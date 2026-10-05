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Goldman Sachs: Προτείνει χαμηλότερες κρατικές δαπάνες για να περιοριστεί το κόστος δανεισμού
Ειδήσεις
12:52 - 05 Οκτ 2026

Goldman Sachs: Προτείνει χαμηλότερες κρατικές δαπάνες για να περιοριστεί το κόστος δανεισμού

Reporter.gr Newsroom

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Ένα πιο σταθερό πολιτικό και δημοσιονομικό περιβάλλον, που θα περιλαμβάνει χαμηλότερες κρατικές δαπάνες και ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, είναι απαραίτητο για να περιοριστεί η εκτίναξη του κόστους δανεισμού, δήλωσε τη Δευτέρα (5/10) ο Άντονι Γκάτμαν, συν-διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs International.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στο CNBC, ο Γκάτμαν δήλωσε ότι η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων αποτελεί πρόκληση σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, επισημαίνοντας τις πρόσφατες αναταράξεις στην αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και των γαλλικών κρατικών ομολόγων.

«Όλοι γνωρίζουμε τι την προκαλεί. Εστιάζουμε στο ενεργειακό κόστος, εστιάζουμε στην αγορά εργασίας. Αλλά, θεμελιωδώς, τι χρειάζεται για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα; Χρειαζόμαστε χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα και χρειαζόμαστε πιο διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Γκάτμαν.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα την Παρασκευή (2/10), παρά τα στοιχεία για τις μη αγροτικές μισθοδοσίες του Σεπτεμβρίου, τα οποία ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου διαμορφωνόταν τελευταία φορά τη Δευτέρα (5/10) 1 μονάδα βάσης χαμηλότερα, στο 5,2581%.

Την ίδια ώρα, η απόδοση του 10ετούς γαλλικού κρατικού ομολόγου ενισχυόταν κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 4,8812%.

Ο Γκάτμαν δήλωσε επίσης ότι «οι κυβερνήσεις βρίσκονται πάντα αντιμέτωπες με συμβιβασμούς», προειδοποιώντας ωστόσο ότι το υφιστάμενο δημοσιονομικό περιβάλλον καθιστά «πιο δύσκολη» την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Στο φόντο δε των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στην Ισπανία, όπου ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προχώρησε νωρίτερα σήμερα στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών, ο Γκάτμαν προειδοποίησε ότι ο εκλογικός κύκλος στην Ευρώπη δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα ως προς την άσκηση πολιτικής και αστάθεια για τις επιχειρήσεις.

«Αλλά αυτό που ελπίζω ότι θα δούμε, και το οποίο θα μας έδινε σε όλους κάποια ανακούφιση, είναι αυτός ο συνδυασμός χαμηλότερων δαπανών και υψηλότερης ανάπτυξης».

Τελευταία τροποποίηση στις 05/10/2026 - 12:59
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