Σάντσεθ: Μαροκινά πολεμικά πλοία εισήλθαν στα ισπανικά χωρικά ύδατα μετά την κρίση στη Θέουτα

Την είσοδο μαροκινών πολεμικών πλοίων στα ισπανικά χωρικά ύδατα, ανοιχτά της Θέουτα, χωρίς προηγούμενη άδεια, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (12/10) ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση TVE.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επιχείρησε, ωστόσο, να περιορίσει τη σημασία του περιστατικού, κάνοντας λόγο για «μεμονωμένα» συμβάντα και τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και των διμερών σχέσεων της Μαδρίτης με το Ραμπάτ.

Στα τέλη Ιουλίου, περισσότεροι από 72.000 μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, προκαλώντας ανθρωπιστική και διπλωματική κρίση, οι συνέπειες της οποίας δεν έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως. Η υπόθεση πυροδότησε παράλληλα πολιτικές αντιπαραθέσεις στην Ισπανία, ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El País, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές, μετά την άφιξη των μεταναστών τουλάχιστον μία φρεγάτα και αρκετά περιπολικά σκάφη του Βασιλικού Ναυτικού του Μαρόκου εισήλθαν στα ισπανικά χωρικά ύδατα χωρίς να έχουν ζητήσει άδεια. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ισπανική φρεγάτα παρενέβη, αναχαιτίζοντας τα μαροκινά σκάφη και απομακρύνοντάς τα από την περιοχή.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μεταξύ δύο γειτονικών χωρών συμβαίνουν και τέτοια μεμονωμένα περιστατικά», φέρεται να δήλωσε ο Σάντσεθ, σύμφωνα με την TVE. Όπως πρόσθεσε, οι συγκεκριμένες ημέρες χαρακτηρίστηκαν από ένταση, ωστόσο η συνεργασία μεταξύ των ναυτικών των δύο χωρών εξακολουθεί να εξελίσσεται ομαλά.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπογράμμισε, παράλληλα, ότι οι σχέσεις της Ισπανίας με το Μαρόκο έχουν ιδιαίτερη σημασία, επιχειρώντας να διαχωρίσει το συγκεκριμένο συμβάν από τη συνολική πορεία της διμερούς συνεργασίας.

Στο επίκεντρο η επίσκεψη του ισπανικού βασιλικού ζεύγους

Την Τρίτη αναμένεται να επισκεφθούν τη Θέουτα ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε, και η βασίλισσα Λετίθια. Η επίσκεψη ενδέχεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις από το Ραμπάτ, καθώς το Μαρόκο διεκδικεί τους δύο ισπανικούς θύλακες στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα και τη Μελίγια.

Την περασμένη Παρασκευή, ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ, δήλωσε ότι το υφιστάμενο μοντέλο συνεργασίας με την Ισπανία στο μεταναστευτικό έχει φτάσει στα όριά του. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε δικαστικές αποφάσεις της Μαδρίτης, υποστηρίζοντας ότι δυσχεραίνουν τον επαναπατρισμό ανηλίκων και αιτούντων άσυλο.

Παρότι οι περισσότεροι από τους μετανάστες που έφτασαν στη Θέουτα επέστρεψαν στο Μαρόκο μετά τα γεγονότα του Ιουλίου, χιλιάδες εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισπανικό έδαφος, διατηρώντας ανοιχτές τις προκλήσεις που συνδέονται με τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης.