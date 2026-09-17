«Καμπανάκι» United και American Airlines για «ψαλίδι» στις πτήσεις λόγω του κόστους καυσίμων

Η United Airlines Holdings Inc. και η American Airlines Group Inc. προειδοποιούν ότι ενδέχεται να προχωρήσουν σε νέες περικοπές της χωρητικότητάς τους κατά το τέταρτο τρίμηνο, ενώ η Southwest Airlines Co. εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια για αυξήσεις των αεροπορικών ναύλων, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με το αυξημένο κόστος καυσίμων.

«Εάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν τόσο υψηλές όσο είναι αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι αυτό θα απαιτήσει ορισμένες προσαρμογές όσον αφορά τον σχεδιασμό της χωρητικότητάς μας, καθώς εξετάζουμε το μέλλον», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της American, Ρόμπερτ Ίσομ, κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Morgan Stanley στην Καλιφόρνια.

Στην ίδια εκδήλωση, ο οικονομικός διευθυντής της United, Μάικ Λέσκινεν, ο οποίος μίλησε μετά τον Ίσομ, ανέφερε ότι εφόσον το κόστος των καυσίμων παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, η εταιρεία θα «προχωρήσει σε ορισμένες προσαρμογές στο πρώτο τρίμηνο και στη συνέχεια, μέσα στο 2027».

«Δεν πραγματοποιούμε πτήσεις με στόχο να μεγιστοποιήσουμε το μερίδιο αγοράς, αλλά για να μεγιστοποιήσουμε την κερδοφορία και τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών, επομένως θα προχωρήσουμε σε αυτές τις προσαρμογές», δήλωσε ο Λέσκινεν.

Αργότερα, ο οικονομικός διευθυντής της Southwest, Τομ Ντόξι, δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία εκτιμά πως υπάρχει «περιθώριο να προχωρήσει» σε αυξήσεις των ναύλων, καθώς ο κλάδος καλείται να διαχειριστεί το υψηλότερο κόστος καυσίμων εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόξι πρόσθεσε ότι δεν αποκλείονται και νέες περικοπές χωρητικότητας, εφόσον οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν αυξημένες.

Η American υπολογίζει ότι η άνοδος του κόστους των καυσίμων θα επιβαρύνει τα έξοδά της κατά 1 δισ. δολάρια επιπλέον στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Την ίδια στιγμή, η αεροπορική εταιρεία εκτιμά ότι η στρατηγική της για μεγαλύτερη έμφαση στα premium προϊόντα αποφέρει οφέλη, με αυξανόμενο ποσοστό των εσόδων να προέρχεται από το μπροστινό τμήμα των αεροσκαφών. Σε αυτή τη φάση, ο Ίσομ ανέφερε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να αισθάνεται «πολύ καλά» σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις της.

Η United είχε προβλέψει νωρίτερα μέσα στη χρονιά προσαρμοσμένα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο μεταξύ 2,50 και 3,50 δολαρίων ανά μετοχή, ενώ υπολογίζει ότι το πρόσθετο κόστος καυσίμων για το 2026 θα ανέλθει σε περίπου 6 δισ. δολάρια, ποσό που σχεδιάζει να αντισταθμίσει μέχρι το τέλος του έτους.

Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Σικάγο, η οποία μαζί με τη Delta Air Lines Inc. έχει διατηρήσει μεγαλύτερη ευελιξία απέναντι στο αυξημένο κόστος, χάρη στη στρατηγική της στα premium προϊόντα, έχει κινηθεί γρήγορα και επιθετικά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της χωρητικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η United ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι θα μειώσει κατά 5% τις προγραμματισμένες πτήσεις της στο δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο, δίνοντας έμφαση στις λιγότερο αποδοτικές πτήσεις εκτός ωρών αιχμής, όπως τα δρομολόγια στα μέσα της εβδομάδας και οι νυχτερινές πτήσεις. Παράλληλα, περιόρισε την παρουσία της στο αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο.

«Όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο, θα υπάρξουν ορισμένες πτήσεις τον Δεκέμβριο που δεν θα πραγματοποιήσουμε, ενώ πιστεύαμε ότι θα τις πραγματοποιούσαμε», δήλωσε ο Λέσκινεν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν δεν εμφανίζει ενδείξεις αποκλιμάκωσης, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές της ενέργειας είναι πιθανό να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι συγκρούσεις θα ολοκληρωθούν μόνο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Το Brent έχει καταγράψει άνοδο σχεδόν 70% από την αρχή του έτους, ενώ οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων, μεταξύ των οποίων και το ντίζελ, έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή εντείνουν τους κινδύνους για την προσφορά.

Η απότομη αύξηση του κόστους καυσίμων επιβαρύνει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών εταιρειών. Η JetBlue Airways Corp., με έδρα τη Νέα Υόρκη, αναθεώρησε την περασμένη εβδομάδα προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τη χωρητικότητα. Πλέον αναμένει αύξηση μεταξύ 1,5% και 3,5% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για αύξηση από 3% έως 6%.

Μεταξύ των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών, η American Airlines έχει αντιμετωπίσει τις ισχυρότερες πιέσεις και έχει ήδη προχωρήσει δύο φορές φέτος σε υποβάθμιση των προβλέψεών της.

Τον Απρίλιο, η εταιρεία είχε διαμορφώσει την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή στο σύνολο του έτους σε ένα εύρος από ζημία 0,40 δολαρίων έως κέρδος 1,10 δολαρίων, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για κέρδη μεταξύ 1,10 και 2,70 δολαρίων ανά μετοχή. Η αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε αφού η εταιρεία ενσωμάτωσε στις εκτιμήσεις της περίπου 4 δισ. δολάρια πρόσθετου κόστους καυσίμων που συνδέεται με τον πόλεμο με το Ιράν.

Τον Ιούλιο ακολούθησε νέα υποβάθμιση των προβλέψεων, αυτή τη φορά σε εύρος από ζημία 0,65 δολαρίων έως κέρδος 0,65 δολαρίων ανά μετοχή. Η εξέλιξη αυτή ήρθε καθώς οι δαπάνες για καύσιμα αυξήθηκαν κατά περισσότερα από 2,2 δισ. δολάρια, ή κατά 83% σε ετήσια βάση, μόνο στο δεύτερο τρίμηνο.

Από την επιπλέον επιβάρυνση του κόστους καυσίμων, η American κατάφερε να αντισταθμίσει περίπου το 50% μέσω υψηλότερων ναύλων.

«Κάθε επιπλέον σεντ στο κόστος των καυσίμων αντιστοιχεί σε περίπου 10 εκατ. δολάρια», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Ντέβον Μέι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Όπως πρόσθεσε, η αεροπορική εταιρεία θα παρουσιάσει τις προβλέψεις της για το τέταρτο τρίμηνο όταν ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα τον επόμενο μήνα.

«Πρόκειται για αύξηση 1 δισ. δολαρίων που βλέπουμε στο τέταρτο τρίμηνο», σημείωσε ο Μέι. «Το θετικό είναι ότι μπαίνουμε σε αυτή την περίοδο με ισχυρότερο ισολογισμό ή με λιγότερο χρέος από ό,τι είχαμε εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη ρευστότητα, επομένως αισθανόμαστε πολύ καλά για τη θέση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή».