απαιτήσεις της. Το να ζητά κανείς από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί δεν συνιστά διαφθορά. Είναι το ακριβώς αντίθετο.

Ο κ. Ντίτερς έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι πλήρωσε την κ. Γκιλφόιλ για εμφανίσεις της ως ομιλήτριας, ότι «πλήρωσα περισσότερα απ’ όσα έπρεπε, αλλά δεν με ένοιαζε, επειδή καλλιεργούσα τη σχέση μου με τον κύκλο του Τραμπ» και ότι της προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια για να συμβάλει στη δημοσιοποίηση και την προβολή της ιδιωτικής δικαστικής του υπόθεσης για ιατρική αμέλεια και να τη θέσει υπόψη κυβερνητικών αξιωματούχων. Εκείνη αρνήθηκε. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι δεν εξόφλησε ποτέ το οφειλόμενο υπόλοιπο και ότι δεν έλαβε τίποτα από εκείνη.

Εξίσου παραπλανητικά είναι τα δημοσιεύματα σχετικά με τις μετακινήσεις της πρέσβειρας. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβειρα Γκιλφόιλ ζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τηρώντας τους κανονισμούς του υπουργείου για τις μετακινήσεις. Έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές διατάξεις περί δεοντολογίας, αποδοχής δώρων και υποχρεώσεων δήλωσης, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία.

Από τις 4 Νοεμβρίου 2025, όταν έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, η πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει θέσει στο επίκεντρο της θητείας της, υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ στην ενέργεια και την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υποστηρίζει τη διεύρυνση της αμερικανικής ενεργειακής παρουσίας, ενισχύει τη στρατηγική εταιρική σχέση ΗΠΑ–Ελλάδας και προωθεί την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία σε ολόκληρη την Ευρώπη και κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.

Η πρέσβειρα Γκιλφόιλ έχει υπηρετήσει και θα συνεχίσει να υπηρετεί με ακεραιότητα, τιμή και διακεκριμένη προσφορά. Εξετάζουμε όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για την είσπραξη της οφειλής αυτής, καθώς και κάθε άλλη πιθανή νομική βάση για την άσκηση αξιώσεων.