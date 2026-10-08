Οι «ίσες αποστάσεις» του Ρούμπιο στα ελληνοτουρκικά

Ένα στοιχείο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα που έτυχε θετικής αποδοχής από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία το προώθησε έντονα, ήταν το γεγονός ότι δεν συνδύασε την παρουσία του στη χώρα μας με επίσκεψη στη γειτονική Τουρκία. Έγινε λόγος για αναβάθμιση του ρόλου της Αθήνας στην περιοχή εις βάρος της Άγκυρας. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα επαναλαμβανόμενο ευχολόγιο.

Ο Ρούμπιο εξήρε κατά την παρουσία του στην Αθήνα τον ρόλο της Ελλάδας. Τη χαρακτήρισε αξιόπιστη και, στην ομιλία του στην Πνύκα, ανέδειξε την Αρχαία Αθήνα ως πηγή έμπνευσης για την πορεία της Δύσης στο σήμερα. Λίγο πριν την αναχώρησή του από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», χαρακτήρισε την Ελλάδα ως «σύμμαχο πρότυπο».

Εντούτοις, οι επιθέσεις φιλίας σε τέτοιου είδους περιστάσεις αποτελούν μέρος της διπλωματικής πρακτικής. Σημασία έχει να εστιάσει κανείς περισσότερο στα όσα δεν είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του.

Το κατά πόσον μπορεί να βασίζεται η Ελλάδα στις ΗΠΑ για την ολοκλήρωση έργων όπως η γεώτρηση της Chevron νότια της Κρήτης και η ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Τα όσα (δεν) είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έχουν μια αξία:

«Έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους ενεργειακούς διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά, κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις, που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Θα πω όμως το εξής: εμείς θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα, και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια, διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδος, αλλά και προς το δικό μας και πιστεύω ότι αυτό είναι και προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. […] Αναγνωρίζω ότι εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα, και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σε σωστά φόρα, ώστε να αντιμετωπιστούν ορθά. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν πράγματα που καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο διαλόγου σε συνεντεύξεις Τύπου. Και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον υπουργό Εξωτερικών σας, διότι πάντοτε εργάζεται σκληρά και αναζητά τον διάλογο και τη σταθερότητα στον κόσμο».

Εν ολίγοις, ο Ρούμπιο δεν αναφέρθηκε καν ονομαστικά στην Τουρκία (όπως και ο Έλληνας ομόλογός του, Γιώργος Γεραπετρίτης), στέλνοντας όμως εμμέσως το μήνυμα «βρείτε τα μεταξύ σας». Την απάντηση για το τι θα πράξει ο αμερικανικός παράγοντας αν αυτό δεν καταστεί δυνατό την έδωσε μέσω της συνέντευξής του στην «Καθημερινή», στην οποία άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν παρασκηνιακά και διαμεσολαβητικά για να αποτραπεί τυχόν κλιμάκωση.

Τι σημαίνει όλο αυτό; Ότι η πολιτική της Ελλάδας να επιχειρεί να απομονώσει διπλωματικά και γεωστρατηγικά την Άγκυρα είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Κι αυτό επειδή οι Δυτικοί θεωρούν απαραίτητη την Τουρκία. Έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, λειτουργεί διαμεσολαβητικά ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και έχει ερείσματα χρήσιμα για τη Δύση στη Μέση Ανατολή, καθώς κρατά διαύλους επικοινωνίας ακόμη και με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι δεν δείχνουν καμία διάθεση, παρά τις αυταρχικές τάσεις του Ερντογάν, να δείξουν «κόκκινη κάρτα» στην Άγκυρα για τις αμφιλεγόμενες πρακτικές της, καθώς θεωρούν απαραίτητη την Τουρκία για την ανθεκτικότητα της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το φλέγον ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει ότι εκείνη θα γίνει πράξη σύντομα, παραπέμποντας πέρα από το δικαίωμα άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή διάσταση του έργου. Από την άλλη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επιβεβαίωσε μεν στην «Καθημερινή» την αμερικανική στήριξη σε αυτό το πεδίο, ωστόσο παραμένει άγνωστο τι ειπώθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνοοικονομικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν για την υλοποίηση του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, οι ΗΠΑ και η Δύση ευρύτερα δεν πρόκειται να απομονώσουν την Άγκυρα λόγω των ελληνοτουρκικών διαφορών. Θα επιμείνουν στο να λυθούν οι διαφορές πολιτικά, μέσω διμερών διαπραγματεύσεων ή προσφυγής στη Χάγη. Η παρουσία του Ρούμπιο αφήνει μεν ένα θετικό αποτύπωμα σε διπλωματικό επίπεδο, δεν θέτει όμως την Τουρκία στο περιθώριο. Το μεγαλύτερο κέρδος στο οποίο μπορεί να προσδοκά η ελληνική πλευρά είναι η διατήρηση της ηρεμίας στην περιοχή το επόμενο διάστημα. Το κατά πόσο αυτό θα συμβεί θα φανεί από τις κινήσεις της Άγκυρας.