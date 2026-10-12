Νέα ιδιοκτησία για δύο ιστορικά ευρωπαϊκά ναυπηγεία

Η γερμανική Rheinmetall και η τουρκική Kuzey Star αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια επανεκκίνησης δύο ιστορικών ευρωπαϊκών ναυπηγείων, στη Ρουμανία και την Κροατία. Οι εξελίξεις ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο για μονάδες που πέρασαν χρόνια οικονομικών προβλημάτων, αποτυχημένων συνεργασιών και αναδιαρθρώσεων, με διαφορετική όμως κατεύθυνση σε κάθε περίπτωση.

Στη Μαύρη Θάλασσα, η προοπτική του ναυπηγείου Mangalia συνδέεται πλέον με την αμυντική ναυπηγική και τις ανάγκες του ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Στην Αδριατική, η επιλογή της Kuzey Star για το Uljanik Brodogradnja 1856 δημιουργεί προϋποθέσεις συνέχισης της ναυπηγικής και επισκευαστικής δραστηριότητας υπό τουρκικό έλεγχο, εφόσον δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις.

Η Rheinmetall επικράτησε στη δημοπρασία για το Mangalia, με τίμημα 138 εκατ. ευρώ. Τη διαδικασία διενήργησε η CITR, η οποία έχει οριστεί από το δικαστήριο ως εκκαθαριστής.

Το ναυπηγείο, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, αναμένεται να εξελιχθεί σε σημαντικό κέντρο κατασκευής πολεμικών πλοίων. Αρχικός άξονας της σχεδιαζόμενης δραστηριότητάς του είναι πρόγραμμα ύψους 920 εκατ. ευρώ για τέσσερα πλοία του ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, με χρηματοδότηση μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας SAFE. Στους σχεδιασμούς παραμένει και η κατασκευή εμπορικών πλοίων, διατηρώντας την προοπτική αξιοποίησης των εγκαταστάσεων πέρα από τις αμυντικές παραγγελίες.

Η αλλαγή ιδιοκτησίας ακολουθεί μια μακρά περίοδο διαδοχικών μεταβολών. Το Mangalia ιδρύθηκε το 1976 και πέρασε στον έλεγχο της νοτιοκορεατικής Daewoo το 1997. Το 2018 εισήλθε η ολλανδική Damen, η οποία αποχώρησε από τη συνεργασία το 2023, έπειτα από διαφωνία με τη ρουμανική κυβέρνηση για τα δικαιώματα διοίκησης. Τον Ιούνιο του 2024 το ναυπηγείο οδηγήθηκε σε διαδικασία αφερεγγυότητας.

Στην Κροατία, το κρατικό Κέντρο Αναδιάρθρωσης και Πώλησης, CERP, αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά 12,05 εκατ. ευρώ της Kuzey Star, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, για το 97,13% του Uljanik Brodogradnja 1856 στην Πούλα. Η αποδοχή της προσφοράς δεν ολοκληρώνει τη μεταβίβαση, καθώς εκκρεμεί η έγκριση της ξένης επένδυσης για τον αγοραστή που προέρχεται από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Kuzey Star έχει δεσμευθεί να διατηρήσει τη ναυπηγική δραστηριότητα, τις επισκευές πλοίων και την κατασκευή πλωτών δομών σε ολόκληρη την περιοχή που καλύπτει η παραχώρηση του ναυπηγείου. Η δέσμευση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της συμφωνίας, καθώς συνδέει την αλλαγή ελέγχου με τη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Το Uljanik εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που έπληξε τον όμιλο το 2018, προκαλώντας ακυρώσεις συμβολαίων και κρατική παρέμβαση. Η αναζήτηση νέου επενδυτή αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας αναδιάρθρωσης και διατήρησης της ναυπηγικής βάσης στην Πούλα.