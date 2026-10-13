Ευάγγελος Πιστιόλης: Νέα επένδυση $198 εκατ. σε τέσσερα MR tankers από την TOP Ships

Σε νέα επένδυση ύψους 198 εκατ. δολαρίων στον τομέα των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων προχωρά η TOP Ships, συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Ευάγγελου Πιστιόλη, με την απόκτηση τεσσάρων υπό ναυπήγηση MR tankers από το κινεζικό ναυπηγείο Guangzhou Shipyard International.

Με τη νέα συμφωνία, το ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας αναμένεται να φτάσει τα 14 πλοία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για περαιτέρω ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα της αγοράς.

Η εταιρεία συμφώνησε να αποκτήσει τέσσερις εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες κατέχουν ναυπηγικά συμβόλαια για ισάριθμα δεξαμενόπλοια χωρητικότητας 49.940 dwt, κατηγορίας Ice Class 1A, στο κινεζικό ναυπηγείο Guangzhou Shipyard International.

Οι παραδόσεις των πλοίων προγραμματίζονται μεταξύ Ιουνίου 2029 και Μαρτίου 2030. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το συνολικό πρόγραμμα ναυπήγησης MR tankers της TOP Ships θα ανέλθει σε 14 πλοία.

Το τίμημα για την απόκτηση των συμμετοχών στις τέσσερις εταιρείες ανέρχεται σε περίπου 34,95 εκατ. δολάρια, ενώ η συνολική αξία των υποκείμενων ναυπηγικών συμβολαίων διαμορφώνεται στα 198 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνία χρηματοδότησης με κινεζική εταιρεία leasing, η οποία προβλέπεται να καλύψει περίπου το 85% των κατασκευαστικών δόσεων. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τελεί υπό την αίρεση της οριστικοποίησης της χρηματοδότησης και της εκπλήρωσης των συνήθων συμβατικών προϋποθέσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί οι βασικοί όροι μακροχρόνιας ναύλωσης των τεσσάρων πλοίων, διάρκειας επτά ετών από την παράδοσή τους, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία χρόνια.

Εφόσον ασκηθούν όλες οι προαιρέσεις επέκτασης, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από τις ναυλώσεις εκτιμάται ότι μπορούν να φτάσουν τα 316,9 εκατ. δολάρια.

Η νέα επένδυση εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση της επενδυτικής στρατηγικής της TOP Ships, με σαφή προσανατολισμό στη συγκέντρωση κεφαλαίων στον βασικό ναυτιλιακό της τομέα.

Ειδικότερα, η εταιρεία ακύρωσε προηγούμενο σχέδιο επένδυσης σε οικιστικό ακίνητο στο Ντουμπάι, διαθέτοντας την επιστροφή κεφαλαίων ύψους 23,5 εκατ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση προγενέστερης συμφωνίας απόκτησης τριών MR tankers.

Επιπλέον, σχεδιάζει την πώληση της θαλαμηγού Para Bellvm, με στόχο την επανεπένδυση των εσόδων σε δεξαμενόπλοια.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνει την επιλογή της TOP Ships να ενισχύσει την έκθεσή της στην αγορά των product tankers, συνδυάζοντας νέες ναυπηγήσεις με μακροχρόνιες ναυλώσεις, ώστε να διαμορφώσει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα μελλοντικών εσόδων.