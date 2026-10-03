ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η απόλυτη φθινοπωρινή λίστα ταινιών για ζεστά βράδια στο σπίτι
Magazino
22:00 - 03 Οκτ 2026

Η απόλυτη φθινοπωρινή λίστα ταινιών για ζεστά βράδια στο σπίτι

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Καθώς τα φύλλα αλλάζουν χρώματα, ο αέρας γίνεται πιο δροσερός και οι νύχτες μεγαλώνουν, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια ζεστή κουβέρτα, μια αχνιστή κούπα ρόφημα και τις κατάλληλες ταινίες που αιχμαλωτίζουν την ατμόσφαιρα του φθινοπώρου.

Είτε ψάχνετε διαχρονικά αριστουργήματα, τρυφερά ρομάντζα, νοσταλγικές ακαδημαϊκές ιστορίες ή spooky επιλογές για τον Οκτώβριο, αυτή η λίστα περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε για τα κινηματογραφικά σας βράδια.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2026 - 19:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αθήνα και Ρώμη ζητούν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο από τις Βρυξέλλες
Πολιτική

Αθήνα και Ρώμη ζητούν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο από τις Βρυξέλλες

Επισκέφτηκε την Εθνική ποδοσφαίρου ο Μητσοτάκης: Εκπλήξατε πολλούς αλλά όχι τους εαυτούς σας
Πολιτική

Επισκέφτηκε την Εθνική ποδοσφαίρου ο Μητσοτάκης: Εκπλήξατε πολλούς αλλά όχι τους εαυτούς σας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Universal: Πάνω από $5 δισ. οι παγκόσμιες εισπράξεις για τρίτη φορά στην ιστορία της
Επιχειρήσεις

Universal: Πάνω από $5 δισ. οι παγκόσμιες εισπράξεις για τρίτη φορά στην ιστορία της

Ελένη Προκοπίου: Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός και χορεύτρια
Ειδήσεις

Ελένη Προκοπίου: Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός και χορεύτρια

Snappi Open Air Cinema: 8 Μαγικές Βραδιές Κάτω από τα Αστέρια
Magazino

Snappi Open Air Cinema: 8 Μαγικές Βραδιές Κάτω από τα Αστέρια

32ες Νύχτες Πρεμιέρας: Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» σε α&#039; πανελλήνια προβολή
Magazino

32ες Νύχτες Πρεμιέρας: Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» σε α' πανελλήνια προβολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
03/10/2026 - 22:00

Η απόλυτη φθινοπωρινή λίστα ταινιών για ζεστά βράδια στο σπίτι

Πολιτική
03/10/2026 - 21:07

Αποστολάκη κατά Πιερρακάκη: Τι δεν μας είπε για τις 120 δόσεις και τους πλειστηριασμούς

Πολιτική
03/10/2026 - 21:04

Ανδρουλάκης: Ισχυρό ναυτικό έθνος χωρίς ισχυρή αλιεία δεν υπάρχει

Τεχνολογία
03/10/2026 - 21:00

Τραμπ και Big Tech απέναντι στους φόβους για την AI: Συμφωνία χωρίς κυρώσεις και πολλά ερωτήματα

Ειδήσεις
03/10/2026 - 20:00

Απορρίφθηκαν τα μέτρα για τη στέγαση, φουντώνουν οι κινητοποιήσεις στην Ισπανία

Ειδήσεις
03/10/2026 - 19:50

400 χιλιοστά βροχής σε μόλις δύο ημέρες – «Πνίγεται» η Κρήτη από την ακραία κακοκαιρία

Νομίσματα
03/10/2026 - 19:00

Bitcoin: Οι 28 ημέρες που μπορούν να αλλάξουν το σκηνικό στην αγορά

Ειδήσεις
03/10/2026 - 18:00

NYT: Πετρελαϊκό deal δισεκατομμυρίων στο παζάρι Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία

Πολιτική
03/10/2026 - 17:33

Πριν από την άφιξη Ρούμπιο στην Ελλάδα, η Ουάσινγκτον στέλνει μήνυμα στήριξης στην Γκιλφόιλ

Πολιτική
03/10/2026 - 17:15

Αθήνα και Ρώμη ζητούν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο από τις Βρυξέλλες

Πολιτική
03/10/2026 - 17:00

Επισκέφτηκε την Εθνική ποδοσφαίρου ο Μητσοτάκης: Εκπλήξατε πολλούς αλλά όχι τους εαυτούς σας

Πολιτική
03/10/2026 - 15:28

«Καρφιά» Σαμαρά κατά Φον ντερ Λάιεν: Θαυμάζει τον «μακεδονικό» πολιτισμό κι εμείς παρακολουθούμε βουβοί

Ειδήσεις
03/10/2026 - 15:00

Ποδόσφαιρο και γεωπολιτική: Πώς η καταδίκη της Μάντσεστερ Σίτυ «δοκιμάζει» τις σχέσεις Βρετανίας-ΗΑΕ

Πολιτική
03/10/2026 - 14:07

Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: Δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία

Οικονομία
03/10/2026 - 13:44

Η ακρίβεια «καίει» τα νοικοκυριά και ανοίγει νέα μέτωπα για την κυβέρνηση

Ειδήσεις
03/10/2026 - 13:20

Στη χώρα των «Άνισα Ενωμένων»: 36 χρόνια μετά τη γερμανική Επανένωση

Αναλύσεις
03/10/2026 - 11:46

ΧΑ: Από την περιφέρεια στο διεθνές επενδυτικό προσκήνιο – Ρεκόρ ξένων κεφαλαίων και άντλησης ρευστότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/10/2026 - 11:26

Ντίζελ: Ο Τραμπ κάνει πίσω από την απειλή απαγόρευσης – Η Ευρώπη ρίχνει καύσιμα στην αγορά

Ειδήσεις
03/10/2026 - 10:44

Η διπλωματία σκοντάφτει στη βαθιά δυσπιστία ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
03/10/2026 - 10:22

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη – Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στις μετακινήσεις

Οικονομία
03/10/2026 - 10:05

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι υποθέσεις που «αγγίζουν» την παραγραφή – Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Πολιτική
03/10/2026 - 09:36

Η Γκιλφόιλ και η «γκρίζα ζώνη» της διπλωματίας – Τα ερωτήματα της επόμενης ημέρας

Πολιτική
03/10/2026 - 09:18

Η Κάσος, η ηλεκτρική διασύνδεση και η μάχη για τη δεξιά βάση

Ειδήσεις
03/10/2026 - 00:18

Ο δράστης της FlyDubai είχε αποκλειστεί από τις πτήσεις στο Ομάν λόγω ριζοσπαστικών απόψεων

Ειδήσεις
02/10/2026 - 23:30

Ριάντ: Στο τραπέζι μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Πάνω από 100.000 στρατιώτες

Χρηματιστήρια
02/10/2026 - 23:26

Wall Street: Ράλι με οδηγό την Nvidia – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nasdaq

Ειδήσεις
02/10/2026 - 23:15

O Ξαρχάκος ζητά την απόσυρση του σποτ Κασσελάκη: Η μουσική μου δεν ταυτίζεται με κόμματα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 22:50

Βόρεια Μακεδονία: Ο Μίτσκοσκι ζητά τη συνδρομή της ΕΕ για το αδιέξοδο με τη Βουλγαρία

Υγεία
02/10/2026 - 22:37

Το παιδί μου διαγνώστηκε με κοιλιοκάκη – Τα πρώτα βήματα για την οικογένεια

Ειδήσεις
02/10/2026 - 22:15

Συναγερμός στη Βρετανία: Κατηγορίες σε 28χρονο για σχέδιο με στόχο τον Φάρατζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ