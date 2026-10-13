Χαμένοι στη μετάφραση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την ενεργειακή εκεχειρία

Χαμένοι στη μετάφραση βρίσκονται για άλλη μια φορά οι εμπλεκόμενες πλευρές που επιχειρούν να βάλουν τέλος στα εκατέρωθεν ενεργειακά πλήγματα του ρωσοουκρανικού πολέμου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να έχει βάλει το χεράκι του σε αυτό το μπέρδεμα.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο σίριαλ ανάμεσα στις τρεις πλευρές ξεκίνησε την Παρασκευή (9/10), όταν Ουάσιγκτον και Μόσχα ανακοίνωσαν την πρόθεση της Ρωσίας να προχωρήσει σε μεγάλες παραδόσεις ντίζελ προς την αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Με τη συμφωνία αυτή, ο Τραμπ είχε ως στόχο να προκαλέσει μείωση των τιμών ενέργειας, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί λόγω των περιπετειών του στο Ιράν, ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και την εισαγωγή ενός πλαισίου ομαλοποίησης των εμπορικών ροών απέχουν πολύ από την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Με τους Ρεπουμπλικανούς να πιέζονται και να βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών και τον Τραμπ να μην έχει τηρήσει αρκετές από τις προεκλογικές υποσχέσεις του, η συμφωνία με τον Πούτιν φαίνεται να αποσκοπεί και σε κάποια αποκλιμάκωση των τιμών πριν από τις κάλπες. Εντούτοις, εκτιμάται ότι το ρωσικό ντίζελ δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην ενεργειακή αγορά. Οι ποσότητες που έχουν ανακοινωθεί θεωρούνται μικρές σε σχέση με τις ανάγκες της αμερικανικής αγοράς, ορισμένοι εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι αυτές αρκούν μόλις για 14 ώρες.

Από εκεί και πέρα, ο Λευκός Οίκος άρχισε να πιέζει εκ νέου την ουκρανική πλευρά, καθώς ο Ζελένσκι χαρακτήρισε ανήθικη τη συμφωνία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέτεινε ότι είχε απαιτήσει πολλές φορές από τον Ουκρανό ομόλογό του να δώσει εντολή για τον τερματισμό των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και υποστήριξε ότι ήρθε η ώρα για την αντικατάστασή του από νέο πρόεδρο, επιρρίπτοντάς του ουσιαστικά την ευθύνη για το αδιέξοδο.

Επιπλέον, την Κυριακή (11/10), ο πλανητάρχης ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία, η οποία θα ίσχυε άμεσα. Μόνο που από την πρώτη αντίδραση του Κιέβου δεν προέκυπτε ότι η Ουκρανία είχε συμμετάσχει στις σχετικές συνεννοήσεις. Ο Ζελένσκι δήλωσε αρχικά ότι η ανακοίνωση του Τραμπ ήταν κάτι νέο για τον ίδιο, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι η Ουκρανία ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί μια τέτοια εκεχειρία, εφόσον και η Ρωσία σταματούσε τις επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Κι ενώ ο Τραμπ αποδοκίμαζε για άλλη μια φορά τον Ζελένσκι, ήρθε την Τρίτη (13/10) η δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να εκθέσει (διακριτικά) τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Πεσκόφ έκανε λόγο για συνεχιζόμενες επαφές σχετικά με μια ενδεχόμενη ενεργειακή εκεχειρία, χωρίς να επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία, όπως είχε ανακοινώσει ο Τραμπ δύο ημέρες νωρίτερα. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν αναφορές για πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έως και τη Δευτέρα (12/10).

Οι Ευρωπαίοι, από την άλλη, παρακολουθούν για άλλη μια φορά με αμηχανία τις κινήσεις επαναπροσέγγισης Τραμπ και Πούτιν, περιοριζόμενοι είτε σε ήπιες αποδοκιμασίες είτε σε τυπικές δηλώσεις ότι έλαβαν γνώση των εξελίξεων. Στις ΗΠΑ, παράλληλα, καταγράφονται αντιδράσεις τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικανούς για τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, με επικριτές να προειδοποιούν ότι η χαλάρωση των περιορισμών στις ρωσικές εξαγωγές καυσίμων ενισχύει οικονομικά τη Μόσχα, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πούτιν εμφανίζεται, προς ώρας, ως ο κερδισμένος της υπόθεσης, καθώς η Ρωσία εξασφαλίζει έσοδα από τις εξαγωγές ντίζελ, ενώ οι σπασμωδικές κινήσεις του πλανητάρχη προκαλούν νέες ρωγμές στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Κίεβο και δοκιμάζουν την ενότητα των δυτικών συμμάχων.