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Φοιτητές: Με αντίσκοινα στο Σύνταγμα για στέγη και κόστος διαβίωσης
Ειδήσεις
22:52 - 13 Οκτ 2026

Φοιτητές: Με αντίσκοινα στο Σύνταγμα για στέγη και κόστος διαβίωσης

Reporter.gr Newsroom

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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα πραγματοποιούν την Τρίτη 13/10 φοιτητές, διαμαρτυρόμενοι για την εκτόξευση του κόστους στέγασης και την ανεπαρκή χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Παρά τη βροχή, έχουν στήσει σκηνές στην πλατεία και δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στο σημείο έως το απόγευμα της Τετάρτης.

Με κεντρικό σύνθημα «Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει – Μέτρα στήριξης τώρα!», οι φοιτητικοί σύλλογοι αναδεικνύουν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. Όπως επισημαίνουν, η ακρίβεια, τα υψηλά ενοίκια και η αύξηση των καθημερινών εξόδων επιβαρύνουν ολοένα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθιστώντας δυσκολότερη τόσο την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και τη συνέχιση των σπουδών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3xx87821nd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και «με το καλημέρα» όλοι ανησυχούμε για το αν θα μας φτάσουν τα λεφτά για το μήνα, αν θα τα βγάζει πέρα η οικογένειας μας. Ρεύμα, πετρέλαιο και βενζίνη πανάκριβα, το super market απλησίαστο, οι μισθοί δε φτάνουν. Φοιτητική στέγη ανύπαρκτη και τα ενοίκια «στον θεό», με επιτυχόντες να μη γράφονται στις σχολές, χιλιάδες φοιτητές να σκέφτονται να τα παρατήσουν ή να πηγαίνουν μόνο για την εξεταστική.

Στη σχολή αντί για μέτρα στήριξης βλέπουμε πανάκριβα κυλικεία, επί πληρωμή συγγράμματα και αναλώσιμα, συν τη μετακίνηση και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Ούτε λεφτά για μία έξοδο δε μένουν, πόσο μάλλον για κάτι παραπάνω. Ο χειμώνας έρχεται και τα ΑΕΙ δεν έχουν λεφτά ούτε για θέρμανση! Την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θέλουν να γυρίσουμε πίσω στην Εποχή των Παγετώνων!» αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Σε όλη την Ευρώπη οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν! Ήρθε η δική μας σειρά!

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3wbwxq3foh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Απαιτούμε:

  1. Πλαφόν στα ενοίκια. Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων με κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτήριων και αύξηση των οικονομικών ορίων.
  2. Για κάθε πρωτοετή φοιτητή που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλιστεί δωρεάν στέγαση σε εστίες, ξενοδοχεία, κ.α. με ευθύνη του κράτους και των πρυτανικών αρχών! Κανείς να μην παρατήσει τις σπουδές του!
  3. Ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΙ και του Δημοσίου για δημιουργία δημόσιων και δωρεάν εστιών που να καλύπτουν τις ανάγκες.
  4. Έκτακτο κονδύλι σε όλα τα Πανεπιστήμια για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα, η θέρμανση.
  5. Πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στα καύσιμα. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης. Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους φοιτητές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στους λογαριασμούς.
  6. Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και Internet για όλους τους φοιτητές.
  7. Μείωση των τιμών στα κυλικεία όλων των σχολών.
  8. Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη, με διεύρυνση των οικονομικών – κοινωνικών κριτηρίων. Να καταργηθούν οι απαράδεκτοι κόφτες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3wcrrl7bw9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2026 - 23:25
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