Η EON γίνεται Nova TV - Τι αλλάζει για τους συνδρομητές

Μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης έρχεται από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς η ΕΟΝ δίνει τη θέση της στη Nova TV φέρνοντας νέο look, ταχύτητα και αίσθηση. Η Nova TV δεν αλλάζει απλά ονομασία, αλλά αναβαθμίζει την εμπειρία, κάνοντας την εύρεση περιεχομένου πιο γρήγορη από ποτέ και με την καλύτερη δυνατή οπτικοποίηση.

Στο πλαίσιο του λανσαρίσματος της τρίτης γενιάς της cloud-based πλατφόρμας τηλεόρασης και ψυχαγωγίας της United Group, του κορυφαίου ομίλου τηλεπικοινωνιών, μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, του οποίου μέλος είναι η Nova, οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν στη Nova TV:

Νέα χρωματική παλέτα και πλοήγηση.

Πιο εύκολη εύρεση περιεχομένου, νέο Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος, Preview Videos, Γρήγορη σύνδεση.

Premium Profiles & Avatars, ανανεωμένο Παιδικό προφίλ, Sports Mode για την απόλυτη αθλητική εμπειρία, Catch-up 7 ημερών, Συνέχιση θέασης, Υπενθυμίσεις, Ενιαία εμπειρία σε κάθε συσκευή.

Visitor Mode.

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Τι νέο έρχεται στη Nova TV

Νέα Χρωματική Παλέτα & Πλοήγηση: Νέα χρώματα που αναδεικνύουν το περιεχόμενο και μετατρέπουν την πλοήγηση σε μια κινηματογραφική εμπειρία. Το μενού της υπηρεσίας αλλάζει διάταξη και δίνει χώρο για καλύτερη αποτύπωση του περιεχομένου, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις.

Ακόμη πιο Εύκολη Εύρεση Περιεχομένου: Η Αρχική Σελίδα εμπλουτίζεται με περισσότερες προτάσεις, μεταξύ των οποίων Προσεχείς Αθλητικές Μεταδόσεις, απευθείας μετάβαση στους καταλόγους ανά genre περιεχομένου και τα Πιο Δημοφιλή της πλατφόρμας. Και αν έβλεπες Live πρόγραμμα σε κάποιο κανάλι, η τηλεόραση σου το φέρνει στην 1η θέση της Αρχικής Σελίδας όταν ανοίξεις ξανά τη Nova TV.