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ΣΕΛΠΕ – RNDU: Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν
Επιχειρήσεις
19:59 - 20 Οκτ 2026

ΣΕΛΠΕ – RNDU: Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν

Reporter.gr Newsroom

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Ένα νέο πεδίο διεθνούς συνεργασίας ανοίγει για το ελληνικό λιανεμπόριο, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και του Retail Networks Development Union (RNDU), της Ένωσης Ανάπτυξης Δικτύων Λιανικής του Αζερμπαϊτζάν.

Το Μνημόνιο υπεγράφη στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας–Αζερμπαϊτζάν, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία της Πρέσβεως της Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν, κας Μαρίας Παπακωνσταντίνου.

Η εν λόγω συμφωνία δημιουργεί θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, σε τρεις άξονες: την ενίσχυση των επαφών μεταξύ των επιχειρήσεων-μελών τους, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, και τον διάλογο για τις κοινές προκλήσεις του σύγχρονου λιανεμπορίου, σε μια περίοδο που η τεχνολογία, η καταναλωτική συμπεριφορά και οι εφοδιαστικές αλυσίδες μετασχηματίζουν τον κλάδο διεθνώς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προοπτική νέων εμπορικών διασυνδέσεων μεταξύ των δύο αγορών. Η συνεργασία των δύο φορέων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για απευθείας επαφές ελληνικών επιχειρήσεων, παραγωγών και προμηθευτών με δίκτυα λιανικής του Αζερμπαϊτζάν, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εμπορικές συνεργασίες.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, κ. Κώστας Γεράρδος, δήλωσε: «Η μεγάλη οικογένεια της Λιανικής υπάρχει σε κάθε χώρα. Σε όποιο μέρος του κόσμου και να την συναντήσεις, θα παρατηρήσεις ένα πολύ σημαντικό, δυναμικό, πολυπληθές και υγιές κύτταρο που κινεί τα γρανάζια της οικονομίας και παράγει αξία σε κάθε κοινωνία.

Πρώτη μας προτεραιότητα στον ΣΕΛΠΕ είναι να φέρουμε όλα τα μέλη αυτής της οικογένειας μαζί, ώστε να λύσουμε κοινά θέματα, να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον του κλάδου και να μοιραστούμε εμπειρίες και best practices.

Όμως παράλληλα, αυτή η αξία πολλαπλασιάζεται, όταν συνδεόμαστε με τον αντίστοιχο κλάδο μιας άλλης χώρας, απ’ όπου μπορούν να προκύψουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, νέα ερεθίσματα και καινούριες γνώσεις.

Μια τέτοια αρχή κάναμε με τον Πρόεδρο του RNDU, κ Araz Imanov».

Για τον ΣΕΛΠΕ, η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της διεθνούς του παρουσίας. Μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού, ο Σύνδεσμος επιδιώκει να διευρύνει τις δυνατότητες δικτύωσης των μελών του, να ενισχύσει την πρόσβασή τους σε διεθνή τεχνογνωσία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέες επιχειρηματικές συνέργειες.

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