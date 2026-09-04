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Στη Μόντσα οι Ferrari είναι καταδικασμένες να πρωταγωνιστούν
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:11 - 04 Σεπ 2026

Στη Μόντσα οι Ferrari είναι καταδικασμένες να πρωταγωνιστούν

Νίκος Λιβανός
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Μία ακόμη απρόβλεπτη αναμέτρηση στην ιστορική Μόντσα, έρχεται με το 13ο Grand Prix της Formula 1, που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

.Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.

Στη Μόντσα οι Ferrari είναι καταδικασμένες να πρωταγωνιστούν, καθώς η ιταλική ομάδα έχει κερδίσει 20 φορές από το 1950 έως σήμερα. Το 1988 μάλιστα η νίκη του Μπέργκερ στη Μόντσα έσπασε το σερί των ανίκητων τότε McLaren των Σένα και Προστ. Από το 2007 μέχρι σήμερα οι κόκκινοι έχουν πάρει μόνο 3 νίκες στη Μόντσα: Αλόνσο (2010), Λεκλέρκ (2019, 2024). Πέρυσι στη Μόντσα κέρδισε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull. Ο Χάμιλτον έχει κερδίσει περισσότερες φορές από κάθε άλλο οδηγό στη Μόντσα: 2012 (McLaren), 2014, 2015, 2017, 2018 (Mercedes). Αν καταφέρει να επαναλάβει το ανδραγάθημα φέτος θα γίνει ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της F1, που θα έχει κερδίσει με 3 διαφορετικές ομάδες στην ίδια πίστα.

Η νίκη του Νόρις στον προηγούμενο αγώνα στην Ολλανδία ήταν η 2η συνεχόμενη, με τον πρωταθλητή να βρίσκεται σε άνοδο. Την ίδια στιγμή η McLaren έχει ανταγωνιστικό μονοθέσιο σε πίστες με πολλές στροφές, όπως η Ουγγαρία και η Ολλανδία. Αλλά στη Μόντσα το πρώτο ζητούμενο είναι η τελική ταχύτητα στην ευθεία και το δεύτερο η ισορροπία κρατήματος στο φρενάρισμα. Η Red Bull έχει την πιο ισχυρή υβριδική μηχανή σύμφωνα με τις μετρήσεις της FIA, ενώ η Ferrari θα φέρει μια 2η αναβάθμιση στη δική της μηχανή που εκτιμάται στα 15PS. Είναι αυτά αρκετά για να δώσουν στους κόκκινους πλεονέκτημα εντός έδρας;

Βαθμολογία Οδηγών

Βαθμολογία Κατασκευαστών

Αντονέλι

242

Mercedes

425

Ράσελ

183

Ferrari

338

Χάμιλτον

183

McLaren

263

Νόρις

159

Red Bull Racing

186

Λεκλέρκ

155

Racing Bulls

66

Φερστάπεν

112

Alpine

63

Πιάστρι

104

Haas

21

Η πίστα της Μόντσα έχει μοναδικά χαρακτηριστικά: Μήκος 5.793m, 11 στροφές και τρεις μεγάλες ευθείες. Απαιτείται αεροδυναμική διαμόρφωση με ελάχιστες κλίσεις στις αεροτομές, που δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού. Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται μαλακές γόμες της γκάμας: C3, C4, C5. Το ρεκόρ υψηλότερης μέσης ωριαίας ταχύτητας αγώνα, έχει σημειωθεί από τον Μ.Σουμάχερ με Ferrari στη Μόντσα το 2003: 247.586 km/h το 2003. H Ferrari για να τον τιμήσει έχει ένα ειδικό σχέδιο στα μονοθέσιά της. Η υψηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα σε γύρο κατατακτήριων, με 264.362 km/h, έχει σημειωθεί επίσης στη Μόντσα από το Λιούις Χάμιλτον με Mercedes το 2020, από όπου προκύπτει και ο τίτλος «Ναός της Ταχύτητας». Το οδόστρωμα της πίστας ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2024, ενώ έχουν γίνει βελτιώσεις των χώρων για το κοινό. Η πίστα βρίσκεται σ’ ένα Μητροπολιτικό Πάρκο με αιωνόβια δέντρα λίγο έξω από το Μιλάνο. Το πρώτο GP έγινε εκεί το 1921, φέτος είναι το 95ο. Ο Έντσο Φεράρι ζητούσε μετ’ επιτάσεως από τους μηχανικούς του, να έχουν πάντα κάτι παραπάνω στα μονοθέσια της ομάδας ειδικά για τη Μόντσα. Αυτό το πνεύμα έδωσε μέχρι σήμερα 20 νίκες στη Ferrari, η οποία είναι η πολυνίκης ομάδα, και ακολουθούν McLaren (11), Mercedes (9), Alfa Romeo (8). Αυτό το πνεύμα ώθησε, επίσης, τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ να σπάσει το σερί των McLaren το 1988 και να κερδίσει για λογαριασμό της Ferrari λίγες μέρες μετά το θάνατο του Έντσο. Από τότε η Ferrari έχει κερδίσει μόνο 10 φορές με τους Σουμάχερ (5), Μπαρικέλο (2), Λεκλέρκ (2), Αλόνσο.

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