Το γαλλικό χρέος δοκιμάζει τις αγορές, η AI τροφοδοτεί το χρηματιστηριακό ράλι

Οι αναταράξεις στις αγορές ομολόγων της Ευρώπης εντείνονται, καθώς η απόδοση των γαλλικών 10ετών ομολόγων ανήλθε στο 5% για πρώτη φορά από το 2022. Την ίδια ώρα, η συζήτηση για τη βιωσιμότητα του χρηματιστηριακού ράλι που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) παραμένει στο προσκήνιο, με κορυφαίους παράγοντες της διεθνούς αγοράς να διαφωνούν για το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας νέας χρηματιστηριακής φούσκας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών ομολόγων διευρύνθηκε στις 159,4 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, αντανακλώντας τις επίμονες ανησυχίες για την οικονομική κατάσταση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Deutsche Bank: Η AI είναι «η ευκαιρία του αιώνα» για τη Γερμανία

Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σέβινγκ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τους φόβους για μια φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις πιθανές διορθώσεις σε επιμέρους εταιρείες, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αγορά βρίσκεται συνολικά σε φάση κατάρρευσης.

«Συνολικά, δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια φούσκα που σκάει», δήλωσε στο Bloomberg, στο περιθώριο του Berlin Global Dialogue. Όπως πρόσθεσε, είναι πιθανό να υπάρξουν πισωγυρίσματα, ακόμη και σε συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καταρρέει η συνολική δυναμική της αγοράς.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη βιομηχανική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως «την ευκαιρία του αιώνα» για τη Γερμανία, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαμορφωθεί το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο.

«Ο φόβος ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια φούσκα δεν δικαιολογείται», τόνισε.

Larry Fink: Κίνδυνος για την οικονομία αν επιβραδυνθούν οι επενδύσεις

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής της BlackRock, Λάρι Φινκ, προειδοποίησε ότι η επιβράδυνση της κατασκευής κέντρων δεδομένων θα μπορούσε να εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις.

«Αν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, πιστεύω ότι θέτουμε πραγματικά σε κίνδυνο την οικονομία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επενδύσεων σε υποδομές που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι τοποθετήσεις των Σέβινγκ και Φινκ έρχονται σε αντίθεση με την εκτίμηση του ιδρυτή της Citadel, Κεν Γκρίφιν, ο οποίος δήλωσε μία ημέρα νωρίτερα ότι οι επενδυτές βρίσκονται «σχεδόν σίγουρα» εν μέσω μιας φούσκας στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Το ράλι της AI και τα ερωτήματα για την απόδοση των επενδύσεων

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο της πρόσφατης ανόδου των χρηματιστηριακών αγορών, η οποία έχει προσθέσει δεκάδες τρισεκατομμύρια στην αξία των μετοχικών δεικτών.

Τα καλύτερα των προσδοκιών αποτελέσματα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και η SpaceX, ενισχύουν την αισιοδοξία των επενδυτών. Παράλληλα, η Anthropic προετοιμάζεται για την είσοδό της στο χρηματιστήριο μέσω δημόσιας προσφοράς μετοχών (IPO).

Ωστόσο, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το κατά πόσο οι τεράστιες αρχικές επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες AI θα μεταφραστούν τελικά σε αντίστοιχα κέρδη και ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας.

Το γαλλικό χρέος προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία

Παρά την αισιοδοξία για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο ο Σέβινγκ όσο και ο Φινκ υπέδειξαν τα δημοσιονομικά ελλείμματα ως έναν πιο άμεσο λόγο ανησυχίας για τους επενδυτές.

Ειδικότερα για τη Γαλλία, η πολιτική και οικονομική αστάθεια εντείνει τους προβληματισμούς σχετικά με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος δανεισμού αυξάνεται.

Ο επικεφαλής της Deutsche Bank απέφυγε να χαρακτηρίσει την κατάσταση κρίση χρέους, προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι εξελίξεις θα πρέπει να λειτουργήσουν ως προειδοποίηση για τις κυβερνήσεις.

«Δεν θα το χαρακτήριζα κρίση χρέους σε αυτή τη χρονική στιγμή, αλλά πιστεύω ότι αποτελεί ένα καμπανάκι αφύπνισης, ιδίως για τα δημόσια οικονομικά, καθώς η δημοσιονομική πειθαρχία είναι καθοριστικής σημασίας», δήλωσε.

Το μήνυμα προς τις αγορές είναι διττό: ενώ οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, η πορεία των δημόσιων οικονομικών και η ικανότητα των κυβερνήσεων να ελέγξουν τα ελλείμματα παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης.