Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα (20/5) με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο ενόψει της διεξαγωγής του Final 4 της διοργάνωσης που ξεκινά στην Αθήνα την ερχόμενη Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρωθυπουργός σημείωσε:

«Εξαιρετική συνάντηση με τον Τσους Μπουένο ενόψει του Final Four της EuroLeague που έρχεται στην Αθήνα. Ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια φιλάθλους να το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να υποδεχθούμε αθλητές, φιλάθλους και εκπροσώπους των ΜΜΕ, καθώς και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας».