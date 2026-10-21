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Τι κρύβεται πίσω από τη σύλληψη Λιόλιου – Τα πρόσωπα, τα χρήματα και οι καταγγελίες που ταράζουν το ελληνικό μπάσκετ
Ειδήσεις
16:37 - 21 Οκτ 2026

Τι κρύβεται πίσω από τη σύλληψη Λιόλιου – Τα πρόσωπα, τα χρήματα και οι καταγγελίες που ταράζουν το ελληνικό μπάσκετ

Reporter.gr Newsroom

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Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών για το ελληνικό μπάσκετ, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου την Τετάρτη (21/10). Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες εκτέλεσης συνολικά έξι ενταλμάτων σύλληψης, με τη δικογραφία να αφορά πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας και της διοίκησης του αθλήματος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια έρευνα που αγγίζει τον πυρήνα του ελληνικού μπάσκετ και εξετάζει καταγγελίες για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων. Οι κατηγορίες, κατά περίπτωση, αφορούν αδικήματα δωροδοκίας και δωροληψίας στον αθλητισμό, ενώ το χρονικό εύρος της υπόθεσης φτάνει τουλάχιστον στην τελευταία πενταετία. Στο μικροσκόπιο έχουν βρεθεί αναμετρήσεις της Basket League, αλλά και μικρότερων κατηγοριών, όπως η Α2. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ελέγχονται περίπου 50 αγώνες για πιθανό στήσιμο.

Ωστόσο, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προκύπτει σε πρώτη φάση εμπλοκή των δύο μεγάλων ΚΑΕ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, στην υπόθεση. Η νομική σύμβουλος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Μαργαρίτα Θάνου υπογράμμισε μάλιστα σε ανάρτησή της ότι «μας διαλύσατε ό,τι αγαπήσαμε, αλλά σήμερα είναι μία όμορφη μέρα»,

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο επικεφαλής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Θέλατε πόλεμο μαζί μου; Τα φιλάκια μου»

Τα πρόσωπα, τα εντάλματα και οι εξελίξεις

Η υπόθεση δεν περιορίζεται σε ένα πρόσωπο. Μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στη δικογραφία βρίσκονται ο Γιώργος Μαυραγάνης, συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου, ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος είχε ρόλο συμβούλου διαιτησίας στην ΕΟΚ, καθώς και ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ).

Στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην υπόθεση συγκαταλέγονται επίσης ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό διαιτησία το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και η εν ενεργεία διαιτητής της EuroLeague Βασιλική Τσαρούχα.

Η υπόθεση απέκτησε νέα διάσταση το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν η Βασιλική Τσαρούχα επέστρεψε στην Ελλάδα από την Τουρκία, όπου βρισκόταν για αγώνα του EuroCup. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί την περίμεναν στο αεροδρόμιο και την οδηγούσαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

Οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και στο εύρος των καταγγελιών που εξετάζουν οι Αρχές.

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Η καταγγελία που άνοιξε τον δρόμο για την έρευνα

Η αφετηρία της υπόθεσης βρίσκεται τον Απρίλιο του 2026, όταν η ΚΑΕ Αμαρουσίου προχώρησε σε καταγγελία, η οποία οδήγησε στην έναρξη της έρευνας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάστηκαν συνολικά οκτώ μάρτυρες, ενώ η εισαγγελική έρευνα διήρκεσε περίπου τρεις μήνες. Τη διαδικασία χειρίστηκε ο εισαγγελέας Αθηνών Αποστόλης Γραμμένος.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης συνδέεται με την εκτίμηση ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται ύποπτα φυγής.

Η δικογραφία περιλαμβάνει καταγγελίες παραγόντων και εξετάζει περιστατικά που φέρονται να σχετίζονται με τη χειραγώγηση αγώνων και τη διακίνηση χρημάτων στον χώρο του αθλητισμού. Το εύρος της έρευνας, που εκτείνεται σε τουλάχιστον πέντε χρόνια, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς αφορά αναμετρήσεις τόσο της κορυφαίας επαγγελματικής κατηγορίας όσο και άλλων πρωταθλημάτων.

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Τα 820.000 ευρώ που προκαλούν ερωτήματα

Ένα από τα ευρήματα που ξεχωρίζουν από τις έρευνες είναι το χρηματικό ποσό των 820.000 ευρώ, το οποίο φέρεται να εντοπίστηκε στην κατοικία ενός εκ των διαιτητών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις κατ’ οίκον έρευνες βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να μην συμβαδίζουν με το οικονομικό προφίλ των προσώπων στα οποία ανήκουν.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, η προεδρία της ΕΟΚ και η υπόθεση του Προμηθέα

Η σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου επαναφέρει στο προσκήνιο και προηγούμενες εξελίξεις που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Ο ίδιος εξελέγη πρόεδρος της ΕΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2021, διαδεχόμενος τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, έχοντας θέσει ως βασικές προτεραιότητες τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια στη λειτουργία του αθλήματος.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ωστόσο, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) δεν χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής στην ΚΑΕ Προμηθέας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του προέδρου της Ομοσπονδίας.

Είχαν προηγηθεί καταγγελίες, αρχικά από την ΚΑΕ Αμαρουσίου, με την ΕΕΑ να εξετάζει την εταιρική δομή και τη διοικητική λειτουργία της ομάδας. Σύμφωνα με το συμπέρασμα της Επιτροπής, ο Βαγγέλης Λιόλιος εξακολουθούσε να ασκεί ουσιαστική διοίκηση στον Προμηθέα, στον οποίο είχε διατελέσει πρόεδρος στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι είχε αναλάβει την προεδρία της ΕΟΚ.

Την Πέμπτη στην Ευελπίδων οι έξι κατηγορούμενοι

Το επόμενο κρίσιμο βήμα αναμένεται την Πέμπτη (22/10), όταν οι έξι κατηγορούμενοι πρόκειται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή και να λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Μετά τη μεταφορά τους στη ΓΑΔΑ και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να μελετήσουν τα στοιχεία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο περιεχόμενο της ογκώδους δικογραφίας, στα στοιχεία που θα αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη και στις εξηγήσεις που θα δοθούν από τους εμπλεκομένους. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα επόμενα βήματα αναμένεται να καθορίσουν την πορεία μιας υπόθεσης που έχει ήδη προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στο ελληνικό μπάσκετ.

Τέλος, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εξετάζεται η αναβολή όλων των πρωταθλημάτων πλήν της GBL.

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2026 - 17:10
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