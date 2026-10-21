ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Formula1: Το 18ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Όστιν των ΗΠΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:34 - 21 Οκτ 2026

Formula1: Το 18ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Όστιν των ΗΠΑ

Νίκος Λιβανός

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το 18ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Όστιν των ΗΠΑ την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και θα μεταδοθεί στις 22:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και ετεροχρονισμένα στις 23:30 στον ΑΝΤ1.

Το 18ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Όστιν των ΗΠΑ την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και θα μεταδοθεί στις 22:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και ετεροχρονισμένα στις 23:30 στον ΑΝΤ1. Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκινά την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και συνεχίζεται το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, με όλες τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές που θα διαμορφώσουν το grid της Κυριακής να μεταδίδονται ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Ο νεαρός οδηγός της Mercedes μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα, στο Όστιν αυτό το Σαββατοκύριακο και αν τα καταφέρει θα γίνει ο νεότερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1. Γεννημένος στις 25 Αυγούστου 2006, ο Αντονέλι είναι μόλις 20 ετών. Το ρεκόρ σήμερα κατέχει ο Φέτελ, που κατέκτησε τον τίτλο το 2010 σε ηλικία 23 ετών και 134 ημερών. Επιπλέον ο Αντονέλι θα γίνει ο πρώτος Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής μετά από 73 χρόνια. Ο τελευταίος Ιταλός οδηγός που στέφθηκε πρωταθλητής ήταν ο Αλμπέρτο Ασκάρι το μακρινό 1953. Απομένουν 6 αγώνες (150 βαθμοί) για την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος και ο Κίμι Αντονέλι φτάνει στο Circuit of the Americas με προβάδισμα 102 βαθμών. Μετά το Όστιν απομένουν 5 αγώνες στο πρόγραμμα (Μεξικό, Βραζιλία, Λας Βέγκας, Κατάρ και Άμπου Ντάμπι), οπότε το μέγιστο των διαθέσιμων βαθμών είναι 125. Αυτό σημαίνει ότι για να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στο Όστιν, η διαφορά του από τον Ράσελ – καθώς και από τους Λιούις Χάμιλτον (229 β.) και Μαξ Φερστάπεν (221 β.) – πρέπει να είναι τουλάχιστον 125 βαθμοί.

gp_usa_2026_4_f1e84ebf0ba0db92.jpg

Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας στους 125 βαθμούς, ο τίτλος κατοχυρώνεται στον Αντονέλι, λόγω περισσότερων νικών (έχει ήδη 8 νίκες έναντι 3 του Ράσελ). Η μοναδική περίπτωση να εξασφαλιστεί μαθηματικά ο τίτλος στο Τέξας απαιτεί νίκη του Ιταλού στον αγώνα της Κυριακής (25 βαθμοί). Έτσι φτάνει τους 365 βαθμούς και για να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα ο Ράσελ δεν πρέπει να συγκεντρώσει πάνω από 2 βαθμούς, δηλαδή πρέπει να τερματίσει στη 9η θέση ή χαμηλότερα. Με τη νίκη του Αντονέλι, τόσο ο Χάμιλτον όσο και ο Φερστάπεν τίθενται αυτόματα εκτός μαθηματικής διεκδίκησης, ανεξάρτητα από το πού θα τερματίσουν στο Όστιν. Αν ο Αντονέλι τερματίσει 2ος η εξασφάλιση του τίτλου μεταφέρεται για το Μεξικό (25/10).

Η βαθμολογία μέχρι στιγμής, μετά από 17 αγώνες, έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Βαθμολογία Οδηγών

Βαθμολογία Κατασκευαστών

Αντονέλι

340

Mercedes

578

Ράσελ

238

Ferrari

444

Χάμιλτον

229

McLaren

339

Φερστάπεν

221

Red Bull Racing

332

Λεκλέρκ

215

Racing Bulls

100

Nόρις

201

Alpine

68

Πιάστρι

138

Haas

30

Το Circuit of the Americas φιλοξενεί αγώνα από το 2012. Έχει μήκος 5513m και 20 στροφές, μερικές εκ των οποίων πολύ γρήγορες. Υπάρχουν και δυο μεγάλες ευθείες, της εκκίνησης και ανάμεσα στις στροφές 11 και 12 με αντίστοιχες ζώνες straight mode και overtake mode. Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της διαδρομής είναι η πρώτη στροφή, με έντονη ανωφέρεια και μεγάλο πλάτος. Καταλήγει σε μια αριστερή στροφή 120 μοιρών όπου οι οδηγοί διεκδικούν θέση. Η τριπλέτα στροφών 3 – 6 θυμίζει την αντίστοιχη Maggots – Becketts στο Σίλβερστον, η τριπλέτα στροφών 12 – 15 θυμίζει Χόκενχάιμ και η τριπλέτα στροφών 16 – 18, την διαβόητη στροφή 8 στην Κωνσταντινούπολη. Φέτος η επιλογή ελαστικών είναι χωρίς κενό ανάμεσα στις γόμες. Λόγω τραχύτητας οδοστρώματος, αλλά και υψηλών ενεργειακών φορτίων που μεταφέρουν τα ελαστικά στις γρήγορες καμπές, διαθέσιμες είναι οι γόμες C2, C3, C4. Θα είναι ο 82ος αγώνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Όστιν έχουν διεξαχθεί 13 αγώνες από το 2012 ως και το 2025. Πολυνίκης είναι ο Χάμιλτον με 5 νίκες. Πέρυσι κέρδισε ο Φερστάπεν φτάνοντας τις 4 νίκες, ενώ όσον αφορά στους κατασκευαστές Mercedes και Red Bull έχουν από 5 νίκες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στη Μόντσα οι Ferrari είναι καταδικασμένες να πρωταγωνιστούν
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στη Μόντσα οι Ferrari είναι καταδικασμένες να πρωταγωνιστούν

Το μονοθέσιο της McLaren ήρθε στην Ελλάδα και άφησε ιστορία
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το μονοθέσιο της McLaren ήρθε στην Ελλάδα και άφησε ιστορία

H Formula πάει αυτή την Κυριακή στο Σάο Πάολο και στην πίστα του Ιντερλάγος, για τον 21ο αγώνα της φετινής χρονιάς.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Formula πάει αυτή την Κυριακή στο Σάο Πάολο και στην πίστα του Ιντερλάγος, για τον 21ο αγώνα της φετινής χρονιάς.

Επίσημo: H Audi στην Formula ως προμηθευτής κινητήρων
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επίσημo: H Audi στην Formula ως προμηθευτής κινητήρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:18

Ρωσία: Εντός 48ωρου αποπλέει το πρώτο τάνκερ με 40.000 τόνους ντίζελ για τις ΗΠΑ

Περιβάλλον
21/10/2026 - 17:07

«Καμπανάκι» ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο απειλεί να σαρώσει τον πλανήτη με ακραία ζέστη, πλημμύρες και ξηρασία

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 16:57

eBay: Νέο κύμα απολύσεων, περικοπές στο 9% του προσωπικού

Ομόλογα
21/10/2026 - 16:48

Το γαλλικό χρέος δοκιμάζει τις αγορές, η AI τροφοδοτεί το χρηματιστηριακό ράλι

Ειδήσεις
21/10/2026 - 16:44

Κολωνός: Δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες τραυματίες από έκρηξη μηχανισμού

Χρηματιστήρια
21/10/2026 - 16:42

Wall Street: Ήπια άνοδος με «άλμα» 8% για την SpaceX του Μασκ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 16:37

Τι κρύβεται πίσω από τη σύλληψη Λιόλιου – Τα πρόσωπα, τα χρήματα και οι καταγγελίες που ταράζουν το ελληνικό μπάσκετ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/10/2026 - 16:34

Formula1: Το 18ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Όστιν των ΗΠΑ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 16:32

Reuters: Γιατί οι ισραηλινές εκλογές δεν αναμένεται να αλλάξουν την πολεμική στρατηγική της χώρας

Φορολογία
21/10/2026 - 16:26

Πιτσιλής: Ψηφιακός μετασχηματισμός κατά της φοροδιαφυγής – Στο 11,4% μειώθηκε το κενό ΦΠΑ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 16:04

ΗΠΑ: Σε νέο χαμηλό η δημοτικότητά του Τραμπ πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

Πολιτική
21/10/2026 - 16:04

Δημοσκόπηση GPO: Σφαγή για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ – Στο 25,2% η ΝΔ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 15:58

Γαλλία: Νέος γύρος κινητοποιήσεων το Σάββατο (24/10) - Γενική απεργία στις 5 Νοεμβρίου

Ειδήσεις
21/10/2026 - 15:52

ΕΕ: «Παράθυρο» για κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το 2035

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 15:48

Εθνική Ασφαλιστική: Χρυσή Διάκριση EcoVadis

Ειδήσεις
21/10/2026 - 15:40

Πάρος: Σε κωματώδη κατάσταση 21χρονη – Διακομίστηκε εσπευσμένα στο Τζάνειο

Ειδήσεις
21/10/2026 - 15:40

Ζελένσκι: Θετικός σε τριμερείς συνομιλίες με Ρωσία και ΗΠΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/10/2026 - 15:19

Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Αποζημίωση €111 εκατ. για τις πρακτικές της Heineken στην Ελλάδα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
21/10/2026 - 15:10

Οι νέοι διαδηλώνουν για τη βλάβη στο «κοινωνικό ασανσέρ» της Ευρώπης

Ειδήσεις
21/10/2026 - 15:04

Γαλλία: Ύποπτα drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Ειδήσεις
21/10/2026 - 14:56

Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα – Μικροεπεισόδια στην Αθήνα, προσαγωγές στη Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις
21/10/2026 - 14:50

Πόρισμα ΤΕΕ για Γκράβα: Σοβαρές ελλείψεις και αποκλίσεις ασφαλείας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Νομίσματα
21/10/2026 - 14:49

Έσπασε το φράγμα των $83.000 το Bitcoin – Ράλι για XRP και Litecoin

Αυτοδιοίκηση
21/10/2026 - 14:26

«Αθήνα Ψηλά» για Γκράβα : Η ασφάλεια των παιδιών πάνω από την εικόνα του δημάρχου

Ειδήσεις
21/10/2026 - 14:21

Ευρωβουλή: Πρόσθετα €1,17 δισ. ζητά για τον προϋπολογισμό της ΕΕ το 2027

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
21/10/2026 - 14:17

ΣΕΒ: Υπέγραψε την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας της τσιμεντοβιομηχανίας για τα έτη 2025-2026

Πολιτική
21/10/2026 - 14:12

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε στο ΠΑΣΟΚ τη Μυρτώ Κοροβέση

Ειδήσεις
21/10/2026 - 14:08

Συνελήφθη ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος για υπόθεση στημένων αγώνων

Πολιτική
21/10/2026 - 14:03

Λαζαρίδης: «Συγγνώμη, ξέφυγα» – Γιαννακοπούλου: «Η αξιοπιστία του είναι όση και των πτυχίων του»

Ειδήσεις
21/10/2026 - 14:00

Ρωσία: Στέλνει το πρώτο φορτίο 40.000 τόνων ντίζελ στις ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ