Βελτιωμένη η κατάσταση του βρέφους που εισέπνευσε ναρκωτικές ουσίες στην Αθήνα - Συνελήφθη ο πατέρας

Βελτιωμένη εμφανίζεται η κατάσταση της υγείας του ενός έτους κοριτσιού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία». Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι, καθώς το παιδί έχει απομακρυνθεί από τον άμεσο κίνδυνο και αναμένεται σύντομα να μεταφερθεί σε παιδιατρική κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, γύρω στις 9:00, όταν γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία για γυναίκα που καλούσε σε βοήθεια σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Αχαρνών. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 27χρονος πατέρας, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών το προηγούμενο βράδυ στον ίδιο χώρο με το παιδί, γεγονός που εκτιμάται ότι επηρέασε την υγεία του βρέφους.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.