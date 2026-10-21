Formula1: Το 18ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Όστιν των ΗΠΑ

Το 18ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Όστιν των ΗΠΑ την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και θα μεταδοθεί στις 22:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και ετεροχρονισμένα στις 23:30 στον ΑΝΤ1.

Το 18ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Όστιν των ΗΠΑ την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και θα μεταδοθεί στις 22:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και ετεροχρονισμένα στις 23:30 στον ΑΝΤ1. Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκινά την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και συνεχίζεται το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, με όλες τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές που θα διαμορφώσουν το grid της Κυριακής να μεταδίδονται ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Ο νεαρός οδηγός της Mercedes μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα, στο Όστιν αυτό το Σαββατοκύριακο και αν τα καταφέρει θα γίνει ο νεότερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1. Γεννημένος στις 25 Αυγούστου 2006, ο Αντονέλι είναι μόλις 20 ετών. Το ρεκόρ σήμερα κατέχει ο Φέτελ, που κατέκτησε τον τίτλο το 2010 σε ηλικία 23 ετών και 134 ημερών. Επιπλέον ο Αντονέλι θα γίνει ο πρώτος Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής μετά από 73 χρόνια. Ο τελευταίος Ιταλός οδηγός που στέφθηκε πρωταθλητής ήταν ο Αλμπέρτο Ασκάρι το μακρινό 1953. Απομένουν 6 αγώνες (150 βαθμοί) για την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος και ο Κίμι Αντονέλι φτάνει στο Circuit of the Americas με προβάδισμα 102 βαθμών. Μετά το Όστιν απομένουν 5 αγώνες στο πρόγραμμα (Μεξικό, Βραζιλία, Λας Βέγκας, Κατάρ και Άμπου Ντάμπι), οπότε το μέγιστο των διαθέσιμων βαθμών είναι 125. Αυτό σημαίνει ότι για να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στο Όστιν, η διαφορά του από τον Ράσελ – καθώς και από τους Λιούις Χάμιλτον (229 β.) και Μαξ Φερστάπεν (221 β.) – πρέπει να είναι τουλάχιστον 125 βαθμοί.

Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας στους 125 βαθμούς, ο τίτλος κατοχυρώνεται στον Αντονέλι, λόγω περισσότερων νικών (έχει ήδη 8 νίκες έναντι 3 του Ράσελ). Η μοναδική περίπτωση να εξασφαλιστεί μαθηματικά ο τίτλος στο Τέξας απαιτεί νίκη του Ιταλού στον αγώνα της Κυριακής (25 βαθμοί). Έτσι φτάνει τους 365 βαθμούς και για να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα ο Ράσελ δεν πρέπει να συγκεντρώσει πάνω από 2 βαθμούς, δηλαδή πρέπει να τερματίσει στη 9η θέση ή χαμηλότερα. Με τη νίκη του Αντονέλι, τόσο ο Χάμιλτον όσο και ο Φερστάπεν τίθενται αυτόματα εκτός μαθηματικής διεκδίκησης, ανεξάρτητα από το πού θα τερματίσουν στο Όστιν. Αν ο Αντονέλι τερματίσει 2ος η εξασφάλιση του τίτλου μεταφέρεται για το Μεξικό (25/10).

Η βαθμολογία μέχρι στιγμής, μετά από 17 αγώνες, έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Βαθμολογία Οδηγών Βαθμολογία Κατασκευαστών Αντονέλι 340 Mercedes 578 Ράσελ 238 Ferrari 444 Χάμιλτον 229 McLaren 339 Φερστάπεν 221 Red Bull Racing 332 Λεκλέρκ 215 Racing Bulls 100 Nόρις 201 Alpine 68 Πιάστρι 138 Haas 30

Το Circuit of the America’s φιλοξενεί αγώνα από το 2012. Έχει μήκος 5513m και 20 στροφές, μερικές εκ των οποίων πολύ γρήγορες. Υπάρχουν και δυο μεγάλες ευθείες, της εκκίνησης και ανάμεσα στις στροφές 11 και 12 με αντίστοιχες ζώνες straight mode και overtake mode. Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της διαδρομής είναι η πρώτη στροφή, με έντονη ανωφέρεια και μεγάλο πλάτος. Καταλήγει σε μια αριστερή στροφή 120 μοιρών όπου οι οδηγοί διεκδικούν θέση. Η τριπλέτα στροφών 3 – 6 θυμίζει την αντίστοιχη Maggots – Becketts στο Σίλβερστον, η τριπλέτα στροφών 12 – 15 θυμίζει Χόκενχάιμ και η τριπλέτα στροφών 16 – 18, την διαβόητη στροφή 8 στην Κωνσταντινούπολη. Φέτος η επιλογή ελαστικών είναι χωρίς κενό ανάμεσα στις γόμες. Λόγω τραχύτητας οδοστρώματος, αλλά και υψηλών ενεργειακών φορτίων που μεταφέρουν τα ελαστικά στις γρήγορες καμπές, διαθέσιμες είναι οι γόμες C2, C3, C4. Θα είναι ο 82ος αγώνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Όστιν έχουν διεξαχθεί 13 αγώνες από το 2012 ως και το 2025. Πολυνίκης είναι ο Χάμιλτον με 5 νίκες. Πέρυσι κέρδισε ο Φερστάπεν φτάνοντας τις 4 νίκες, ενώ όσον αφορά στους κατασκευαστές Mercedes και Red Bull έχουν από 5 νίκες.