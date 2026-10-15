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EFA GROUP και MyDefence ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δυνατοτήτων Counter-UAS
O Dan Hermansen, CEO MyDefence Group, με τον Δρ. Γρηγόρη Κουτσογιάννη, CEO EFA GROUP, κατά την υπογραφή της συμφωνίας
ΑΜΥΝΑ
12:10 - 15 Οκτ 2026

EFA GROUP και MyDefence ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δυνατοτήτων Counter-UAS

Reporter.gr Newsroom

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Μια νέα στρατηγική συνεργασία που ενσωματώνει τις δυνατότητες αντιμετώπισης drones στο ευρύτερο πλαίσιο των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων

Το EFA GROUP και η MyDefence υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους για την ενσωμάτωση των φορητών συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Counter-UAS / C-UAS) της MyDefence στα συστήματα διαχείρισης αποστολών MIMS της SCYTALYS.

Το Μνημόνιο υπεγράφη στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της AUSA 2026, μίας από τις σημαντικότερες εκθέσεις αμυντικού υλικού στις ΗΠΑ, και ολοκληρώνει δύο ισχυρά και επιχειρησιακά δοκιμασμένα προϊόντα συνδυάζοντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία της MyDefence στον τομέα wearable Counter-UAS με την εξειδίκευση της SCYTALYS στα συστήματα διαχείρισης αποστολών.

Με την ενσωμάτωση των φορητών αισθητήρων και λύσεων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (wearable C-UAS) της MyDefence στο MIMS Ranger, οι δύο εταιρίες επιδιώκουν να εντάξουν τις πληροφορίες που συλλέγονται στην ευρύτερη τακτική εικόνα. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η επίγνωση της κατάστασης, διευκολύνοντας την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή δράση στο πεδίο.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θέτει το πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο τη διερεύνηση της ολοκλήρωσης υφιστάμενων και μελλοντικών δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου.

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