Μερική ιδιωτικοποίηση της Air Portugal – Στα χέρια της Lufthansa το 44,9%

Ο γερμανικός όμιλος Lufthansa επικράτησε τελικά στον διαγωνισμό για τη μερική ιδιωτικοποίηση της TAP Air Portugal, αφήνοντας εκτός τον όμιλο Air France-KLM, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο.

Για το 44,9% του κεφαλαίου της πορτογαλικής εθνικής αεροπορικής εταιρείας, η Lufthansa, ήδη ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός αεροπορικός όμιλος, κατέθεσε προσφορά 1,2 δισ. ευρώ.

«Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, η κυβέρνηση αποφάσισε υπέρ του Ομίλου Lufthansa, η οικονομική προσφορά του οποίου είναι κατά 16% υψηλότερη από την ανταγωνιστική», δήλωσε ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου μετά το υπουργικό συμβούλιο.

Το πορτογαλικό κράτος θα παραμείνει ο βασικός μέτοχος. Ένα ποσοστό 5% παραμένει προς το παρόν δεσμευμένο για τους εργαζομένους, ενώ η Λισαβόνα σκοπεύει να διατηρήσει τουλάχιστον το 50,1% του κεφαλαίου της TAP, ώστε να διασφαλίσει την εθνική ταυτότητα της εταιρείας, την έδρα της στην Πορτογαλία και τον στρατηγικό ρόλο της πρωτεύουσας ως κόμβου σύνδεσης με τη Βραζιλία και την Αφρική.