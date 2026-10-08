Prodea: €346 εκατ. ευρώ στην πολυτελή φιλοξενία - Στόχος χαρτοφυλάκιο άνω του €1,2 δισ.

Σε έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για την επόμενη ημέρα της Prodea Investments αναδεικνύεται η φιλοξενία, με τον όμιλο να επιταχύνει τις τοποθετήσεις του στο premium και ultra-luxury hospitality μέσω της MHV Mediterranean Hospitality Venture.

Ο επενδυτικός σχεδιασμός όπως παρουσιάστηκε σε δημοσιογραφική εκδήλωση τη Δευτέρα (5/10) και την Τρίτη (6/10) στην Κύπρο προβλέπει κεφάλαια 346 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία, με στόχο μέσα στην επόμενη τριετία έως πενταετία η αξία του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου να ξεπεράσει το 1,23 δισ. ευρώ, από περίπου 671 εκατ. ευρώ σήμερα. Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση του αποτυπώματος της φιλοξενίας στον όμιλο, η οποία έρχεται να προστεθεί στις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που ήδη εξετάζονται στις τρεις αγορές.

Η κίνηση αποτυπώνει μια ευρύτερη στρατηγική επιλογή βάσει της οποίας η Prodea επιχειρεί να μεταφέρει το κέντρο βάρους από ένα μοντέλο που βασίζεται κατά κύριο λόγο στην κατοχή και εκμετάλλευση ακινήτων σε ένα διαφοροποιημένο real estate platform, όπου η φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών λειτουργεί ως μηχανισμός δημιουργίας υπεραξιών, ισχυρότερων λειτουργικών εσόδων και υψηλότερων αποδόσεων.

Ο βραχίονας

Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η MHV, η οποία ιδρύθηκε το 2021 με αντικείμενο τη βελτιστοποίηση της αξίας και της απόδοσης του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου της Prodea. Το μοντέλο της πλέον ξεφεύγει από την παραδοσιακή ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων και κινείται προς τη δημιουργία ολοκληρωμένων mixed-use προορισμών, στους οποίους συνυπάρχουν ξενοδοχεία, branded residences, γραφεία, retail, γαστρονομία, ευεξία και ψυχαγωγία.

Η κατεύθυνση αυτή έχει σαφές οικονομικό αποτύπωμα. Από τα 346 εκατ. ευρώ των επενδύσεων που βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης, τα 252 εκατ. ευρώ αφορούν ξενοδοχειακές υποδομές και τα υπόλοιπα 94 εκατ. ευρώ το οικιστικό σκέλος των αναπτύξεων. Παράλληλα, το GAV του οικιστικού χαρτοφυλακίου μετά την ολοκλήρωση των έργων εκτιμάται σε 207,5 εκατ. ευρώ, με περισσότερα από 18.000 τ.μ. προς ανάπτυξη και μέση τιμή πώλησης περίπου 11.400 ευρώ ανά τ.μ.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο με πολλαπλές πηγές εσόδων δηλαδή λειτουργικά έσοδα από τα ξενοδοχεία, έσοδα από μισθώσεις, έσοδα από πωλήσεις κατοικιών και, σε δεύτερο επίπεδο, υπεραξίες από την αναβάθμιση και repositioning των ακινήτων. Στη Λεμεσό, μάλιστα, το premium positioning αποτυπώνεται σε τιμές κατοικιών που μπορούν να ξεπεράσουν τα 20.000 ευρώ ανά τ.μ.

Στόχος τα 79 εκατ. ευρώ EBITDA

Η επενδυτική εξίσωση της Prodea δεν εξαντλείται στην αύξηση του χαρτοφυλακίου της - asset base. Κεντρικός στόχος είναι η μετάφραση των νέων επενδύσεων σε επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία.

Με την ολοκλήρωση των projects, τα σταθεροποιημένα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 79 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση τιμή δωματίου στο χαρτοφυλάκιο Ελλάδας, Κύπρου και Ιταλίας εκτιμάται στα 500 ευρώ. Τα μεγέθη αυτά αποτυπώνουν την επιλογή της Prodea να εστιάσει όχι στη μαζική τουριστική αγορά, αλλά στα υψηλότερα tiers της φιλοξενίας, όπου η τιμή ανά δωμάτιο και η συνολική δαπάνη ανά επισκέπτη μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά υψηλότερη οικονομική απόδοση.

Η επιλογή του luxury hospitality, μάλιστα, συνδέεται, σύμφωνα με τη διοίκηση της Prodea, με τη διεθνή δυναμική των ταξιδιών πολυτελείας. Η συγκεκριμένη αγορά εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα ακόμη και σε περιόδους αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, ενώ η συγκέντρωση της ταξιδιωτικής δαπάνης σε ταξιδιώτες υψηλής καθαρής θέσης ενισχύει την ελκυστικότητα των premium προορισμών.

Για την Prodea, επομένως, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αύξηση των δωματίων. Είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με υψηλότερη τιμολογιακή δύναμη, μεγαλύτερη διαφοροποίηση εσόδων και δυνατότητα παραγωγής υπεραξίας μέσα από την αναβάθμιση των assets.

Η Κύπρος ως flagship αγορά

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής αποτελεί η Κύπρος, όπου η MHV υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά της προγράμματα.

Στη Λευκωσία, το The Landmark Nicosia εξελίσσεται σε επένδυση συνολικού ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ και αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της λογικής των mixed-use developments που προωθεί ο όμιλος. Το project συνδυάζει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, branded residences, γραφεία, εστίαση, ευεξία, retail και χώρους εκδηλώσεων, μετατρέποντας ένα ιστορικό ξενοδοχειακό asset σε έναν ολοκληρωμένο premium προορισμό που δεν έχει παράλληλο στην ευρύτερη περιοχή όπως ανέφερε η διοίκηση.

Το ξενοδοχειακό σκέλος, επένδυση περίπου 90 εκατ. ευρώ, λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2025 υπό το brand Autograph Collection της Marriott. Το project συμπληρώνεται από δύο πύργους, με γραφεία και κατοικίες, συνολικής επένδυσης 105-110 εκατ. ευρώ, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το οικιστικό τμήμα - residential component. Ο πύργος κατοικιών περιλαμβάνει 54 μονάδες, εκ των οποίων ήδη 33 έχουν πωληθεί, ενώ οι ιδιοκτήτες αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Με τον τρόπο αυτό, το ξενοδοχειακό asset λειτουργεί ως πλατφόρμα που υποστηρίζει παράλληλα την εμπορική αξία των κατοικιών.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσεται και το The Landmark Office Tower, ένας πύργος 16 ορόφων και 21.650 τ.μ., με προδιαγραφές LEED Gold. Η παρουσία μισθωτών όπως η EY και η Murex ενισχύει το recurring income component της συνολικής ανάπτυξης.

Στη Λεμεσό, το Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, κινείται ακόμη πιο καθαρά στη λογική του ultra-luxury destination. Το resort των 222 δωματίων, 34 σουιτών και 18 villas συνδυάζει ξενοδοχειακή φιλοξενία, branded residences, γαστρονομία, wellness, αθλητικές δραστηριότητες και luxury retail, με διεθνείς οίκους όπως Dior, Loro Piana, Loewe, Celine και Bottega Veneta να ενισχύουν το premium positioning.

Η Ελλάδα

Στην Ελλάδα, παράλληλα, η στρατηγική της MHV απλώνεται σε διαφορετικές κατηγορίες του τουριστικού real estate, από τα city hotels της Αθήνας έως τα μεγάλα resort projects των δημοφιλών νησιωτικών και παραθαλάσσιων προορισμών.

Στην Αθήνα, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τα Ergon House Athens και Domes Mitropoleos, συνολικά 76 κλειδιά, ενώ το Moxy Athens City στην πλατεία Ομονοίας, δυναμικότητας 201 δωματίων, λειτουργεί από το 2022 με μακροχρόνια μίσθωση 40 ετών και υψηλές πληρότητες.

Το επόμενο επίπεδο ανάπτυξης βρίσκεται, ωστόσο, στα resort assets. Στο Πόρτο Χέλι, το πρώην Nikki Beach μετασχηματίζεται σε Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection, με την επένδυση να περιλαμβάνει εκτεταμένη ανακαίνιση και επέκταση. Η νέα μονάδα σχεδιάζεται να λειτουργήσει από τη θερινή σεζόν του 2027, με 94 δωμάτια και σουίτες, έξι βίλες και τρεις χώρους εστίασης και αναψυχής.

Στην Πάρο, η ανακατασκευή του Porto Paros Resort προβλέπει περίπου 140 δωμάτια σε παραθαλάσσια έκταση, ενώ στη Μήλο η ανάπτυξη του Domes White Coast διευρύνεται σημαντικά, με τον σχεδιασμό να προβλέπει δυναμικότητα 271 κλινών, έναντι 99 κλινών στον αρχικό σχεδιασμό.

Το portfolio συμπληρώνεται από την επένδυση στην Cortina της Ιταλίας, όπου ξενοδοχειακή μονάδα 80 δωματίων ανακαινίζεται και αναμένεται να λειτουργήσει υπό το brand Emblems Collection της Accor, με τη συμμετοχή και των Nammos σε δύο χώρους εστίασης.

Η νέα εξίσωση της Prodea

Τούτων δοθέντων, η στρατηγική της Prodea στη φιλοξενία αποτυπώνει τελικά μια ευρύτερη αλλαγή στη λογική διαχείρισης του real estate χαρτοφυλακίου της.

Η εταιρεία δεν επενδύει μόνο σε περισσότερα ξενοδοχεία. Επενδύει σε assets με υψηλότερη δυνατότητα παραγωγής εισοδήματος και υπεραξίας, επιχειρώντας να αξιοποιήσει τη σύγκλιση μεταξύ hospitality και premium residential real estate.

Από αυτή την άποψη, τα 346 εκατ. ευρώ των νέων επενδύσεων αποτελούν μόνο τη μία πλευρά της εξίσωσης. Η άλλη είναι η μετάβαση σε ένα χαρτοφυλάκιο αξίας άνω του 1,23 δισ. ευρώ, με στόχο σταθεροποιημένα EBITDA 79 εκατ. ευρώ και σαφή προσανατολισμό στις αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η MHV λειτουργεί έτσι ως ο βασικός βραχίονας της Prodea για να μετατρέψει τη διεθνή άνοδο του luxury travel σε επενδυτική ευκαιρία. Και το στοίχημα είναι διπλό: αφενός η φιλοξενία να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες αύξησης των εσόδων και της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου και, αφετέρου, τα ίδια τα assets να αποκτήσουν υψηλότερη αξία μέσα από το repositioning, την ανάπτυξη branded residences και τη δημιουργία ολοκληρωμένων premium προορισμών.