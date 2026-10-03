Η απόλυτη φθινοπωρινή λίστα ταινιών για ζεστά βράδια στο σπίτι

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Καθώς τα φύλλα αλλάζουν χρώματα, ο αέρας γίνεται πιο δροσερός και οι νύχτες μεγαλώνουν, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια ζεστή κουβέρτα, μια αχνιστή κούπα ρόφημα και τις κατάλληλες ταινίες που αιχμαλωτίζουν την ατμόσφαιρα του φθινοπώρου.