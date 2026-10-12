ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μακέιν: Όταν ένας Ρεπουμπλικανός υπερασπίστηκε τον Ομπάμα από τους... ψηφοφόρους του
Εκλογές ΗΠΑ
18:54 - 12 Οκτ 2026

Μακέιν: Όταν ένας Ρεπουμπλικανός υπερασπίστηκε τον Ομπάμα από τους... ψηφοφόρους του

Γιώργος Ραυτόπουλος

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Στις 10 Οκτωβρίου 2008, σε μια προεκλογική εκδήλωση στη Μινεσότα, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζον Μακέιν, υπερασπίστηκε δημόσια τον πολιτικό του αντίπαλο, Μπαράκ Ομπάμα, απέναντι σε υποστηρικτές του που αμφισβητούσαν την αμερικανική του ταυτότητα και τον συνέδεαν με την τρομοκρατία. Όταν μια γυναίκα από το κοινό δήλωσε ότι δεν εμπιστευόταν τον Ομπάμα επειδή πίστευε ότι ήταν τρομοκράτης και ξένος, ο Μακέιν πήρε το μικρόφωνο και απάντησε: «Είναι ένας αξιοπρεπής οικογενειάρχης και πολίτης, με τον οποίο απλώς διαφωνώ σε θεμελιώδη ζητήματα».

Το περιστατικό επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από το βίντεο που ανάρτησε το Σάββατο (10/10), 18 χρόνια μετά από αυτό το περιστατικό, το ομώνυμο John and Cindy McCain Institute, τιμώντας την πολιτική παρακαταθήκη του πρώην γερουσιαστή. Σε μια εποχή που η πολιτική πόλωση εντείνεται και ο σεβασμός απέναντι στον αντίπαλο δεν θεωρείται πλέον αυτονόητος, η παρέμβασή του παραμένει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής αξιοπρέπειας.

Η στάση του Μακέιν εκείνη την ημέρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη το κλίμα της προεκλογικής εκστρατείας του 2008. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος δεν εγκατέλειψε την πολιτική αντιπαράθεση με τον Ομπάμα, ούτε τις διαφωνίες τους σε κρίσιμα ζητήματα. Έθεσε, ωστόσο, ένα όριο: η πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί την απαξίωση του αντιπάλου, ούτε τη μετατροπή του σε εχθρό. Έναν άγραφο κανόνα της Δημοκρατίας που σήμερα μοιάζει όλο και λιγότερο αυτονόητος.

Ο Μακέιν ήταν ένας Ρεπουμπλικανός «γεράκι», βετεράνος του Πολέμου του Βιετνάμ και αιχμάλωτος για περισσότερα από πέντε χρόνια. Είχε διατυπώσει αρκετές φορές εξαιρετικά αμφιλεγόμενες θέσεις, ιδίως σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, υποστηρίζοντας συχνά μια πιο παρεμβατική αμερικανική στρατηγική.

Εντούτοις, ήρθε σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο θεωρούσε επιζήμιο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και την αμερικανική πολιτική ζωή. Οι δύο άνδρες είχαν επανειλημμένα αντιπαρατεθεί δημόσια, με τον Τραμπ να προχωρά σε υποτιμητικά σχόλια για τη στρατιωτική υπηρεσία και την αιχμαλωσία του Μακέιν.

Ο Μακέιν έχασε τη μάχη με τον καρκίνο τον Αύγουστο του 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Η μεταξύ τους αντιπαράθεση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε η οικογένεια του Μακέιν είχε ζητήσει να μην παραστεί ο Αμερικανός πρόεδρος στις τελετές της κηδείας του. Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2017, ο γερουσιαστής είχε καταψηφίσει στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διέθεταν την πλειοψηφία, νομοσχέδιο για την περιορισμένη κατάργηση διατάξεων του Obamacare. Η ψήφος του ήταν καθοριστική για την απόρριψη της συγκεκριμένης πρότασης, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, θα οδηγούσε εκατομμύρια Αμερικανούς στην απώλεια της ασφαλιστικής τους κάλυψης.

Σήμερα, πάντως, η υπεράσπιση της νομιμότητας και της αξιοπρέπειας του πολιτικού αντιπάλου στις ΗΠΑ (και όχι μόνο) κάθε άλλο παρά δεδομένη θεωρείται.

Η στάση του Μακέιν το 2008 δεν αναιρεί τις αντιφάσεις της πολιτικής του διαδρομής, ούτε τις επιθετικές πλευρές της ίδιας του της προεκλογικής εκστρατείας. Παραμένει, ωστόσο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μπορεί να διεξάγεται ένας σκληρός πολιτικός ανταγωνισμός χωρίς να καταργούνται τα όρια του σεβασμού. Ένα υπόδειγμα που μοιάζει όλο και πιο δυσεύρετο στη σημερινή πολιτική σκηνή.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2026 - 18:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερμανία: Εκτίναξη του δημόσιου χρέους στο 78,25% του ΑΕΠ έως το 2030
Ειδήσεις

Γερμανία: Εκτίναξη του δημόσιου χρέους στο 78,25% του ΑΕΠ έως το 2030

ΥΠΕΝ: Χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων σε έξι νησιά
Ειδήσεις

ΥΠΕΝ: Χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων σε έξι νησιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συναγερμός στις αγορές πετρελαίου μετά την επίθεση στο Ριάντ και τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία
Εμπορεύματα

Συναγερμός στις αγορές πετρελαίου μετά την επίθεση στο Ριάντ και τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

ΕΕ: «Μπλόκο» στη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης στις ΗΠΑ – Προειδοποίηση στις ψηφιακές πλατφόρμες
Ειδήσεις

ΕΕ: «Μπλόκο» στη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης στις ΗΠΑ – Προειδοποίηση στις ψηφιακές πλατφόρμες

Ιράν κατά Ρούμπιο για ελληνοπερσικούς πολέμους: Διαστρεβλώνεις την ιστορία και αδικείς τον ελληνικό πολιτισμό
Ειδήσεις

Ιράν κατά Ρούμπιο για ελληνοπερσικούς πολέμους: Διαστρεβλώνεις την ιστορία και αδικείς τον ελληνικό πολιτισμό

ΗΠΑ: Έφοδος στο σπίτι της δημοκρατικής βουλευτή Ιλχάν Ομάρ στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για έγγραφα μετανάστευσης
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Έφοδος στο σπίτι της δημοκρατικής βουλευτή Ιλχάν Ομάρ στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για έγγραφα μετανάστευσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/10/2026 - 19:15

Μελόνι: Ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους ζητά η Ιταλία

Ανακοινώσεις
12/10/2026 - 19:05

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων 1.504.040 κοινών ονομαστικών μετοχών στις 13/10

Πολιτική
12/10/2026 - 18:54

Σάλος με τη ναζιστική σημαία στην Ακρόπολη: Παρέμβαση Μενδώνη και αλλαγή της αφίσας

Εκλογές ΗΠΑ
12/10/2026 - 18:54

Μακέιν: Όταν ένας Ρεπουμπλικανός υπερασπίστηκε τον Ομπάμα από τους... ψηφοφόρους του

Ειδήσεις
12/10/2026 - 18:40

Γερμανία: Εκτίναξη του δημόσιου χρέους στο 78,25% του ΑΕΠ έως το 2030

Ειδήσεις
12/10/2026 - 18:22

ΥΠΕΝ: Χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων σε έξι νησιά

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/10/2026 - 18:22

ΕΚΤΕΡ: Υπέγραψε σύμβαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας

Εμπορεύματα
12/10/2026 - 18:13

Συναγερμός στις αγορές πετρελαίου μετά την επίθεση στο Ριάντ και τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Ναυτιλία
12/10/2026 - 18:08

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου: 24 υποτροφίες για πρωτοετείς σε όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Ανακοινώσεις
12/10/2026 - 18:01

Πετρόπουλος: Οριστική συμφωνία για εξαγορά της Τζώρτζης Εμπορία και Σέρβις Αυτοκινήτων έναντι €6,5 εκατ.

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:54

ΕΕ: «Μπλόκο» στη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης στις ΗΠΑ – Προειδοποίηση στις ψηφιακές πλατφόρμες

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:48

Μελόνι: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους

Σχόλια Αγοράς
12/10/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: «Φρένο» στο τριήμερο πτωτικό σερί με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:23

Ιράν κατά Ρούμπιο για ελληνοπερσικούς πολέμους: Διαστρεβλώνεις την ιστορία και αδικείς τον ελληνικό πολιτισμό

Χρηματιστήρια
12/10/2026 - 17:09

Wall: Μικτές τάσεις στη σκιά της γεωπολιτικής έντασης – Στο επίκεντρο τράπεζες και πληθωρισμός

Πολιτική
12/10/2026 - 17:07

Καμμένος: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στις δεύτερες εκλογές – Τα «πυρά» κατά Σαμαρά

Ειδήσεις
12/10/2026 - 16:57

70 χρόνια Ίδρυμα Ευγενίδου: Νέο πρόγραμμα γεμάτο επιστήμη, τεχνολογία και ανακαλύψεις

Ειδήσεις
12/10/2026 - 16:49

ΗΠΑ: Έφοδος στο σπίτι της δημοκρατικής βουλευτή Ιλχάν Ομάρ στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για έγγραφα μετανάστευσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/10/2026 - 16:47

Φυσικό αέριο: Άλμα άνω του 150% στις τιμές στην Ευρώπη – Έρχεται νέος χρόνος ακρίβειας

Πολιτική
12/10/2026 - 16:41

Χρηστίδης: 82 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας - Η ειρήνη και η δημοκρατία απαιτούν εγρήγορση

Ανακοινώσεις
12/10/2026 - 16:34

Capital Maritime: Από τις 13 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά – Στόχος άντλησης €250 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/10/2026 - 16:28

Τράπεζα Κύπρου: Επιστροφή στην Ελλάδα και σενάρια για την επόμενη μέρα – Οι επενδύσεις των €240 εκατ. στην τεχνολογία

Εργασιακά
12/10/2026 - 16:27

Κεραμέως: Σε 9 μήνες 76.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά μέσα από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
12/10/2026 - 16:21

Bloomberg: Άνοδος για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μετά τη συμφωνία ΕΕ – Κίνας για τα υβριδικά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/10/2026 - 16:19

Μητσοτάκης: 14 ανακατασκευασμένοι συρμοί στον Ηλεκτρικό – Στόχος η μείωση των χρονοαποστάσεων

Αναλύσεις
12/10/2026 - 16:03

Η Euronext καλωσορίζει τη Verallis στην Euronext Growth της Αθήνας

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/10/2026 - 16:02

ΕΛΓΑ: Έως 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις για τις ζημιές στο Οροπέδιο Λασιθίου

Φορολογία
12/10/2026 - 15:59

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ – Όλες οι αλλαγές

Οικονομία
12/10/2026 - 15:55

Στουρνάρας: Αναγκαίο να διατηρήσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ

Magazino
12/10/2026 - 15:51

ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο – Πότε υποβάλλονται ενστάσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ