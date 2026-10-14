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Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία
Ειδήσεις
22:20 - 14 Οκτ 2026

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom

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Η Μαρίν Λεπέν αμφισβήτησε το κατά πόσο η Γαλλία έχει πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν διαθέτει πλέον τα απαραίτητα περιθώρια για να διατηρήσει αυτή τη δέσμευση.

Επισημαίνεται ότι η τοποθέτησή της έρχεται έξι μήνες πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές και αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς ενδέχεται να προαναγγέλλει μια προεκλογική δέσμευση για τον περιορισμό ή την επανεξέταση της οικονομικής στήριξης του Παρισιού προς το Κίεβο.

Παράλληλα, η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς ζήτησε να αναθεωρηθεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία. «Η ΕΚΤ πρέπει να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί», δήλωσε την Τετάρτη σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο συνάντησης της πολιτικής ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη», η οποία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Την ίδια στιγμή, η Λεπέν επικαλέστηκε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, επισημαίνοντας ότι η απήχηση του προγράμματος του Εθνικού Συναγερμού εμφανίζεται ολοένα και πιο σταθερή.

Οι δηλώσεις της αναδεικνύουν τη σύνδεση που επιχειρεί να κάνει ανάμεσα στις οικονομικές προτεραιότητες της Γαλλίας και στη συνέχιση της βοήθειας προς την Ουκρανία, θέτοντας στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης το κατά πόσο η χρηματοδότηση του Κιέβου μπορεί να διατηρηθεί χωρίς να επιβαρυνθεί η δυνατότητα της χώρας να ανταποκριθεί στις δικές της οικονομικές ανάγκες.

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