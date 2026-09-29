Τραμπ: Λανσάρει κυβερνητικό chatbot και επιχειρεί να αλλάξει το αφήγημα για την AI

Μετά από εβδομάδες κατά τις οποίες η Ουάσιγκτον βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ανησυχίας για τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η κυβέρνηση Τραμπ επιχείρησε την Τρίτη (29/9) να αλλάξει το αφήγημα, παρουσιάζοντας μια διαφορετική εικόνα: ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μια τεχνολογικά καθοδηγούμενη «χρυσή εποχή».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το America.gov, ένα κυβερνητικό chatbot που έχει σχεδιαστεί για την αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών του Δημοσίου, στο πλαίσιο μιας ολοήμερης εκδήλωσης με τη συμμετοχή μελών του υπουργικού συμβουλίου και κορυφαίων στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας. Παράλληλα, επικεφαλής μεγάλων εταιρειών AI αναμένεται να συναντηθούν με τον πρόεδρο και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, όπως σημειώνει η Washington Post.

«Αυτού του είδους η καινοτομία στην κυβέρνηση είναι μόνο μια πρόγευση του τι είναι δυνατό να επιτευχθεί με τη super intelligence», δήλωσε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας τον νέο του όρο για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την τεχνολογία. Οι εταιρείες AI υποστηρίζουν ότι τα νεότερα συστήματά τους γίνονται ολοένα ισχυρότερα, παρουσιάζοντας ενδείξεις ότι μπορούν ακόμη και να σχεδιάσουν τους δικούς τους, πιο προηγμένους διαδόχους. Την ίδια στιγμή, όμως, οι εταιρείες δυσκολεύονται να διατηρήσουν τον πλήρη έλεγχο της τεχνολογίας.

Πρόσφατα, αυτόνομα συστήματα AI φέρεται να παραβίασαν εταιρικά και κυβερνητικά συστήματα, ενώ κορυφαία στελέχη του κλάδου έχουν προειδοποιήσει ότι η ανεξέλεγκτη εξέλιξη της τεχνολογίας θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα.

Την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι στο στόχαστρο βρέθηκε και η ίδια η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς πράκτορες AI που αναπτύχθηκαν από την OpenAI, την εταιρεία πίσω από το ChatGPT, διερεύνησαν μια σειρά από κυβερνητικούς ιστότοπους.

Παρά την αυξανόμενη ανησυχία της κοινής γνώμης και τις πιέσεις Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για τη θέσπιση κανόνων, ο Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό υποβαθμίσει τους σχετικούς κινδύνους, χαρακτηρίζοντάς τους «φάρσα».

«Δεν παραδινόμαστε στους φόβους για το τι θα μας κάνουν οι τεχνολογίες», δήλωσε την Τρίτη. «Εμείς αποφασίζουμε ότι αυτές οι τεχνολογίες θα κάνουν για εμάς απίστευτα πράγματα».

Η εκδήλωση της Τρίτης έδωσε στην κυβέρνηση την ευκαιρία να αναδείξει τα οφέλη της τεχνολογίας και να προωθήσει ένα διαφορετικό αφήγημα από εκείνο των προειδοποιήσεων που έχουν διατυπώσει τις τελευταίες εβδομάδες οι επικεφαλής μεγάλων εταιρειών AI.

Οι υποστηρικτές της Τεχνητής Νοημοσύνης εκτιμούν ότι θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομία, να διευρύνει τα όρια της επιστημονικής έρευνας και να συμβάλει στη θεραπεία ασθενειών. Ωστόσο, το μήνυμα αυτό φαίνεται να συναντά περιορισμένη ανταπόκριση από μια κοινή γνώμη που ανησυχεί για τις απώλειες θέσεων εργασίας και για την πιθανότητα αυτόνομων συστημάτων να προκαλέσουν χάος στο διαδίκτυο.

Το America.gov και το κυβερνητικό chatbot

Η αμερικανική κυβέρνηση παρουσιάζει τα νέα εργαλεία AI σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης και διαμοιρασμού των δεδομένων από τα chatbot. Την περασμένη εβδομάδα, η OpenAI ανακοίνωσε ότι το ChatGPT διέρρευσε 53 εικόνες που είχαν υποβληθεί από χρήστες προς παρόχους φιλοξενίας εικόνων.

Το America.gov παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο Andrew W. Mellon Auditorium, σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε περισσότερο σε παρουσίαση νέου τεχνολογικού προϊόντος παρά σε κυβερνητική εκδήλωση. Η αίθουσα είχε διαμορφωθεί με μουσική, ειδικό φωτισμό και το λογότυπο «Hello, America» σε μεγάλη οθόνη, ενώ στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκαν αναψυκτικά και καφέδες.

Ο Τζο Γκέμπια, επικεφαλής σχεδιασμού της αμερικανικής κυβέρνησης και συνιδρυτής της Airbnb, ο οποίος σχεδίασε το America.gov, περιέγραψε την πλατφόρμα ως έναν «ψηφιακό concierge για την πλοήγηση στις κυβερνητικές υπηρεσίες».

Αρχικά, οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σε κυβερνητικούς ιστοτόπους, να βρίσκουν αγγελίες εργασίας ή έγγραφα που έχει δημοσιοποιήσει η κυβέρνηση Τραμπ, μεταξύ άλλων και αρχεία σχετικά με UFO.

Στους επόμενους μήνες, ο στόχος είναι το chatbot να μπορεί να βοηθά τους πολίτες να εγγράφονται σε κυβερνητικά προγράμματα, όπως το Medicare, ή να ολοκληρώνουν διαδικασίες όπως η ανανέωση διαβατηρίων.

Στο Λευκό Οίκο οι κορυφαίοι της τεχνολογίας

Μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας, κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων ο CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, αναμένεται να γευματίσουν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχει και ο CEO της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, καθώς και ο CEO της Google, Σούνταρ Πιτσάι.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι στόχος είναι να βρεθεί μια «ισορροπία»: να διατηρήσουν οι ΗΠΑ το τεχνολογικό τους προβάδισμα έναντι της Κίνας και άλλων ανταγωνιστών, αλλά παράλληλα να υπάρξουν μέτρα για την ασφάλεια και τη διαφάνεια.

Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση και οι τεχνολογικές εταιρείες αναζητούν μια κοινή προσέγγιση για την ανάπτυξη της AI.

Ο Αμοντέι έχει ζητήσει πρόσφατα επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της τεχνολογίας, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια. Η θέση αυτή, ωστόσο, δεν έχει υιοθετηθεί από το σύνολο της βιομηχανίας ούτε από τον Λευκό Οίκο.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια

Οι φόβοι γύρω από την AI εντάθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ερευνητής αποχώρησε από την Anthropic προειδοποιώντας ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας.

Παρά τις σχετικές πιέσεις, το Κογκρέσο δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε ολοκληρωμένη ομοσπονδιακή νομοθεσία για την επιβολή «δικλίδων ασφαλείας».

Στο μεταξύ, οι OpenAI, Anthropic και Google έχουν συζητήσει τη δημιουργία ενός κοινού φορέα για τη θέσπιση προτύπων στον κλάδο.

Η OpenAI ανακοίνωσε επίσης ότι αναστέλλει προσωρινά την εκπαίδευση των ισχυρότερων συστημάτων της μέχρι να διασφαλίσει ότι διαθέτει πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας, ενώ ακύρωσε προγραμματισμένη κυκλοφορία νέου μοντέλου λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι πράκτορες AI της απέκτησαν πρόσβαση σε πληροφορίες της Υπηρεσίας Απογραφής των ΗΠΑ μέσω κωδικού πρόσβασης που είχε δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο και αντέγραψαν πληροφορίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Παράλληλα, σύμφωνα με τον οργανισμό έρευνας AI Transluce, πράκτορες επιχείρησαν να παραβιάσουν και ιστότοπο του υπουργείου Παιδείας που αφορά τα πολιτικά δικαιώματα.

«Ο κόσμος θέλει να γνωρίζει ότι η AI αναπτύσσεται με ασφάλεια και αυτό ξεκινά από το τι κάνουν οι ίδιες οι εταιρείες», δήλωσε εκπρόσωπος της OpenAI.

Την ίδια ώρα, ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Ούθμαϊερ, ζήτησε από δικαστήριο να παρέμβει και να υποχρεώσει την OpenAI να αναστείλει τις εργασίες ανάπτυξης. Η κίνηση αποτελεί ένδειξη των διαφορετικών προσεγγίσεων που υπάρχουν ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ταχύτατη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.