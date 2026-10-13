Παγκόσμια οικονομία: «Καμπανάκι» από το ΔΝΤ για χρέος και ανάπτυξη

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) απευθύνει έκκληση για «επείγουσα» δράση με στόχο τη θωράκιση των δημόσιων οικονομικών, καθώς τα επίπεδα χρέους και ο πληθωρισμός αυξάνονται και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια ανάπτυξη εντείνονται. Στην έκθεση World Economic Outlook, που δημοσιεύθηκε σήμερα, το Ταμείο προειδοποιεί ότι η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας ενδέχεται να πλησιάζει στα όριά της.

Παρότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να δώσουν ώθηση στην παγκόσμια ανάπτυξη το επόμενο έτος, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η δυναμική αυτή μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή, καθώς οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αβεβαιότητες παραμένουν αυξημένες.

«Η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, αλλά αυτή η ανθεκτικότητα πλησιάζει στα όριά της», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Silvana Tenreyro, τονίζοντας ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδικοί.

«Πρέπει να αποκαταστήσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στην Μπανγκόκ, όπου οι επικεφαλής των οικονομικών επιτελείων συμμετέχουν στις φθινοπωρινές συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η Γαλλία, για την οποία το Ταμείο αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις του σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση του Ιουλίου. Η ανάπτυξη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να περιοριστεί στο 0,4% φέτος και στο 0,7% το 2027. Για τη Γερμανία, η ανάπτυξη προβλέπεται να φτάσει το 1,1% το 2027, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,2%, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας και τα αυξημένα επιτόκια επιβαρύνουν την κατανάλωση.

Την ίδια ώρα, οι αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές τις τελευταίες εβδομάδες έχουν οδηγήσει το κόστος δανεισμού σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν 25 χρόνια, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και τον κίνδυνο μετάδοσης της κρίσης σε άλλες οικονομίες.

Παράλληλα, πιέσεις καταγράφηκαν το πρωί στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, κυρίως στις τεχνολογικές μετοχές, μετά τη βουτιά των νοτιοκορεατικών μετοχών, οι οποίες υποχώρησαν κατά περισσότερο από 7% σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η εξέλιξη αποτυπώνει τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και τις πιέσεις στον κλάδο των ημιαγωγών.

Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν μετά τις ευθείες δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Broadcom, Hock Tan, μιας από τις πλέον προβεβλημένες προσωπικότητες της βιομηχανίας μικροκυκλωμάτων. Ο ίδιος σχολίασε ότι πολλοί επενδυτές σε εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη «δεν έχουν ιδέα σε τι επενδύουν».