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Η Ελλάδα αγνόησε το τελεσίγραφο της Κομισιόν για τα ληξιπρόθεσμα - Είναι πλέον τριπλάσια από το 2019
Οικονομία
12:02 - 08 Οκτ 2026

Η Ελλάδα αγνόησε το τελεσίγραφο της Κομισιόν για τα ληξιπρόθεσμα - Είναι πλέον τριπλάσια από το 2019

Reporter.gr Newsroom

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Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο τον Αύγουστο, αδιαφορώντας για την πίεση που δέχονται οι επιχειρήσεις από την έλλειψη ρευστότητας και αγνοώντας τις αυστηρές υποδείξεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τον προηγούμενο μήνα, η Ελλάδα έλαβε αυστηρή προειδοποίηση από την Κομισιόν, η οποία επισημαίνει πως το ελληνικό δημόσιο δε συμμορφώθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Ιουνίου 2025, με την οποία διαπιστώθηκε ότι παρέβη την οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές, λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων στις πληρωμές των δημόσιων νοσοκομείων της προς τους προμηθευτές.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, οι δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υγειονομική μέριμνα πρέπει να εξοφλούν τους προμηθευτές εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες.

Ωστόσο, τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να είναι οι μεγαλύτεροι κακοπληρωτές. Τον Ιούνιο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια προμηθευτών ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το επίπεδο του 2019.

Η προειδοποίηση όχι απλά αγνοήθηκε αλλά τον Αύγουστο τα χρέη των νοσοκομείων αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο στα 1,331 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία του συστήματος υγείας να περιορίσει το συσσωρευμένο απόθεμα οφειλών.

Η Επιτροπή είχε νωρίτερα επισημάνει ότι «οι καθυστερήσεις αυτές συνεπάγονται σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους προμηθευτές, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, και υπονομεύουν τη δυνατότητά τους να λειτουργούν, να αναπτύσσονται και να επενδύουν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις. Αν δεν το πράξει, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

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