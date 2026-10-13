Η Μόσχα χαμηλώνει τον πήχη μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τρίτη (13/10) ότι συνεχίζονται οι επαφές για μια ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία είχε ανακοινώσει την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να έχει κάτι περισσότερο να δηλώσει προς το παρόν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν διευκρίνισε με ποια πλευρά συνομιλεί η Ρωσία για την εκεχειρία, όπως σημειώνει το Reuters.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε ως μέτρο που τίθεται «σε ισχύ άμεσα», αιφνιδίασε την Ουκρανία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ρωσία δεν έχει διευκρινίσει αν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου. Σημειώνεται ότι αντιδράσεις έχουν προκληθεί και εντός των ΗΠΑ ,τόσο από Ρεπουμπλικανούς, όσο και από Δημοκρατικούς παράγοντες.

Την Τρίτη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις ή άλλους ενεργειακούς στόχους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων.