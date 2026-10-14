Νέο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Σόλωνος: Οι όροι του υπουργείου Πολιτισμού για την επένδυση

Μια νέα ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων δρομολογείται στο κέντρο της Αθήνας, με σχέδια για την ανάπτυξη νέας μονάδας στη συμβολή των οδών Σόλωνος 79 και Μαυρομιχάλη 12. Η αρχιτεκτονική μελέτη έλαβε το «πράσινο φως» υπό όρους από το υπουργείο Πολιτισμού, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην αδειοδοτική διαδικασία, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα οικονομικά μεγέθη και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης.

Ως φερόμενη ιδιοκτήτρια του ακινήτου αναφέρεται στην απόφαση η εταιρεία S CHIMEIO MON Α.Ε., με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον πολιτικό μηχανικό Χαράλαμπο Σταθακόπουλο. Η έγκριση της μελέτης συνοδεύεται από συγκεκριμένες τροποποιήσεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με στόχο την προσαρμογή του νέου κτιρίου στα πολεοδομικά δεδομένα και στον ιστορικό χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής.

Τριώροφος υπόγειος σχεδιασμός και περιορισμοί στο ύψος

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το project αφορά την κατασκευή ξενοδοχείου πέντε αστέρων, με τρία υπόγεια επίπεδα και πισίνα. Η θέση του οικοπέδου, σε άμεση γειτνίαση με δύο ιστορικά κτίρια που φέρουν την υπογραφή του αρχιτέκτονα Ερνστ Τσίλερ, αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα κατά την αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής πρότασης.

Πρόκειται για το ιστορικό Χημείο, που κατασκευάστηκε το 1887, καθώς και για το κτίριο επί της οδού Μαυρομιχάλη 6, το οποίο χρονολογείται από το 1882. Η παρουσία των δύο προστατευόμενων κτιρίων οδήγησε τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού στην επιβολή συγκεκριμένων όρων για την εξέλιξη του σχεδιασμού.

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά την κατάργηση του προτεινόμενου όγδοου ορόφου, επιφάνειας 54,03 τ.μ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η συγκεκριμένη προσθήκη υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ύψος των 24 μέτρων και το όριο των επτά ορόφων, όπως προβλέπονται από το σχετικό βασιλικό διάταγμα του 1955.

Παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση των υπόλοιπων ορόφων με εσοχή 2,50 μέτρων, ενώ αλλαγές ζητούνται και στις όψεις του κτιρίου. Ειδικότερα, το υπουργείο προκρίνει την ενσωμάτωση οριζόντιων και καμπύλων μορφολογικών στοιχείων, με αναφορές στην αρχιτεκτονική του μοντέρνου κινήματος που χαρακτηρίζει τμήματα της περιοχής. Στόχος είναι να περιοριστούν οι έντονες γεωμετρικές εξάρσεις της αρχικής πρότασης και να επιτευχθεί μεγαλύτερη αρμονία με το υφιστάμενο αστικό περιβάλλον.

Με βάση τους όρους της έγκρισης, η αρχιτεκτονική μελέτη θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να υποβληθεί εκ νέου στις αρμόδιες υπηρεσίες για έλεγχο. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν της ομόφωνης γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής, το οποίο εξέτασε το θέμα στη συνεδρίασή του στις 16 Ιουλίου 2026.

Με αρχαιολογική εποπτεία οι εκσκαφές

Ειδικοί όροι προβλέπονται και για τις εργασίες εκσκαφής, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν υπό τη συνεχή επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακόπτονται, προκειμένου να διενεργηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα.

Προς το παρόν, από τη δημοσιευμένη απόφαση δεν προκύπτουν το ύψος της επένδυσης, ο αριθμός των δωματίων ή η συνολική δυναμικότητα της μονάδας, ούτε το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η εταιρική σύνδεση και το αποτύπωμα στον τουρισμό

Το εταιρικό σκέλος του project αποτυπώνεται τόσο στην απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού όσο και στα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Εκτός από τη S CHIMEIO MON Α.Ε., η οποία αναφέρεται ως φερόμενη ιδιοκτήτρια του ακινήτου, στους αποδέκτες της απόφασης περιλαμβάνεται και η XKS Constructions Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Οι δύο εταιρείες συνδέονται μέσω κοινής διοίκησης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα εταιρικά στοιχεία, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και στις δύο είναι ο πολιτικός μηχανικός Χαράλαμπος Σταθακόπουλος, ενώ στα διοικητικά τους συμβούλια συμμετέχουν επίσης ο Κωνσταντίνος Σταθακόπουλος και η Χριστίνα Σταθακοπούλου.

Παράλληλα, ο Χαράλαμπος Σταθακόπουλος εμφανίζεται ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της XKS Architects & Engineers, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τεχνικού σχήματος. Η δραστηριότητά του καλύπτει αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, κατασκευές και επιβλέψεις έργων, με παρουσία και στον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας, κυρίως στις Κυκλάδες.

Στο χαρτοφυλάκιο έργων που παρουσιάζει η XKS περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα Sandblu Resort και Costa Grand Resort & Spa στη Σαντορίνη, καθώς και τα Mileo, Mykonos Euphoria Suites και Amazon Mykonos Resort & Spa στη Μύκονο.

Η νέα μονάδα στη Σόλωνος προστίθεται έτσι στα ξενοδοχειακά σχέδια που αναπτύσσονται στο κέντρο της Αθήνας, με την περαιτέρω πορεία του project να εξαρτάται πλέον από την αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων αδειοδοτικών σταδίων.