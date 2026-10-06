Γιατί όλο και περισσότερα ενήλικα παιδιά διακόπτουν τις σχέσεις με τους γονείς τους

Τι αναλύουν οι ειδικοί ψυχικής υγείας για τη σύγκρουση των γενεών, το χάσμα ανάμεσα σε «όρια» και «αποκοπή», αλλά και το αν υπάρχει δρόμος για την επανασύνδεση.

Το 2026, η αποξένωση από την οικογένεια αποτελεί θέμα συζήτησης περισσότερο από ποτέ. Δημόσια πρόσωπα, όπως η Drew Barrymore, ο Macaulay Culkin και η Jennifer Aniston, έχουν μοιραστεί ανοιχτά τις ιστορίες τους σχετικά με την απόφαση να διακόψουν κάθε επαφή με έναν γονέα για την προσωπική τους ψυχική ηρεμία.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Στην πρώτη εθνική έρευνα μεγάλη κλίμακας, ο κοινωνιολόγος του Πανεπιστημίου Cornell, Καρλ Πίλεμερ, διαπίστωσε ότι το 27% των Αμερικανών (περίπου 68 εκατομμύρια άνθρωποι) έχει διακόψει την επαφή με κάποιο μέλος της οικογένειάς του, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο ως ένα πρόβλημα που κρύβεται μπροστά στα μάτια όλων. Μάλιστα, μεταγενέστερη έρευνα της Harris Poll ανέβασε το ποσοστό αυτό στο 35%.

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