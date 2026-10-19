Το Ιράν παίζει το χαρτί του πετρελαίου για να πλήξει τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές

Για την ηγεσία του Ιράν, οι επόμενες εβδομάδες αποτελούν ένα κρίσιμο χρονικό παράθυρο. Εκτιμώντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα νοιάζεται λιγότερο για τις υψηλές τιμές της ενέργειας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, η Τεχεράνη προσπαθεί πυρετωδώς να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή πίεση τώρα, κλιμακώνοντας τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους και διπλωμάτες στην περιοχή.

Δύο Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν, σύμφωνα με τη Washington Post, ότι η κυβέρνησή τους έχει επικεντρωθεί στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και θεωρεί την περίοδο ως πολύ κρίσιμη για την άσκηση πίεσης στον Τραμπ.

Για ορισμένους Ιρανούς αξιωματούχους, ο στόχος είναι να «τιμωρήσουν» τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές, όπως ακριβώς η κρίση των ομήρων στο Ιράν έπληξε την εκστρατεία επανεκλογής του προέδρου Τζίμι Κάρτερ το 1980, δήλωσαν ένας Άραβας διπλωμάτης και ένας Δυτικός διπλωμάτης.

«Έχουν γίνει εμμονικοί με αυτό», δήλωσε ο Άραβας διπλωμάτης. «Πιστεύουν ότι μπορούν να ρίξουν μια προεδρία».

Το αποτέλεσμα είναι η κλιμάκωση της βίας στα Στενά του Ορμούζ. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επιχειρήσεις με στόχο να ενθαρρύνουν την αύξηση της ναυσιπλοΐας στα στενά, το Ιράν ενέτεινε τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν καθημερινά εκτεταμένες επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας πολλαπλά επίπεδα προστασίας με μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, προκειμένου να καθοδηγούν και να προστατεύουν τα πλοία που κινούνται προς τις δύο κατευθύνσεις μέσω αυτής της στενής θαλάσσιας διόδου, σύμφωνα με έναν Δυτικό αξιωματούχο και ένα άτομο που γνωρίζει την κατάσταση.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι ιρανικές επιθέσεις στα στενά ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε περίπου 30 την εβδομάδα τον Σεπτέμβριο. Μέχρι στιγμής, μέσα στον Οκτώβριο, το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 20 πλοία, εκ των οποίων το ένα βυθίστηκε, σύμφωνα με την υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations, έναν φορέα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας που συνδέεται με τον βρετανικό στρατό.

Παρά την αύξηση των επιθέσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταφέρει να αυξήσουν σημαντικά τις ροές πετρελαίου που εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο.

Στοιχεία της Kpler, εταιρείας παγκόσμιας ανάλυσης δεδομένων, δείχνουν αύξηση των αποστολών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ από τα μέσα Αυγούστου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σε αρκετές ημέρες του τελευταίου μήνα, ο αριθμός των βαρελιών πετρελαίου που εξάγονταν ημερησίως πλησίασε τα επίπεδα του μέσου όρου πριν από τον πόλεμο.

Ωστόσο, όσο υψηλό παραμένει το κόστος και ο κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα, τόσο υψηλές θα παραμένουν και οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, δήλωσε η Amena Bakr, επικεφαλής του τομέα ενέργειας στη Μέση Ανατολή στην Kpler.

«Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι η κατάσταση επιστρέφει στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο», δήλωσε η Bakr. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, ο «γεωπολιτικός κίνδυνος» προσθέτει 30 δολάρια στην τρέχουσα τιμή του βαρελιού πετρελαίου.

Το Ιράν παρακολουθεί τις ενδιάμεσες εκλογές

Οι ενδιάμεσες εκλογές καταλαμβάνουν σημαντική θέση και στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι τηλεοπτικές εκπομπές συζήτησης της κρατικής τηλεόρασης παρακολουθούν την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και αναλύουν πώς ενδεχόμενες απώλειες των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δυνατότητα του Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο κατά το δεύτερο μισό της θητείας του. Παράλληλα, οι καθημερινές ανασκοπήσεις του Τύπου περιλαμβάνουν συχνά ενημερώσεις για τις μεταβολές στα ποσοστά δημοτικότητας του Αμερικανού προέδρου.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Mohsen Rezaei, αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, λέγοντας ότι το Ιράν απάντησε στοχεύοντας «πέντε ή έξι» πλοία κάθε βράδυ.

«Ο Τραμπ έχει καταφύγει στο λαθρεμπόριο, προσλαμβάνοντας έναν αριθμό τραμπούκων που επιχειρούν στα παράκτια ύδατα του Ομάν», δήλωσε ο Rezaei.

Σε περίπτωση επανέναρξης ενός ολοκληρωτικού πολέμου, ο Rezaei απείλησε ότι το Ιράν θα πλήξει υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, πέρα από εκείνες που έχει ήδη στοχοποιήσει.

«Πολλά καλώδια, κέντρα δεδομένων και κέντρα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία έχουν πολύ υψηλή οικονομική αξία, θα βρίσκονταν εντός της εμβέλειάς μας», δήλωσε.

Ορισμένες φωνές στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι μια ήττα των Ρεπουμπλικανών τον Νοέμβριο θα ωφελούσε το Ιράν, καθώς θα περιόριζε τις δυνατότητες του Τραμπ, θα τον έφερνε αντιμέτωπο με την απειλή παραπομπής σε δίκη και θα δυσκόλευε τη συνέχιση του πολέμου.

«Εκείνος που είχε υποσχεθεί να τερματίσει τους πολέμους έφερε το κόμμα του μερικά βήματα πιο κοντά στην ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, ξεκινώντας έναν πόλεμο εναντίον του Ιράν», ανέφερε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα στο Fars, ένα ημιεπίσημο ειδησεογραφικό δίκτυο με στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Εάν ο Τραμπ έχει «κακή κατάληξη» τον Νοέμβριο, «θα αναγκαστεί να περάσει τα υπόλοιπα δύο χρόνια της προεδρίας του μέσα σε έναν εφιάλτη», δήλωσε τον Αύγουστο ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Manouchehr Mottaki, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε εκπομπή συζήτησης της κρατικής τηλεόρασης.

Πέρα από τις εκλογές, εντείνοντας τώρα τις επιθέσεις στα στενά, το Ιράν επιχειρεί να ανακτήσει διαπραγματευτική ισχύ, την οποία θα μπορέσει να αξιοποιήσει στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον Δυτικό διπλωμάτη.

Καθώς η οικονομική κρίση βαθαίνει και η διεθνής απομόνωση της χώρας εντείνεται, αυξάνεται η ανησυχία στους κόλπους της ιρανικής ηγεσίας ότι, μέσα σε λίγους μήνες, η χώρα ενδέχεται να μην είναι πλέον σε θέση να επιτελεί βασικές κρατικές λειτουργίες, όπως η καταβολή μισθών στις δυνάμεις ασφαλείας, δήλωσε ο διπλωμάτης.

Παρά τις πιέσεις που δέχονται και οι δύο πλευρές, οι διαπραγματευτικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ φαίνεται να μην είναι διατεθειμένες να κάνουν σημαντικές παραχωρήσεις.

Όσο κι αν το Ιράν επιδιώκει την επίλυση της σύγκρουσης, η εκστρατεία άσκησης πίεσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ έχει επίσης στόχο να στείλει ένα μήνυμα στις μελλοντικές αμερικανικές κυβερνήσεις, σύμφωνα με τη Negar Mortazavi, Ιρανή ερευνήτρια στο Center for International Policy, μια προοδευτική δεξαμενή σκέψης στην Ουάσιγκτον.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν να στείλουν το μήνυμα ότι «η επίθεση εναντίον του Ιράν έχει υψηλό πολιτικό κόστος, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας εκλογικής ήττας», δήλωσε η Mortazavi.

«Η Τεχεράνη σκέφτεται πέρα από τον Τραμπ. Θέλει οι μελλοντικοί Αμερικανοί πρόεδροι να θυμούνται τι του συνέβη, προτού εξετάσουν το ενδεχόμενο ενός νέου πολέμου εναντίον του Ιράν».





