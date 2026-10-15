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Το kariera.gr συνδέει την ελληνική αγορά εργασίας με το παγκόσμιο δίκτυο The Network
Οικονομία
11:58 - 15 Οκτ 2026

Το kariera.gr συνδέει την ελληνική αγορά εργασίας με το παγκόσμιο δίκτυο The Network

Reporter.gr Newsroom

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Τον ηγετικό του ρόλο στην ελληνική αγορά εργασίας και τη στρατηγική του εξωστρέφεια επιβεβαίωσε το kariera.gr, με την παρουσία του στο ετήσιο “The Network Workshop Conference”, το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος στην Ελλάδα, από 7 έως 9 Οκτωβρίου στην Κόρινθο. Η συμμετοχή αυτή ανέδειξε τη θέση της εταιρείας ως αποκλειστικού συνεργάτη του παγκόσμιου δικτύου “The Network” στη χώρα μας, συνδέοντας άμεσα την ελληνική αγορά εργασίας με τις διεθνείς εξελίξεις στο recruitment.

Στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου, εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας από 129 χώρες συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές. Τα εξειδικευμένα στελέχη του kariera.gr συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου, ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρίες με επαγγελματίες από διαφορετικές χώρες, στους τομείς των Πωλήσεων, του Customer Service, του Marketing και του Recruitment.

Με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά εργασίας και εκτενή τεχνογνωσία στον κλάδο του recruitment, το kariera.gr διευρύνει τη δραστηριότητά του στη διεθνή αγορά εργασίας, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, που το φέρνουν πιο κοντά στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της στελέχωσης. Το “The Network” επιλέγει την κορυφαία ιστοσελίδα εύρεσης εργασίας σε κάθε χώρα, με το kariera.gr να αποτελεί τον αποκλειστικό συνεργάτη του στην Ελλάδα. Μέσα από τη συνεργασία αυτή προσφέρεται στους Έλληνες εργοδότες πρόσβαση σε μια ευρεία διεθνή δεξαμενή ταλέντων, μέσω περισσότερων από 70 συνεργαζόμενων ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας παγκοσμίως. Παράλληλα, οι υποψήφιοι αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς μπορούν να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το kariera.gr συμμετέχει στην υλοποίηση της διεθνούς έρευνας «Global Talent Survey 2026», η οποία πραγματοποιείται από το “The Network”, τη “The Stepstone Group” και τη “Boston Consulting Group (BCG)” και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες παγκόσμιες μελέτες για το ταλέντο, την εργασία και τις προσδοκίες των ανθρώπων από την επαγγελματική τους ζωή. Από το 2014, η έρευνα καταγράφει τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες εργαζομένων και επαγγελματιών σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για το πώς εξελίσσεται ο κόσμος της εργασίας και τι χρειάζεται να κάνουν οι οργανισμοί για να προσελκύσουν, να εξελίξουν και να διατηρήσουν ταλέντα.

Η συμμετοχή των εργαζομένων και των επαγγελματιών στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτύπωση των εγχώριων τάσεων σε ένα διεθνές πλαίσιο. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας εδώ, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το μέλλον της εργασίας.

Ο Γιώργος Λαμπούσης, Managing Director του kariera.gr, δήλωσε: «Η ηγετική θέση δεν δηλώνεται, αποδεικνύεται. Ως αποκλειστικός συνεργάτης του The Network στην Ελλάδα, συνδέουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις με κορυφαία job boards σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας πρόσβαση σε περισσότερους υποψηφίους, διεθνή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότερες λύσεις στελέχωσης».

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