ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γιατί όλο και περισσότερα ενήλικα παιδιά διακόπτουν τις σχέσεις με τους γονείς τους
Magazino
22:30 - 06 Οκτ 2026

Γιατί όλο και περισσότερα ενήλικα παιδιά διακόπτουν τις σχέσεις με τους γονείς τους

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Τι αναλύουν οι ειδικοί ψυχικής υγείας για τη σύγκρουση των γενεών, το χάσμα ανάμεσα σε «όρια» και «αποκοπή», αλλά και το αν υπάρχει δρόμος για την επανασύνδεση.

Το 2026, η αποξένωση από την οικογένεια αποτελεί θέμα συζήτησης περισσότερο από ποτέ. Δημόσια πρόσωπα, όπως η Drew Barrymore, ο Macaulay Culkin και η Jennifer Aniston, έχουν μοιραστεί ανοιχτά τις ιστορίες τους σχετικά με την απόφαση να διακόψουν κάθε επαφή με έναν γονέα για την προσωπική τους ψυχική ηρεμία.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Στην πρώτη εθνική έρευνα μεγάλη κλίμακας, ο κοινωνιολόγος του Πανεπιστημίου Cornell, Καρλ Πίλεμερ, διαπίστωσε ότι το 27% των Αμερικανών (περίπου 68 εκατομμύρια άνθρωποι) έχει διακόψει την επαφή με κάποιο μέλος της οικογένειάς του, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο ως ένα πρόβλημα που κρύβεται μπροστά στα μάτια όλων. Μάλιστα, μεταγενέστερη έρευνα της Harris Poll ανέβασε το ποσοστό αυτό στο 35%.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 17:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΑΝΔΑ: «Η Ψυχική Υγεία Έχει Φωνή» - Διήμερο Φεστιβάλ 9 και 10 Οκτωβρίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος
Υγεία

ΟΠΑΝΔΑ: «Η Ψυχική Υγεία Έχει Φωνή» - Διήμερο Φεστιβάλ 9 και 10 Οκτωβρίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Στο 48% η προβληματική χρήση των social media στους εφήβους – Η ακτινογραφία της ψηφιακής εξάρτησης στην Ελλάδα
Magazino

Στο 48% η προβληματική χρήση των social media στους εφήβους – Η ακτινογραφία της ψηφιακής εξάρτησης στην Ελλάδα

Γιατί το ποσοστό αυτοκτονιών είναι υψηλότερο στους άνδρες
Υγεία

Γιατί το ποσοστό αυτοκτονιών είναι υψηλότερο στους άνδρες

Γιατί αντιστεκόμαστε στην αλλαγή – ακόμη κι όταν ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη
Magazino

Γιατί αντιστεκόμαστε στην αλλαγή – ακόμη κι όταν ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
06/10/2026 - 23:21

Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P - Ώθηση από τεχνολογία και υποχώρηση αποδόσεων κρατικών ομολόγων

Ειδήσεις
06/10/2026 - 23:08

Τιμ Κουκ (Apple): Χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Magazino
06/10/2026 - 22:51

Το συγκινητικό μήνυμα του Μέσι για την αποχώρησή του από την Εθνική Αργεντινής

Magazino
06/10/2026 - 22:30

Γιατί όλο και περισσότερα ενήλικα παιδιά διακόπτουν τις σχέσεις με τους γονείς τους

Ειδήσεις
06/10/2026 - 22:24

Έφτασε ο Ρούμπιο στην Αθήνα - Το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/10/2026 - 22:12

Θεοδωρόπουλος: Επιτακτική ανάγκη η αύξηση του ρυθμού των επενδύσεων μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
06/10/2026 - 21:55

Ουκρανία για ένταξη στην ΕΕ: Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μόνιμους περιορισμούς αγροτικών προϊόντων

Ειδήσεις
06/10/2026 - 21:40

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι

Πολιτική
06/10/2026 - 21:25

Τσίπρας: Τα στελέχη της κυβέρνησης συμπεριφέρονται σαν «Μαρίες Αντουανέττες» - «Ξεβολέψαμε» και την αντιπολίτευση

Πολιτική
06/10/2026 - 21:08

Μητσοτάκης: «Μοίρασε» στον ΣΕΒ €95 εκατ. για το ρεύμα της βιομηχανίας

Magazino
06/10/2026 - 21:04

Νέος φωτισμός κατά μήκος των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου

Ειδήσεις
06/10/2026 - 21:00

Ρωσία: Θετική στο ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης Πούτιν - Τραμπ - Σι

Υγεία
06/10/2026 - 21:00

Γιατί ξαναπαίρνεις τα κιλά μετά τη δίαιτα; Τι λέει η επιστήμη

Πολιτική
06/10/2026 - 20:45

Πιερρακάκης: Στα μέσα του 2027 ο τελικός ανάδοχος για την ΠΥΡΚΑΛ

Ειδήσεις
06/10/2026 - 20:28

ΕΕ: Νέες κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με επίκεντρο το ρωσικό στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα

Πολιτική
06/10/2026 - 20:10

Βενιζέλος: Ο Γιώργος Παπανδρέου έπρεπε να είχε δεχτεί την πρότασή μου για το πρώτο μνημόμιο

Ειδήσεις
06/10/2026 - 19:53

Γαλλία: Ο Λεκορνί υπερασπίστηκε την αστυνομική διαχείριση των διαδηλώσεων παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς

Ειδήσεις
06/10/2026 - 19:33

Απαγόρευση συγκεντρώσεων, αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο

Χρηματιστήρια
06/10/2026 - 19:19

Άνοδος στις ευρωαγορές με «οδηγό» τις μετοχές υγείας

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 19:02

«Συναγερμός» στην Asos: Χάκερ υποστηρίζουν ότι παραβίασαν τα δεδομένα της - «Βουτιά» 14% στη μετοχή

Πολιτική
06/10/2026 - 18:56

Μητσοτάκης: Την Τετάρτη 7/10 στις 19:00 η συνάντηση με Ρούμπιο στο Μαξίμου

Ανακοινώσεις
06/10/2026 - 18:45

Παπουτσάνης: Αύξηση 8,6% του κύκλου εργασιών για το εννεάμηνο

Πολιτική
06/10/2026 - 18:34

Σαμαράς: Να τελειώνουμε με την ισοπεδωτική νεοφιλελεύθερη διαχείριση

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 18:34

Παρέμβαση Κρ. Χατζημηνά (Ε.ΕΝ.Ε.) στους FT: Οι οικονομίες να εξετάσουν διαφορετική φορολόγηση της ανάπτυξης

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
06/10/2026 - 18:31

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»: Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ειδήσεις
06/10/2026 - 18:27

POLITICO: «Γνώριμη η συνταγή» της Λεπέν για την αποτροπή της κρίσης χρέους

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 18:23

Πετρόπουλος: Εξαγορά της Ισμαήλος έναντι €21 εκατ. – Στα €124,35 εκατ. ο τζίρος της δραστηριότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/10/2026 - 18:17

Η Polyplast LTD ενισχύει τη βιώσιμη παραγωγή με νέα επένδυση στην ανακύκλωση εύφλεκτων υλικών

Οικονομία
06/10/2026 - 18:12

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Νέο χτύπημα στο λαθρεμπόριο τσιγάρων – Άνω του €1,4 εκατ. διαφυγόντες δασμοί και φόροι

Αυτοδιοίκηση
06/10/2026 - 18:11

Επιστολή Δούκα στη Ζαχαράκη για την οσμή αερίου στη Γκράβα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ