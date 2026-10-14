Στην αγορά των VLCC ο Πέτρος Παναγιωτίδης μέσω της Volare Shipping

Στην αγορά των υπερδεξαμενόπλοιων VLCC αποκτά έμμεση παρουσία ο Έλληνας εφοπλιστής Πέτρος Παναγιωτίδης, μέσω της εισηγμένης στο Nasdaq Robin Energy, η οποία συμμετείχε στην ιδιωτική τοποθέτηση της Volare Shipping, της νέας ναυτιλιακής εταιρείας που δημιούργησε η Trafigura.

Σύμφωνα με γνωστοποίηση προς την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η Robin απέκτησε 90.000 μετοχές στην τιμή των 154 νορβηγικών κορωνών, επενδύοντας συνολικά 13,86 εκατ. κορώνες (1,45 εκατ. δολάρια). Δεν έχουν γνωστοποιηθεί σχέδια περαιτέρω αύξησης της συμμετοχής της.

Η Volare Shipping ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο με στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Trafigura στα VLCC. Διαθέτει έξι δεξαμενόπλοια σε λειτουργία και οκτώ υπό ναυπήγηση, ενώ η Trafigura διατηρεί την πλειοψηφία των μετοχών και την εμπορική διαχείριση του στόλου.

Η εταιρεία εισήχθη στις αρχές Οκτωβρίου στην Euronext Growth Oslo, έχοντας προηγουμένως αντλήσει περίπου 500 εκατ. δολάρια μέσω υπερκαλυφθείσας ιδιωτικής τοποθέτησης. Η αποτίμησή της μετά την αύξηση κεφαλαίου διαμορφώθηκε στα 11,5 δισ. νορβηγικές κορώνες (περίπου 1,2 δισ. δολάρια).

Τα κεφάλαια προορίζονται για τη χρηματοδότηση του ναυπηγικού προγράμματος, τη μείωση του δανεισμού και άλλες εταιρικές ανάγκες.

Η επένδυση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης των εισηγμένων ναυτιλιακών συμφερόντων του Πέτρου Παναγιωτίδη. Η Robin Energy, με έδρα την Κύπρο, διαθέτει δύο πλοία μεταφοράς υγραερίου (LPG carriers), έχοντας πωλήσει νωρίτερα φέτος το δεξαμενόπλοιο που περιλαμβανόταν στον στόλο της.

Παράλληλα, η συνδεδεμένη Toro ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο σχέδιο διαχωρισμού των εναπομεινάντων LPG carriers σε αυτοτελή εταιρεία, με προοπτική εισαγωγής στο Nasdaq.