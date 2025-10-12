Ο Νταν Σκαβίνο νέος επικεφαλής του Γραφείου Προσωπικού στο Λευκό Οίκο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Κυριακή (12/10) μέσω Truth Social ότι ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, θα αναλάβει την ηγεσία του Γραφείου Προσωπικού του Προέδρου.

Ο Σκαβίνο αντικαθιστά τον Σέρτζιο Γκορ, ο οποίος θα υπηρετήσει πλέον ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδία. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Σκαβίνο «θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της επιλογής και του διορισμού σχεδόν όλων των θέσεων στην κυβέρνηση, περιγράφοντάς την ως «μια πολύ μεγάλη και σημαντική θέση»».

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο σπουδαίος Νταν Σκαβίνο, εκτός από το ότι θα παραμείνει αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού της κυβέρνησης Τραμπ, θα ηγηθεί του Προεδρικού Γραφείου Προσωπικού του Λευκού Οίκου, αντικαθιστώντας τον Σέρτζιο Γκορ, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά σε αυτή τη θέση και τώρα θα γίνει πρέσβης στην Ινδία. Ο Νταν θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή και το διορισμό σχεδόν όλων των θέσεων στην κυβέρνηση, μια πολύ μεγάλη και σημαντική θέση. Συγχαρητήρια Νταν, θα κάνεις φανταστική δουλειά!!!» έγραψε ο Τραμπ.