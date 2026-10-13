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Μαρινάκης, Παππάς, Κούστας, Πατίτσας, Γιουρούκος, Αγγελικούση, Πιστιόλης: Νέες ναυπηγήσεις και κινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Ναυτιλία
10:55 - 13 Οκτ 2026

Μαρινάκης, Παππάς, Κούστας, Πατίτσας, Γιουρούκος, Αγγελικούση, Πιστιόλης: Νέες ναυπηγήσεις και κινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης

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Νέες παραγγελίες πλοίων, παραλαβές νεότευκτων, χρηματιστηριακές συναλλαγές και εταιρικές αναδιαρθρώσεις συνθέτουν το σκηνικό έντονης κινητικότητας στην ελληνόκτητη ναυτιλία. 

Από τα containerships και τα δεξαμενόπλοια μέχρι την αγορά ξηρού φορτίου, μεγάλοι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι υλοποιούν επενδυτικά προγράμματα, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις κεφαλαιαγορές για τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

Στο χρηματιστηριακό πεδίο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Capital Maritime Finance, του ομίλου συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, με την παρουσία της στο Euronext Athens να διευρύνει τη συμμετοχή ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Ως γνωστόν, η Star Bulk, συμφερόντων Πέτρου Παππά, έχει ήδη προχωρήσει στην εισαγωγή της στο Euronext Athens, αντλώντας 107,8 εκατ. ευρώ μέσω της δημόσιας προσφοράς του περασμένου Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ανανέωσε δύο υφιστάμενα προγράμματα διάθεσης μετοχών συνολικού ύψους έως 116,4 εκατ. δολαρίων, διατηρώντας τη δυνατότητα πρόσθετης άντλησης κεφαλαίων, χωρίς η ανανέωση να συνιστά νέα χρηματοδότηση.

Στις νέες ναυπηγήσεις, η Global Ship Lease, συμφερόντων Γιώργου Γιουρούκου, πρόσθεσε δύο containerships νέας γενιάς, ανεβάζοντας το βιβλίο παραγγελιών της στα 17 πλοία. Η Erasmus Shipinvest παρήγγειλε επίσης δύο feeder containerships χωρητικότητας 1.930 TEU το καθένα σε κινεζικά ναυπηγεία.

Στα δεξαμενόπλοια, η Atlas Maritime, συμφερόντων Λέοντα Πατίτσα, προχώρησε στην τοποθέτηση τρόπιδας του Suezmax Olympic Star, ενώ η Pantheon Tankers, του ομίλου της Άννας Αγγελικούση, παρέλαβε το νεότευκτο Suezmax Sea Quartz, το οποίο φέρει ελληνική σημαία.

Σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα υλοποιεί και η Danaos Corporation, συμφερόντων Ιωάννη Κούστα, με 28 containerships υπό ναυπήγηση και παραγγελίες 11 Capesize και τεσσάρων Newcastlemax. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τακτική και έκτακτη διανομή συνολικού ύψους 6 δολαρίων ανά μετοχή.

Παράλληλα, η Danaos εξετάζει τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της στο ξηρό φορτίο και την πώληση μειοψηφικής συμμετοχής στον συγκεκριμένο τομέα, με τη Νορβηγία να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχετικών διερευνήσεων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία διακριτής εταιρικής δομής για τις δραστηριότητες ξηρού φορτίου, διευκολύνοντας την προσέλκυση νέων επενδυτών.

Στην αγορά των product tankers, η TOP Ships, συμφερόντων Ευάγγελου Πιστιόλη, προχωρά στην απόκτηση τεσσάρων εταιρειών ειδικού σκοπού που κατέχουν συμβόλαια ναυπήγησης ισάριθμων MR tankers, συνολικής συμβατικής αξίας 198 εκατ. δολαρίων. Τα πλοία, χωρητικότητας 49.940 dwt και κατηγορίας Ice Class 1A, θα κατασκευαστούν στο Guangzhou Shipyard International, με παραδόσεις από τον Ιούνιο του 2029 έως τον Μάρτιο του 2030.

Για τα τέσσερα πλοία προβλέπονται επταετείς ναυλώσεις με δυνατότητα τριετούς παράτασης, ενώ τα δυνητικά ακαθάριστα έσοδα μπορούν να φτάσουν τα 316,9 εκατ. δολάρια, εφόσον ασκηθούν όλες οι προαιρέσεις. Στον ίδιο επιχειρηματικό κύκλο, η Rubico ολοκλήρωσε την απόκτηση τρίτου νεότευκτου MR tanker μέσω συμφωνίας με την TOP Ships.

Η συγκέντρωση νέων παραγγελιών σε containerships, δεξαμενόπλοια και bulk carriers δείχνει ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές επενδύσεις δεν περιορίζονται σε έναν μόνο τομέα. Παράλληλα, η εξασφάλιση μακροχρόνιων ναυλώσεων, όπως στην περίπτωση της TOP Ships, και οι κινήσεις εταιρικής αναδιάρθρωσης, όπως αυτές που εξετάζει η Danaos, αποτυπώνουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2026 - 11:04
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