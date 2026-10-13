ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παγκόσμια οικονομία: «Καμπανάκι» από το ΔΝΤ για χρέος και ανάπτυξη
Ειδήσεις
16:29 - 13 Οκτ 2026

Παγκόσμια οικονομία: «Καμπανάκι» από το ΔΝΤ για χρέος και ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) απευθύνει έκκληση για «επείγουσα» δράση με στόχο τη θωράκιση των δημόσιων οικονομικών, καθώς τα επίπεδα χρέους και ο πληθωρισμός αυξάνονται και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια ανάπτυξη εντείνονται. Στην έκθεση World Economic Outlook, που δημοσιεύθηκε σήμερα, το Ταμείο προειδοποιεί ότι η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας ενδέχεται να πλησιάζει στα όριά της.

Παρότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να δώσουν ώθηση στην παγκόσμια ανάπτυξη το επόμενο έτος, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η δυναμική αυτή μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή, καθώς οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αβεβαιότητες παραμένουν αυξημένες.

«Η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, αλλά αυτή η ανθεκτικότητα πλησιάζει στα όριά της», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Silvana Tenreyro, τονίζοντας ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδικοί.

«Πρέπει να αποκαταστήσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στην Μπανγκόκ, όπου οι επικεφαλής των οικονομικών επιτελείων συμμετέχουν στις φθινοπωρινές συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η Γαλλία, για την οποία το Ταμείο αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις του σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση του Ιουλίου. Η ανάπτυξη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να περιοριστεί στο 0,4% φέτος και στο 0,7% το 2027. Για τη Γερμανία, η ανάπτυξη προβλέπεται να φτάσει το 1,1% το 2027, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,2%, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας και τα αυξημένα επιτόκια επιβαρύνουν την κατανάλωση.

Την ίδια ώρα, οι αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές τις τελευταίες εβδομάδες έχουν οδηγήσει το κόστος δανεισμού σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν 25 χρόνια, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και τον κίνδυνο μετάδοσης της κρίσης σε άλλες οικονομίες.

Παράλληλα, πιέσεις καταγράφηκαν το πρωί στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, κυρίως στις τεχνολογικές μετοχές, μετά τη βουτιά των νοτιοκορεατικών μετοχών, οι οποίες υποχώρησαν κατά περισσότερο από 7% σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η εξέλιξη αποτυπώνει τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και τις πιέσεις στον κλάδο των ημιαγωγών.

Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν μετά τις ευθείες δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Broadcom, Hock Tan, μιας από τις πλέον προβεβλημένες προσωπικότητες της βιομηχανίας μικροκυκλωμάτων. Ο ίδιος σχολίασε ότι πολλοί επενδυτές σε εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη «δεν έχουν ιδέα σε τι επενδύουν».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

12ο Women in Business Forum: Future Leaders - Γίνε μέρος της ηγεσίας που διαμορφώνει το αύριο.
Επιχειρήσεις

12ο Women in Business Forum: Future Leaders - Γίνε μέρος της ηγεσίας που διαμορφώνει το αύριο.

Επανεκλογή του Προέδρου του ΞΕΕ Αλέξανδρου Βασιλικού στην ηγεσία της ευρωπαϊκής φιλοξενίας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επανεκλογή του Προέδρου του ΞΕΕ Αλέξανδρου Βασιλικού στην ηγεσία της ευρωπαϊκής φιλοξενίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΝΤ: Καμπανάκι για τις παγκόσμιες τράπεζες – Η απειλή από ένα κραχ στην AI
Ειδήσεις

ΔΝΤ: Καμπανάκι για τις παγκόσμιες τράπεζες – Η απειλή από ένα κραχ στην AI

Γαλλία: Στο κατώφλι κρίσης χρέους η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης
Ειδήσεις

Γαλλία: Στο κατώφλι κρίσης χρέους η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης

Συνάντηση Θεοδωρικάκου-Στουρνάρα – Ποια θέματα συζητήθηκαν
Πολιτική

Συνάντηση Θεοδωρικάκου-Στουρνάρα – Ποια θέματα συζητήθηκαν

Βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία, μακροοικονομικές ανησυχίες: Τι δείχνει η νέα έρευνα της BofA για την Ευρώπη
Χρηματιστήρια

Βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία, μακροοικονομικές ανησυχίες: Τι δείχνει η νέα έρευνα της BofA για την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/10/2026 - 16:46

ΔΝΤ: Καμπανάκι για τις παγκόσμιες τράπεζες – Η απειλή από ένα κραχ στην AI

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/10/2026 - 16:32

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Έως τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης

Ειδήσεις
13/10/2026 - 16:29

Παγκόσμια οικονομία: «Καμπανάκι» από το ΔΝΤ για χρέος και ανάπτυξη

Πολιτική
13/10/2026 - 16:26

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση για μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/10/2026 - 16:10

Επανεκλογή του Προέδρου του ΞΕΕ Αλέξανδρου Βασιλικού στην ηγεσία της ευρωπαϊκής φιλοξενίας

Επιχειρήσεις
13/10/2026 - 16:08

12ο Women in Business Forum: Future Leaders - Γίνε μέρος της ηγεσίας που διαμορφώνει το αύριο.

Αυτοδιοίκηση
13/10/2026 - 16:07

Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης και UNIC Athens ενώνουν δυνάμεις για την εκπαίδευση, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ανακοινώσεις
13/10/2026 - 16:07

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποπληρωμή ομολογιακού δανείου 150 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
13/10/2026 - 16:07

Το Πανεπιστήμιο Tsinghua, 11ο στον κόσμο, στο Πανεπιστήμιο Keele Greece

Ειδήσεις
13/10/2026 - 16:04

Βουλγαρία: Έντεκα αγνοούμενοι μετά από επίθεση με drones σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Επιχειρήσεις
13/10/2026 - 16:02

Σε ελεύθερη πτώση η μετοχή της Stellantis, με απώλειες σχεδόν 60% φέτος

Επιχειρήσεις
13/10/2026 - 15:58

Citigroup: Άλμα 40% στα κέρδη με όχημα την επενδυτική τραπεζική – Στα $5,25 δισ.

Ειδήσεις
13/10/2026 - 15:54

Μεικτά αποτελέσματα για τις αμερικανικές τράπεζες στο γ’ τρίμηνο – Ποιες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις

Ανεμοδείκτης
13/10/2026 - 15:51

Μεγάλες αποκλίσεις στις προβλέψεις ΔΝΤ και κυβέρνησης για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Ανακοινώσεις
13/10/2026 - 15:49

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας και προστασία των επενδυτών

Ειδήσεις
13/10/2026 - 15:46

Γαλλία: Στο κατώφλι κρίσης χρέους η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης

Αναλύσεις
13/10/2026 - 15:39

Optima: Τιμή στόχος 22,50 ευρώ για τον ΟΤΕ με περιθώριο ανόδου 15,6%

Πολιτική
13/10/2026 - 15:33

Συνάντηση Θεοδωρικάκου-Στουρνάρα – Ποια θέματα συζητήθηκαν

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/10/2026 - 15:23

Fraport Greece: Αύξηση 4,2% στην επιβατική κίνηση τον Σεπτέμβριο στα 14 αεροδρόμια

Πολιτική
13/10/2026 - 15:10

ΠΑΣΟΚ: Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος – Προστασία πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις και «φρένο» στους servicers

Νομίσματα
13/10/2026 - 15:08

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά Crypto – Στα $83.000 το Bitcoin

Ειδήσεις
13/10/2026 - 14:47

Η Μόσχα χαμηλώνει τον πήχη μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία

Επιχειρήσεις
13/10/2026 - 14:29

Αγγελάκης: Άνοδος 22% στον τζίρο το 2025 και βράβευση στα Super Market Awards

Οικονομία
13/10/2026 - 14:29

ΚΕΦΙΜ: Νέα σελίδα στη νομοθέτηση με αναβαθμισμένο OpenGov – Τα στοιχήματα για πιο διαφανείς και αποτελεσματικούς νόμους

Πολιτική
13/10/2026 - 14:19

ΠΑΣΟΚ: Ζητά ενημέρωση για τη συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για τα ιστορικά κειμήλια

Εμπορεύματα
13/10/2026 - 13:59

Πτώση στις τιμές πετρελαίου – Πιέσεις από τις προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς ρωσικού ντίζελ

Πολιτική
13/10/2026 - 13:56

Πιερρακάκης: Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 13:49

Βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία, μακροοικονομικές ανησυχίες: Τι δείχνει η νέα έρευνα της BofA για την Ευρώπη

Πολιτική
13/10/2026 - 13:39

Χατζηδάκης: Τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση, εκπτώσεις από διυλιστήρια, επίδομα θέρμανσης

Πολιτική
13/10/2026 - 13:32

Χρηστίδης: Ο Καρτερός είναι ο 26ος στην Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ - Πόσο αυτόνομος μπορεί να είναι;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ