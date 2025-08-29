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Τροχαίο στη Θέρμη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που το έσκασε από την… ηλιοροφή
Ειδήσεις
12:14 - 29 Αυγ 2025

Τροχαίο στη Θέρμη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που το έσκασε από την… ηλιοροφή

Reporter.gr Newsroom
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Ταυτοποιήθηκε η ιδιοκτήτρια του πολυτελούς οχήματος Porsche, που ενεπλάκη στο σοκαριστικό τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, η οδηγός εγκατέλειψε το σημείο, διαφεύγοντας από την ηλιοροφή του αυτοκινήτου, αφήνοντας πίσω της δύο τραυματίες.

Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας μέσω της πινακίδας του οχήματος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η γυναίκα παραδέχθηκε στις Αρχές ότι εκείνη βρισκόταν στο τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης.

Η 45χρονη γυναίκα είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής και είχε καταναλώσει αλκοόλ την ώρα του ατυχήματος. Μάλιστα, ανιχνεύθηκαν ποσοστά αλκοόλ άνω του επιτρεπτού στον οργανισμό της και όταν της έγινε ο έλεγχος, κάποιες ώρες μετά το ατύχημα, οπότε και εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η εξέλιξη του ατυχήματος

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα στο τροχαίο κινούταν με υπερβολική ταχύτητα και παρέσυρε το δεύτερο, οδηγώντας σε δυνατή πρόσκρουση. Η Porsche κατέληξε σε κολόνα και στη συνέχεια βγήκε εκτός πορείας σε παράδρομο. Ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε σπάζοντας την ηλιοροφή.

Το δεύτερο όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, με τους δύο επιβαίνοντες να τραυματίζονται σοβαρά και να μεταφέρονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η γυναίκα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο άνδρας επίσης φέρει πολλαπλά τραύματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/08/2025 - 13:20
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