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Athens Fashion Week: Το αύριο της μόδας στο εργοστάσιο Μουζάκη
ΕΝΔΥΣΗ
10:58 - 21 Οκτ 2026

Athens Fashion Week: Το αύριο της μόδας στο εργοστάσιο Μουζάκη

Reporter.gr Newsroom

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Το 38ο Athens Fashion Week, από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου, μεταμορφώνει τον εμβληματικό χώρο του Εργοστασίου Κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκη, σε σημείο συνάντησης της ιστορίας της ελληνικής βιομηχανίας της μόδας με το μέλλον της δημιουργικότητας.

Στο πολυσυλλεκτικό runway του Athens Fashion Week θα παρουσιαστούν οι νέες συλλογές καταξιωμένων σχεδιαστών και δυναμικών fashion brands: ANTETOKOUNBROS, Celebrity Skin, Daphne Valente, Dassios, Dear by Agapitos Kouros, El&Jo by Εlena Tsiklou, Fotini Katsiou Atelier, Kathy Heyndels, LAK by Lakis Gavalas, LAVIATE, Made Bride by Antonea, Maison Zoulias, Myrto Dramountani, Project Soma και Saucony.

New Designers Awards by Lepas: Το μέλλον της μόδας ανήκει στα νέα ταλέντα

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση κατέχουν τα New Designers Awards, ο θεσμός του Athens Fashion Week που δίνει βήμα στη νέα γενιά σχεδιαστών. Φέτος, τα βραβεία πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Lepas, της νέας premium μάρκας οχημάτων New Energy, που συνδυάζει υψηλή αισθητική, κορυφαία ποιότητα και μια απολαυστική καθημερινή οδηγική εμπειρία. Οι ανερχόμενοι δημιουργοί Appassionata by Ioulia Louvari, DAR AL-KALIMA University, Ioannis Koulouris, KEKOA, Sanya Kosma, Tassos Ntove Haute Couture και XXATTIRE θα παρουσιάσουν τις συλλογές τους, διεκδικώντας διακρίσεις που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εφαλτήριο για την εξέλιξή τους. Στο πλαίσιο των New Designers Awards by Lepas, η πασαρέλα θα φιλοξενήσει επίσης τις δημιουργίες τελειόφοιτων σπουδαστών των σχολών μόδας AKTO και PANSiK.

Fashion Design Project: Η μόδα γίνεται μήνυμα ευαισθητοποίησης

Η μόδα αποκτά ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα μέσα από το Fashion Design Project, τη δημιουργική δράση που θα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης καλώντας σχεδιαστές να δημιουργήσουν ένα σκίτσο για να διεκδικήσουν μια θέση στην πλατφόρμα των New Designers Awards της επόμενης Εβδομάδας Μόδας. Φέτος, το project είναι αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και στην υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», αναδεικνύοντας τη δύναμη της δημιουργικότητας ως μέσου έκφρασης και μετάδοσης σημαντικών κοινωνικών μηνυμάτων. Creative Partner του φετινού Fashion Design Project είναι το fashion brand Project Soma, το οποίο θα καθοδηγήσει δημιουργικά τους συμμετέχοντες, συμβάλλοντας στην αποτύπωση της θεματικής μέσα από τις σχεδιαστικές τους προσεγγίσεις.

Παράλληλα, με αφορμή τον Οκτώβριο ως μήνα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, μέρος των εσόδων του περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων που πωλείται για την εκδήλωση στο ticketmaster.gr, θα διατεθεί για την ενίσχυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει καταξιωμένους δημιουργούς, νέα ταλέντα και δράσεις με κοινωνικό χαρακτήρα, το 38ο Athens Fashion Week επιβεβαιώνει τον ρόλο του στη διαμόρφωση του αύριο της μόδας.

38th Athens Fashion Week | 30 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2026 athensfashionweek.gr

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