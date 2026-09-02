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Ryanair: «Πυρά» κατά της ελληνικής κυβέρνησης για τις βλάβες στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:53 - 02 Σεπ 2026

Ryanair: «Πυρά» κατά της ελληνικής κυβέρνησης για τις βλάβες στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ryanair καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αφορμή τη νέα σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο ελληνικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) και προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Η αεροπορική εταιρεία υποστηρίζει ότι η νέα δυσλειτουργία αποτελεί την τέταρτη σοβαρή βλάβη στην Ελλάδα μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, καταγγέλλοντας παράλληλα την ελληνική κυβέρνηση για αποτυχία στη διαχείριση και την επαρκή χρηματοδότηση των υποδομών εναέριας κυκλοφορίας.

Η Ryanair επισημαίνει ότι επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο ολοένα υψηλότερα τέλη για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, ενώ την ίδια στιγμή, όπως υποστηρίζει, η ποιότητα των υπηρεσιών υποβαθμίζεται.

«Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης να συνεχίζουν να υφίστανται επανειλημμένες καθυστερήσεις και προβλήματα, επειδή τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ελλάδας είναι παρωχημένα, ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενα και παρουσιάζουν συνεχώς βλάβες», αναφέρει η εταιρεία.

Μάλιστα, χαρακτηρίζει την κατάσταση «παράλογη», καθώς, όπως σημειώνει, πρόσφατα η ίδια η αεροπορική βιομηχανία χρειάστηκε να συνεισφέρει οικονομικά για την αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος, σύμφωνα με τη Ryanair, θα έπρεπε να είχε αντικατασταθεί με χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος.

Η Ryanair στρέφει τα πυρά και στην Κομισιόν

Παράλληλα με την κριτική προς την Ελλάδα, η Ryanair στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορώντας την ότι ανέχεται τις επαναλαμβανόμενες διαταραχές στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρά τις συνεχείς αναφορές της στην ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι, εάν αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες ή επιβάτες παρουσίαζαν αντίστοιχα χαμηλές επιδόσεις, θα υπήρχαν άμεσες συνέπειες. Αντίθετα, όπως αναφέρει, οι πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εξακολουθούν να αποφεύγουν τη λογοδοσία, ενώ το κόστος των προβλημάτων επωμίζονται οι επιβάτες.

Η Ryanair καλεί την Κομισιόν να περάσει από τις ανακοινώσεις στις πράξεις και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι επιβάτες δικαιούνται ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με επαρκές προσωπικό και χρηματοδότηση.

ΜακΜάχον: Επηρεάστηκαν σχεδόν 7.000 επιβάτες

Ο Διευθυντής Επιχειρήσεων της Ryanair, Νιλ ΜακΜάχον, χαρακτήρισε τη βλάβη της Τρίτης ακόμη μία «απαράδεκτη και αναπόφευκτη» διακοπή λειτουργίας του ελληνικού ATC.

Όπως δήλωσε, το πρόβλημα προκάλεσε καθυστερήσεις έως και τρεις ώρες σε 37 πτήσεις της Ryanair, επηρεάζοντας σχεδόν 7.000 επιβάτες της εταιρείας.

Ο ΜακΜάχον επανέλαβε ότι πρόκειται για την τέταρτη σοβαρή βλάβη του ελληνικού συστήματος ATC τους τελευταίους 12 μήνες, την ώρα που επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να πληρώνουν υψηλότερα τέλη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κάθε χρόνο, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να βλέπουν αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς για τους ταξιδιώτες κατά την τρέχουσα περίοδο αιχμής. Παρ' όλα αυτά, υποστήριξε ότι το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας παραμένει απροετοίμαστο να διαχειριστεί ομαλά την αυξημένη κίνηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επαναλαμβανόμενες βλάβες στον εξοπλισμό προκαλούν εκτεταμένες διαταραχές και επηρεάζουν χιλιάδες επιβάτες.

Ο ΜακΜάχον άσκησε παράλληλα κριτική στην Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα «ανταγωνιστικό ή αποδοτικό» στις επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίες προκαλούν, όπως είπε, περιττή αναστάτωση σε χιλιάδες ταξιδιώτες.

Τέλος, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει επειγόντως, να επιβάλει τη μεταρρύθμιση του προβληματικού ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και να διασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

«Οι επιβάτες της Ευρώπης έχουν βαρεθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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