12ο Women in Business Forum: Future Leaders - Γίνε μέρος της ηγεσίας που διαμορφώνει το αύριο.

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Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 το 12ο Women in Business Forum της ICAP CRIF επιστρέφει με κεντρικό θέμα «Future Ready Leaders», στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza. Πρόκειται, για μια δυναμική συνάντηση για στελέχη και επαγγελματίες που θέλουν να ενισχύσουν τις ηγετικές τους δεξιότητες, να διευρύνουν το δίκτυό τους και να αποκτήσουν εφαρμόσιμες ιδέες για το επόμενο βήμα της σταδιοδρομίας τους.

Υπό την Αιγίδα του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του CSR Hellas, του Οργανισμού Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας (ΟΓΕΗ) και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), το Forum παρουσιάζει μια πλούσια 5ωρη ατζέντα με ομιλίες, διαδραστικά panels και fireside chats, οργανωμένα σε τέσσερις θεματικούς πυλώνες:

1. Women in Tech & AI: Πώς οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της αλλαγής.

2. Inclusive Leadership: Πώς η συμπεριληπτική ηγεσία δημιουργεί πιο ανθεκτικούς και αποδοτικούς οργανισμούς.

3. Entrepreneurship & Growth: Ιδέες, εμπειρίες και στρατηγικές για επιχειρηματική ανάπτυξη με προοπτική.

4. Redefining Success: Επαναπροσδιορίζοντας την επιτυχία μέσα από την αρμονική σύνδεση επαγγελματικής ζωής, υγείας και ευεξίας.

Στο Forum συμμετέχουν περισσότερα από 250 καταξιωμένα στελέχη, θεσμικοί εκπρόσωποι, επιχειρηματίες και experts από διαφορετικούς κλάδους, μεταφέροντας εμπειρία, πρακτική γνώση και διαφορετικές οπτικές για την ηγεσία του αύριο.

Με παρουσιάστρια τη δημοσιογράφο Μαρία Σαμολαδά, η εσπερίδα θα προσφέρει ένα ισχυρό περιβάλλον ανταλλαγής ιδεών, δημιουργίας νέων επαφών και ανάπτυξης συνεργασιών. Το networking cocktail που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συνεχίσουν τη συζήτηση σε πιο άμεσο και δημιουργικό πλαίσιο.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ Women in Business Forum - ICAP CRIF.