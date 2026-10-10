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Τρεις συλλήψεις για το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους
Ειδήσεις
15:49 - 10 Οκτ 2026

Τρεις συλλήψεις για το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους

Reporter.gr Newsroom

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Σε τρεις νέες συλλήψεις προχώρησαν το Σάββατο (10/10) οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι εργαζόμενοι της Motor Oil. Πρόκειται για έναν 36χρονο υπάλληλο που εκτελούσε χρέη εργοδηγού, έναν 50χρονο υπεύθυνο του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και έναν 34χρονο χειριστή έργου.

Την Παρασκευή (9/10) είχε προηγηθεί η σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου όταν συνέβη το δυστύχημα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες έφυγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες, μέλη του εξωτερικού συνεργείου που συμμετείχαν στις εργασίες. Αρχικά οι δύο βαριά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου και προσήλθε και τρίτος τραυματίας, με πολύ ελαφριά προβλήματα αναπνευστικής λειτουργίας. Οι δύο βαρύτερα τραυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσειο, όπου κατέληξε ο ένας. Ο δεύτερος είναι σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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