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«Καρφιά» Γεωργιάδη για τους απόντες υπουργούς (βλ. Δένδια) από τα 52α γενέθλια της ΝΔ
Πολιτική
09:35 - 06 Οκτ 2026

«Καρφιά» Γεωργιάδη για τους απόντες υπουργούς (βλ. Δένδια) από τα 52α γενέθλια της ΝΔ

Reporter.gr Newsroom

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Μία ανάρτηση με «καρφιά» έκανε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τους συναδέλφους του Υπουργούς που δεν έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση για τα 52α γενέθλια της ΝΔ το απόγευμα της Δευτέρας, επειδή «είχαν λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις».  

Με αφορμή το γεγονός ότι ο ίδιος το πρωί της Δευτέρας ήταν στην Κάρπαθο για τα εγκαίνια του νέου αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο και το σημερινό ταξίδι στην Κάλυμνο, ο αντιπρόεδρος του κόμματος γράφει για τους απόντες:

«Αν και σε λίγο πετάω από Ρόδο για Κάλυμνο, διότι εκεί σήμερα θα κάνουμε κάτι το πραγματικά πρωτοποριακό, επέστρεψα χθες το απόγευμα στην Αθήνα για συνεορτάσω με όλους τους Νεοδημοκράτες και τις Νεοδημοκράτισες τα 52α γενέθλια της Παρατάξεώς μας. Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από την χθεσινή μας εορτή, επειδή λέει είχαν άλλες Υπουργικές υποχρεώσεις…»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxi5b3ihfbl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Και προσθέτει:

«Και εγώ είχα αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες αλλά σφυρηλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα…»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxiqeip3qa9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Προφανώς, το «καρφί» είχε ως βασικό αποδέκτη τον Νίκο Δένδια, ο οποίος δεν παρέστη στη γιορτή λόγω υποχρέωσης στο εξωτερικό.

Η πλήρης ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Χθες είχα μία πραγματικά γεμάτη μέρα. Πετάξαμε πρωί πρωί για να κάνουμε τα εγκαίνια του νέου Αξονικού Τομογράφου που τοποθετήσαμε με τον @ghatzimarkos στο Νοσοκομείο Καρπάθου, το οποίο έχει γίνει καταπληκτικό και φτιάχνουμε και μονάδα Τεχνητού Νεφρού για να μήν ταλαιπωρείται ο κόσμος. Μετά υποδεχθήκαμε την ΑΕ τον ΠτΔ κ. Τασούλα και τον ακολουθήσαμε κατά τις τελετές για την επέτειο της Επαναστάσεως της Καρπάθου της 5ης Οκτωβρίου 1944, που οδήγησε στην απελευθέρωση της. Αν και σε λίγο πετάω από Ρόδο για Κάλυμνο, διότι εκεί σήμερα θα κάνουμε κάτι το πραγματικά πρωτοποριακό, επέστρεψα χθες το απόγευμα στην Αθήνα για συνεορτάσω με όλους τους Νεοδημοκράτες και τις Νεοδημοκράτισες τα 52α γενέθλια της Παρατάξεώς μας. Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από την χθεσινή μας εορτή, επειδή λέει είχαν άλλες Υπουργικές υποχρεώσεις….Και εγώ είχα αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες αλλά σφυρηλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα…. Το βράδυ λοιπόν μετά την φανταστική μας εορτή πέταξα για Ρόδο για να φύγω τώρα για Κάλυμνο. Εκεί θα μεταφέρουμε σήμερα από την Ρόδο ολόκληρη την χειρουργική ομάδα της Ορθοπεδικής κλινικής του κ. Σοκορέλου. Έτσι όλοι οι ασθενείς της Καλύμνου που χρειάζονται ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση αντί να μετακινηθούν προς την Ρόδο, θα τους χειρουργήσουμε επί τόπου στο νησί τους για να μην ταλαιπωρηθούν. Το ΕΣΥ πλέον δεν περιμένει να πας εσύ σε αυτό, αλλά έρχεται του ΕΣΥ σε σένα. Αυτή είναι η νέα μας φιλοσοφία. Συνεχίζουμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών!»

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2107321935176540667}

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 10:05
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