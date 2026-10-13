ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χαμένοι στη μετάφραση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την ενεργειακή εκεχειρία
Ειδήσεις
17:44 - 13 Οκτ 2026

Χαμένοι στη μετάφραση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την ενεργειακή εκεχειρία

Γιώργος Ραυτόπουλος

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Χαμένοι στη μετάφραση βρίσκονται για άλλη μια φορά οι εμπλεκόμενες πλευρές που επιχειρούν να βάλουν τέλος στα εκατέρωθεν ενεργειακά πλήγματα του ρωσοουκρανικού πολέμου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να έχει βάλει το χεράκι του σε αυτό το μπέρδεμα.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο σίριαλ ανάμεσα στις τρεις πλευρές ξεκίνησε την Παρασκευή (9/10), όταν Ουάσιγκτον και Μόσχα ανακοίνωσαν την πρόθεση της Ρωσίας να προχωρήσει σε μεγάλες παραδόσεις ντίζελ προς την αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Με τη συμφωνία αυτή, ο Τραμπ είχε ως στόχο να προκαλέσει μείωση των τιμών ενέργειας, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί λόγω των περιπετειών του στο Ιράν, ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και την εισαγωγή ενός πλαισίου ομαλοποίησης των εμπορικών ροών απέχουν πολύ από την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Με τους Ρεπουμπλικανούς να πιέζονται και να βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών και τον Τραμπ να μην έχει τηρήσει αρκετές από τις προεκλογικές υποσχέσεις του, η συμφωνία με τον Πούτιν φαίνεται να αποσκοπεί και σε κάποια αποκλιμάκωση των τιμών πριν από τις κάλπες. Εντούτοις, εκτιμάται ότι το ρωσικό ντίζελ δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην ενεργειακή αγορά. Οι ποσότητες που έχουν ανακοινωθεί θεωρούνται μικρές σε σχέση με τις ανάγκες της αμερικανικής αγοράς, ορισμένοι εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι αυτές αρκούν μόλις για 14 ώρες.

Από εκεί και πέρα, ο Λευκός Οίκος άρχισε να πιέζει εκ νέου την ουκρανική πλευρά, καθώς ο Ζελένσκι χαρακτήρισε ανήθικη τη συμφωνία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέτεινε ότι είχε απαιτήσει πολλές φορές από τον Ουκρανό ομόλογό του να δώσει εντολή για τον τερματισμό των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και υποστήριξε ότι ήρθε η ώρα για την αντικατάστασή του από νέο πρόεδρο, επιρρίπτοντάς του ουσιαστικά την ευθύνη για το αδιέξοδο.

Επιπλέον, την Κυριακή (11/10), ο πλανητάρχης ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία, η οποία θα ίσχυε άμεσα. Μόνο που από την πρώτη αντίδραση του Κιέβου δεν προέκυπτε ότι η Ουκρανία είχε συμμετάσχει στις σχετικές συνεννοήσεις. Ο Ζελένσκι δήλωσε αρχικά ότι η ανακοίνωση του Τραμπ ήταν κάτι νέο για τον ίδιο, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι η Ουκρανία ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί μια τέτοια εκεχειρία, εφόσον και η Ρωσία σταματούσε τις επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Κι ενώ ο Τραμπ αποδοκίμαζε για άλλη μια φορά τον Ζελένσκι, ήρθε την Τρίτη (13/10) η δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να εκθέσει (διακριτικά) τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Πεσκόφ έκανε λόγο για συνεχιζόμενες επαφές σχετικά με μια ενδεχόμενη ενεργειακή εκεχειρία, χωρίς να επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία, όπως είχε ανακοινώσει ο Τραμπ δύο ημέρες νωρίτερα. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν αναφορές για πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έως και τη Δευτέρα (12/10).

Οι Ευρωπαίοι, από την άλλη, παρακολουθούν για άλλη μια φορά με αμηχανία τις κινήσεις επαναπροσέγγισης Τραμπ και Πούτιν, περιοριζόμενοι είτε σε ήπιες αποδοκιμασίες είτε σε τυπικές δηλώσεις ότι έλαβαν γνώση των εξελίξεων. Στις ΗΠΑ, παράλληλα, καταγράφονται αντιδράσεις τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικανούς για τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, με επικριτές να προειδοποιούν ότι η χαλάρωση των περιορισμών στις ρωσικές εξαγωγές καυσίμων ενισχύει οικονομικά τη Μόσχα, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πούτιν εμφανίζεται, προς ώρας, ως ο κερδισμένος της υπόθεσης, καθώς η Ρωσία εξασφαλίζει έσοδα από τις εξαγωγές ντίζελ, ενώ οι σπασμωδικές κινήσεις του πλανητάρχη προκαλούν νέες ρωγμές στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Κίεβο και δοκιμάζουν την ενότητα των δυτικών συμμάχων.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2026 - 18:46
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φυσικό αέριο: Άλμα 169% στις εξαγωγές σε εννέα μήνες – Στα 63,5 TWh η συνολική ζήτηση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φυσικό αέριο: Άλμα 169% στις εξαγωγές σε εννέα μήνες – Στα 63,5 TWh η συνολική ζήτηση

ΠΑΚΟΕ: Καμπανάκι για τον Ασωπό ποταμό – Εντοπίστηκε το βακτήριο της χολέρας
Περιβάλλον

ΠΑΚΟΕ: Καμπανάκι για τον Ασωπό ποταμό – Εντοπίστηκε το βακτήριο της χολέρας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Χωρίς ναυπηγεία δεν υπάρχει ReArm Europe
Ναυτιλία

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Χωρίς ναυπηγεία δεν υπάρχει ReArm Europe

Γκιλφόιλ μετά την αποπομπή της: Οι καταγγελίες είναι ψευδείς – Παραμένω πιστή στον Τραμπ
Ειδήσεις

Γκιλφόιλ μετά την αποπομπή της: Οι καταγγελίες είναι ψευδείς – Παραμένω πιστή στον Τραμπ

Μάντζος: Η αποπομπή Γκιλφόιλ επιβεβαιώνει ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας
Πολιτική

Μάντζος: Η αποπομπή Γκιλφόιλ επιβεβαιώνει ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας

Τέλος η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ο Τραμπ της ζήτησε να παραιτηθεί
Ειδήσεις

Τέλος η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ο Τραμπ της ζήτησε να παραιτηθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/10/2026 - 18:45

Στασινός (ΤΕΕ): Αυθαίρετο το όριο των €25 εκατ. για υποχρεωτική χρήση BIM στα δημόσια έργα

Ναυτιλία
13/10/2026 - 18:38

Κικίλιας: Η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των πολιτών

Ναυτιλία
13/10/2026 - 18:31

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Χωρίς ναυπηγεία δεν υπάρχει ReArm Europe

Ειδήσεις
13/10/2026 - 18:29

Γκιλφόιλ μετά την αποπομπή της: Οι καταγγελίες είναι ψευδείς – Παραμένω πιστή στον Τραμπ

Υγεία
13/10/2026 - 18:04

Αγαπηδάκη: Νέος κύκλος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» - Πράσινο φως για τα φάρμακα της παχυσαρκίας

Πολιτική
13/10/2026 - 18:02

Μάντζος: Η αποπομπή Γκιλφόιλ επιβεβαιώνει ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας

Ανακοινώσεις
13/10/2026 - 18:00

Alpha Bank: Εισαγωγή 140.300 νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση

Ειδήσεις
13/10/2026 - 17:57

Δένδιας: Εγκαινίασε τον «Πυρπολητή» του Πολεμικού Ναυτικού

Ειδήσεις
13/10/2026 - 17:44

Χαμένοι στη μετάφραση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την ενεργειακή εκεχειρία

Σχόλια Αγοράς
13/10/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί άνοδος, αλλά «κόλλησε» στις 2.600 μονάδες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/10/2026 - 17:22

Φυσικό αέριο: Άλμα 169% στις εξαγωγές σε εννέα μήνες – Στα 63,5 TWh η συνολική ζήτηση

Περιβάλλον
13/10/2026 - 17:15

ΠΑΚΟΕ: Καμπανάκι για τον Ασωπό ποταμό – Εντοπίστηκε το βακτήριο της χολέρας

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 17:05

Wall Street: Μικτή εικόνα με το βλέμμα στα αποτελέσματα των τραπεζών

Ειδήσεις
13/10/2026 - 17:00

Τέλος η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ο Τραμπ της ζήτησε να παραιτηθεί

Ειδήσεις
13/10/2026 - 16:46

ΔΝΤ: Καμπανάκι για τις παγκόσμιες τράπεζες – Η απειλή από ένα κραχ στην AI

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/10/2026 - 16:32

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Έως τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης

Ειδήσεις
13/10/2026 - 16:29

Παγκόσμια οικονομία: «Καμπανάκι» από το ΔΝΤ για χρέος και ανάπτυξη

Πολιτική
13/10/2026 - 16:26

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση για μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/10/2026 - 16:10

Επανεκλογή του Προέδρου του ΞΕΕ Αλέξανδρου Βασιλικού στην ηγεσία της ευρωπαϊκής φιλοξενίας

Επιχειρήσεις
13/10/2026 - 16:08

12ο Women in Business Forum: Future Leaders - Γίνε μέρος της ηγεσίας που διαμορφώνει το αύριο.

Αυτοδιοίκηση
13/10/2026 - 16:07

Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης και UNIC Athens ενώνουν δυνάμεις για την εκπαίδευση, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ανακοινώσεις
13/10/2026 - 16:07

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποπληρωμή ομολογιακού δανείου 150 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
13/10/2026 - 16:07

Το Πανεπιστήμιο Tsinghua, 11ο στον κόσμο, στο Πανεπιστήμιο Keele Greece

Ειδήσεις
13/10/2026 - 16:04

Βουλγαρία: Έντεκα αγνοούμενοι μετά από επίθεση με drones σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Επιχειρήσεις
13/10/2026 - 16:02

Σε ελεύθερη πτώση η μετοχή της Stellantis, με απώλειες σχεδόν 60% φέτος

Επιχειρήσεις
13/10/2026 - 15:58

Citigroup: Άλμα 40% στα κέρδη με όχημα την επενδυτική τραπεζική – Στα $5,25 δισ.

Ειδήσεις
13/10/2026 - 15:54

Μεικτά αποτελέσματα για τις αμερικανικές τράπεζες στο γ’ τρίμηνο – Ποιες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις

Ανεμοδείκτης
13/10/2026 - 15:51

Μεγάλες αποκλίσεις στις προβλέψεις ΔΝΤ και κυβέρνησης για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Ανακοινώσεις
13/10/2026 - 15:49

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας και προστασία των επενδυτών

Ειδήσεις
13/10/2026 - 15:46

Γαλλία: Στο κατώφλι κρίσης χρέους η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ