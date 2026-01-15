Φρεγάτα Κίμων: Η λαμπρή τελετή υποδοχής στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Η πρώτη φρεγάτα Bellhara του Πολεμικού Ναυτικού έπλευσε στον Σαρωνικό Κόλπο. Στο κατάστρωμά της με ελικόπτερο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Τον «Κίμωνα» υποδέχθηκαν το θωρηκτό Αβέρωφ και η τριήρης Ολυμπιάς σε έναν ιδιαίτερο σχηματισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Αβέρωφ» και η «Ολυμπιάς» επιλέχθηκαν καθώς μαζί με τον «Κίμωνα», αποτελούν τρεις ιστορικές ανάστροφες πλώρες του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτό σημαίνει ότι αντί να έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα μέσα, όπως η πλειοψηφία των πλοίων, αυτά έχουν την πλώρη τους λογά κάθετα προς τα έξω.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ξεναγήθηκε στην φρεγάτα από τον Κυβερνήτη του πλοίου, αντιπλοίαρχο Ιωάννη Καζιάνη. Σε ανάρτηση του αναφέρει στην τελετή υποδοχής, ανεβάζοντας βίντεο με την φρεγάτα στον Σαρωνικό κόλπο.

#Live | Στην εν πλω τελετή υποδοχής της Φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» στον Σαρωνικό Κόλπο.https://t.co/r5hfHi7Wgp January 15, 2026

Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο μετά από 28 έτη. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα ναυπήγησης FDI HN, με την ένταξη της τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή».

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της Κίμων

Η φρεγάτα ΚΙΜΩΝ ξεκίνησε τον πλου της από την Βρέστη όπου ενσωματώθηκε ο πανίσχυρος οπλισμός της. Φέρει αντιαεροπορικούς πυραύλους ASTER 30, πυραύλους κατά πλοίων EXOCET BLOCK 3c, τορπίλες MU90, πυρομαχικά των 76/62 χιλιοστών για διαφορετικές αποστολές το καθένα, πυραύλους RAM για εγγύς προστασία και πυροβόλα lionfish των 20 χιλιοστών. Στα χαρακτηριστικά υπεροχής, οι αισθητήρες και τα συστήματα ραντάρ SeaFire 500 και AESA. Αυτά όπως λένε οι ειδικοί, προσδίδουν πλεονέκτημα στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Φ/Γ «Κίμων»,με την ικανότητα επιτήρησης, εναέριου χώρου σχεδόν 500 χλμ από το σημείο πλεύσης, με ταυτόχρονη παρακολούθηση, περισσότερων από 80 ενεργών στόχων.