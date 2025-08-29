Τροχαίο στη Θέρμη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που το έσκασε από την… ηλιοροφή

Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας μέσω της πινακίδας του οχήματος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η γυναίκα παραδέχθηκε στις Αρχές ότι εκείνη βρισκόταν στο τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης.
Η 45χρονη γυναίκα είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής και είχε καταναλώσει αλκοόλ την ώρα του ατυχήματος. Μάλιστα, ανιχνεύθηκαν ποσοστά αλκοόλ άνω του επιτρεπτού στον οργανισμό της και όταν της έγινε ο έλεγχος, κάποιες ώρες μετά το ατύχημα, οπότε και εντοπίστηκε από τις Αρχές.
Η εξέλιξη του ατυχήματος
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα στο τροχαίο κινούταν με υπερβολική ταχύτητα και παρέσυρε το δεύτερο, οδηγώντας σε δυνατή πρόσκρουση. Η Porsche κατέληξε σε κολόνα και στη συνέχεια βγήκε εκτός πορείας σε παράδρομο. Ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε σπάζοντας την ηλιοροφή.
Το δεύτερο όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, με τους δύο επιβαίνοντες να τραυματίζονται σοβαρά και να μεταφέρονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η γυναίκα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο άνδρας επίσης φέρει πολλαπλά τραύματα.