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Τζος Χακ: Ο διπλωμάτης που αναλαμβάνει προσωρινά την θέση της Γκιλφόιλ στην πρεσβεία των ΗΠΑ
Ειδήσεις
20:48 - 13 Οκτ 2026

Τζος Χακ: Ο διπλωμάτης που αναλαμβάνει προσωρινά την θέση της Γκιλφόιλ στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom

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Ο Τζος Χακ, ο οποίος υπηρετεί σήμερα ως αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, αναμένεται να ασκήσει προσωρινά τα καθήκοντα του επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα, μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβη.

Η αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα φέρνει αλυσιδωτές κινήσεις, ενώ μέχρι τον διορισμό του νέου πρέσβη από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναμένεται να αναλάβει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη ο διπλωμάτης Τζος Χακ.

Μέχρι να ολοκληρωθούν τα σχετικά στάδια, ο προσωρινός επικεφαλής μπορεί να διασφαλίζει τη συνέχεια της διπλωματικής εκπροσώπησης των ΗΠΑ στην Αθήνα, χωρίς η ανάθεση των καθηκόντων να ισοδυναμεί με οριστικό διορισμό στη θέση του πρέσβη.

Ποιος είναι ο Τζος Χακ

Ο Χακ διαθέτει πολυετή εμπειρία στο αμερικανικό διπλωματικό σώμα, έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και σε διπλωματικές αποστολές στην Ευρώπη και την Ασία. Η επαγγελματική του διαδρομή περιλαμβάνει σημαντικές αρμοδιότητες στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, με έμφαση στη Νότια Ευρώπη και την περιοχή του Ινδοειρηνικού.

Πριν αναλάβει καθήκοντα στην Αθήνα, ο Τζος Χακ είχε διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, με αρμοδιότητα τη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο.

Είχε, επίσης, αναλάβει τη διεύθυνση του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του, είχε ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Η διπλωματική του σταδιοδρομία περιλαμβάνει υπηρεσία σε αμερικανικές αποστολές στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ. Οι τοποθετήσεις αυτές αποτυπώνουν την ευρεία γεωγραφική διάσταση της εμπειρίας του, με παρουσία τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη.

Παράλληλα, έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων στα γραφεία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που είναι αρμόδια για τις υποθέσεις της Κίνας και της Κορέας. Επιπλέον, διετέλεσε προσωπάρχης του τότε υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού, Κερτ Κάμπελ.

Ο Τζος Χακ είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Έχει, επίσης, αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο από το International University of Japan, ενώ διαθέτει πιστοποιητικό σπουδών από το Johns Hopkins School of Advanced International Studies στην Μπολόνια της Ιταλίας.

Μιλά κινεζικά (μανδαρινικά), ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά. Οι γλωσσικές του γνώσεις συνδέονται με την πολυετή διπλωματική του παρουσία σε χώρες της Ασίας και της Ευρώπης, καθώς και με την ενασχόλησή του με διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτικές περιοχές.

Τι προβλέπεται για την προσωρινή διοίκηση της πρεσβείας

Η προσωρινή ανάληψη των καθηκόντων του επικεφαλής μιας διπλωματικής αποστολής ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία στο πλαίσιο του αμερικανικού διπλωματικού πρωτοκόλλου. Κατά κανόνα, όταν η θέση του πρέσβη μένει κενή, τα καθήκοντα ασκεί ο αναπληρωτής επικεφαλής της αποστολής, έως ότου διευθετηθεί η διαδοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας υποδοχής ενημερώνεται για το πρόσωπο που αναλαμβάνει προσωρινά τη διοίκηση της πρεσβείας. Η διαδικασία επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας της διπλωματικής αποστολής κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τον ορισμό νέου πρέσβη.

Η επιλογή του επόμενου πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα ακολουθεί διαφορετική διαδικασία. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, ο Λευκός Οίκος υποβάλλει υποψηφιότητα στη Γερουσία, η οποία εξετάζεται αρχικά από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων και στη συνέχεια ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης από το Σώμα.

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