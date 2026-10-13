Η Visa ανοίγει την «πόρτα» της κινεζικής αγοράς πληρωμών των $144 τρισ.

Η Visa πήρε το πράσινο φως για να αρχίσει τις προετοιμασίες ώστε να δραστηριοποιηθεί στην εκκαθάριση τραπεζικών καρτών εντός Κίνας, ακολουθώντας τη Mastercard και την American Express στη μεγάλη αγορά πληρωμών της χώρας.

«Εκτιμούμε βαθύτατα τον σημαντικό ρόλο των ηγετών ΗΠΑ και Κίνας στην προσπάθεια για μια εποικοδομητική και στρατηγικά σταθερή σχέση ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Visa, Ράιαν ΜακΙνέρνεϊ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Xinhua, η έγκριση δόθηκε στη μονάδα της εταιρείας στο Πεκίνο από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας. Η Visa έχει στη διάθεσή της ένα έτος για να ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες και στη συνέχεια θα πρέπει να καταθέσει αίτηση για έναρξη λειτουργίας και έκδοση της άδειας εκκαθάρισης.

Πρόσβαση σε αγορά 144 τρισ. δολαρίων

Η απόφαση ανοίγει στη Visa την πόρτα της κινεζικής αγοράς πληρωμών, αξίας 144 τρισ. δολαρίων, και κλείνει μια προσπάθεια πολλών ετών. Κατά τα κινεζικά μέσα, η εταιρεία είχε καταθέσει αίτηση για την άδεια ήδη από το 2017. Η Mastercard είχε λάβει αντίστοιχη έγκριση το 2020, ενώ η κοινοπραξία της American Express στην Κίνα πήρε το πράσινο φως λίγους μήνες μετά.

Επί χρόνια, η πρόσβαση στην εγχώρια αγορά εκκαθάρισης της Κίνας ήταν ένα από τα κύρια αγκάθια στην ευρύτερη εμπορική διένεξη ΗΠΑ–Κίνας.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ότι έθεσε το αίτημα της Visa στον Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Ο ΜακΙνέρνεϊ ήταν μέλος της αποστολής που ακολούθησε τον Τραμπ στην Κίνα τον Μάιο. Ο Σι συναντήθηκε αργότερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο στην Ουάσιγκτον, στα τέλη Σεπτεμβρίου, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία. Αναμένεται να ξαναβρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στη Σενζέν τον Νοέμβριο.

Τέλος στο μονοπώλιο της UnionPay

Το πρώτο σήμα για άνοιγμα του κλάδου είχε δοθεί από το Πεκίνο τον Ιούνιο του 2015, όταν ανακοινώθηκε ότι ξένοι πάροχοι εκκαθάρισης καρτών μπορούν να ζητήσουν άδεια, είτε ιδρύοντας τοπικές μονάδες είτε μέσω εξαγορών. Στόχος ήταν να τερματιστεί το πολυετές μονοπώλιο της κρατικής China UnionPay.

Παρά τη σημασία της εξέλιξης, η Visa μπαίνει σε μια αγορά αισθητά διαφορετική από εκείνη που αρχικά ήθελε να προσεγγίσει. Το κινεζικό οικοσύστημα πληρωμών κυριαρχείται σήμερα από τις εγχώριες πλατφόρμες Alipay και WeChat Pay, που σε μεγάλο βαθμό έχουν παρακάμψει τα παραδοσιακά δίκτυα καρτών και αποτελούν το βασικό μέσο για τις καθημερινές συναλλαγές.

Στα τέλη του 2025 κυκλοφορούσαν στην Κίνα 10,2 δισεκατομμύρια τραπεζικές κάρτες, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών το περασμένο έτος έφτασε τα 963,6 τρισ. γουάν, δηλαδή περίπου 144 τρισ. δολάρια.