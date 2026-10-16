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Ζελένσκι: Είμαι ευγνώμων στους Ευρωπαίους ηγέτες – Κρίσιμοι οι επόμενοι μήνες
Ειδήσεις
12:34 - 16 Οκτ 2026

Ζελένσκι: Είμαι ευγνώμων στους Ευρωπαίους ηγέτες – Κρίσιμοι οι επόμενοι μήνες

Reporter.gr Newsroom

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Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους συμμάχους για τη στήριξή τους, την ώρα που η ένταση με τον Αμερικανό πρόεδρο κλιμακώνεται και οι περιορισμοί στο Starlink προκαλούν ανησυχία στο Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε την Παρασκευή (16/10) τους «πραγματικούς ηγέτες» της Ευρώπης για τη σταθερή στήριξή τους προς το Κίεβο, καθώς η τεταμένη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επισκιάζει τη σύνοδο κορυφής, με βασικό ζητούμενο την εξασφάλιση περαιτέρω βοήθειας προς την Ουκρανία.

«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που έχουμε τόσο μεγάλη υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ηγέτες – τους πραγματικούς ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC, υπογραμμίζοντας τη στήριξη που παρέχει η Ευρώπη στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας έχουν οξυνθεί, μετά τους περιορισμούς στη χρήση της δορυφορικής υπηρεσίας Starlink της SpaceX στην Ουκρανία νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Η εξέλιξη αυτή επιβράδυνε τη συνδεσιμότητα από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η Ουκρανία για την άμυνά της απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

«Καθώς οι ΗΠΑ περιορίζουν τη χρήση των Starlink στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία αισθάνεται ότι αυτή είναι η στιγμή να προκαλέσει ακόμη περισσότερο πόνο και να επιφέρει μεγαλύτερη καταστροφή στις πολιτικές υποδομές της Ουκρανίας», δήλωσε την Παρασκευή (16/10) στο CNBC ο Σερχίι Ντερκάτς, πρώτος αναπληρωτής υπουργός Αποκατάστασης, Υποδομών και Μεταφορών της Ουκρανίας.

«Οδεύουμε αναμφίβολα προς ιδιαίτερα δύσκολες εβδομάδες και μήνες και χρειαζόμαστε τη στήριξη των εταίρων μας περισσότερο από ποτέ», πρόσθεσε.

Πιέσεις προς τον Ζελένσκι να χαμηλώσει τους τόνους απέναντι στον Τραμπ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ουκρανός πρόεδρος δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να περιορίσει τη δημόσια κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τρεις αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ δήλωσαν στους Financial Times ότι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σχεδιάζουν να καλέσουν κατ’ ιδίαν τον Ζελένσκι, κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες την Παρασκευή, να μετριάσει τη ρητορική του.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Politico, ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο ο Ζελένσκι διαχειρίζεται την τεταμένη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης φέρεται να δήλωσε ότι η δημόσια κριτική του Ουκρανού προέδρου προς τον Τραμπ «δεν βοηθά».

«Θέλουμε να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή σημάδια από τη ρωσική πλευρά ότι είναι έτοιμη να τον τερματίσει», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες την Παρασκευή.

Δύο ημέρες νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία δεν σεβάστηκε την «ενεργειακή εκεχειρία» που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ.

Η «ενεργειακή εκεχειρία» και η στάση της Μόσχας

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ αιφνιδίασε τόσο τη ρωσική όσο και την ουκρανική πλευρά, ανακοινώνοντας ότι οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε ως προσπάθεια αποκλιμάκωσης, με φόντο και τις τιμές του πετρελαίου και του ντίζελ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε στη συνέχεια την πρόταση, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είχε αναστείλει για τρεις ημέρες τις επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους, προκειμένου να ανταποκριθεί στις επιθυμίες της Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, χαρακτήρισε «αδύναμη» τη συμφωνία που, όπως ανέφερε, αφορούσε τη διατήρηση της ρωσικής προμήθειας ντίζελ στις διεθνείς αγορές.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, δεν έχει επιβεβαιώσει ότι συμφώνησε σε ενεργειακή εκεχειρία, αναφέροντας μόνο ότι οι συνομιλίες «συνεχίζονται».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 12:37
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