6ο Olympic Yacht Show: Περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες βρέθηκαν στην Olympic Marine

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, ήχησαν οι κόρνες στην Olympic Marine, στο Λαύριο, σηματοδοτώντας τη λήξη του 6ου Olympic Yacht Show, της μεγαλύτερης πλωτής έκθεσης της Ελλάδος και της Ανατολικής Μεσογείου, που εστιάζει αποκλειστικά στην πώληση σκαφών.

H Olympic Marine μετατράπηκε για τέσσερις ημέρες σε σημείο συνάντησης της διεθνούς αγοράς του yachting. Σε κλίμα γιορτής και ενθουσιασμού, περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες βρέθηκαν στην Olympic Marine και περιηγήθηκαν σε έναν πολυποίκιλο στόλο 120 σκαφών, στο φυσικό τους περιβάλλον: επιβλητικά motor yachts, κομψά ιστιοπλοϊκά, high-performance boats και πολυτελή catamarans. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά και η παρουσίαση νέων μοντέλων στην ελληνική αγορά, που μαγνήτισαν το ενδιαφέρον των media και του κοινού.

Η εμπειρία της έκθεσης, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στα σκάφη. Στο χερσαίο τμήμα της, κορυφαίες εταιρείες από τον χώρο των ηλεκτρονικών συστημάτων, του εξοπλισμού σκαφών, του brokerage και της ασφάλισης, συμπλήρωσαν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα επαγγελματιών του κλάδου και ενημέρωσαν τους επισκέπτες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Εξίσου ισχυρή ήταν και η διεθνής διάσταση της διοργάνωσης. Περισσότεροι από 800 επισκέπτες ήρθαν από το εξωτερικό, ενώ εκπρόσωποι των media και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου από πάνω από 30 χώρες βρέθηκαν στο Λαύριο. Η παρουσία τους ενίσχυσε τη διεθνή ταυτότητα της έκθεσης, ανέδειξε την Ελλάδα ως προορισμό και κόμβο για τη βιομηχανία του yachting και προσέφερε νέες δυνατότητες συνεργασιών.

Για την εγχώρια αγορά, άλλωστε, το Olympic Yacht Show έχει αποκτήσει στρατηγική σημασία. Λειτουργεί ως καταλύτης εξωστρέφειας και δημιουργεί νέες εμπορικές ευκαιρίες, φέρνοντας σε άμεση επαφή ναυπηγεία, αντιπροσώπους, κατασκευαστές, παρόχους υπηρεσιών, στελέχη του θαλάσσιου τουρισμού, επενδυτές και ιδιοκτήτες σκαφών. Σε ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, οι συμφωνίες και οι συνέργειες γίνονται ευκολότερες, με ουσιαστικό αποτύπωμα για ολόκληρο τον κλάδο.

Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, ο κ. Γεράσιμος Γερολυμάτος, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Olympic Υacht Show, δήλωσε: «Το 6ο Olympic Yacht Show ολοκληρώθηκε και νιώθουμε βαθιά ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη. Για τέσσερις ημέρες, η Olympic Marine φιλοξένησε περισσότερους από 20.000 επισκέπτες, 120 σκάφη μέσα στο νερό και 400 brands, ενώ η συμμετοχή επισκεπτών, επαγγελματιών και εκπροσώπων των media από πάνω από 15 χώρες επιβεβαιώνει τη διεθνή εμβέλεια της διοργάνωσης. Ευχαριστούμε θερμά τους εκθέτες, τους συνεργάτες και τους υποστηρικτές μας, καθώς και κάθε επισκέπτη. Το Olympic Yacht Show είναι πλέον ένας θεσμός που αναδεικνύει τη δυναμική της Ελλάδας τόσο στο yachting όσο και στον θαλάσσιο τουρισμό. Στόχος μας είναι το Olympic Yacht Show να συνεχίσει να μεγαλώνει, και να σας υποδεχτούμε του χρόνου σε μια ακόμη πιο επιτυχημένη διοργάνωση».

«Πίσω από το Olympic Yacht Show υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, που γίνεται με αγάπη. Στόχος είναι να δώσουμε μια νέα δυναμική στον θαλάσσιο τουρισμό και σήμερα η διοργάνωση έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την αγορά των σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι η χώρα μας έχει όλα τα εχέγγυα να γίνει κέντρο του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου yachting. Είμαστε ήδη δύναμη στην εμπορική ναυτιλία και μπορούμε να διακριθούμε και εδώ, αρκεί να υπάρξει σταθερό και μακροπρόθεσμο πολιτικό πλαίσιο. Καταβάλλουμε προσπάθεια ώστε να βρίσκονται στο show οι επαγγελματίες του χώρου και να παρουσιάζουν από πρώτο χέρι προϊόντα και υπηρεσίες. Το Olympic Yacht Show το έχει αγκαλιάσει το κοινό και η προσέλευση είναι μεγάλη, παρά τον κακό καιρό των πρώτων ημερών. Θέλουμε η θάλασσα και η στεριά να έρθουν πιο κοντά, και ο κλάδος να γίνει γνωστός σε όλους, όχι μόνο στις παράκτιες περιοχές, αλλά και στην ενδοχώρα» υπογράμμισε ο κ. Γιώργος Προκοπίου, ιδιοκτήτης της Olympic Marine.

O κ. Νίκος Τζινιέρης, COO της ΕΚΟ δήλωσε: «Η ΕΚΟ στηρίζει τον θεσμό για έκτη συνεχόμενη χρονιά ως Grand Sponsor. Το yachting έχει τεράστια δυναμική για την ελληνική οικονομία, ενώ δημιουργεί αξία, προσελκύει νέες επενδύσεις και αναπτύσσει τον ποιοτικό τουρισμό. Το OYS είναι ένας θεσμός με διεθνή απήχηση, ο οποίος γίνεται όλο και πιο σπουδαίος κάθε χρονιά».

Το Olympic Yacht Show είναι κάτι περισσότερο από μια έκθεση. Έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο «ιδεοδρόμιο» για το ελληνικό και διεθνές yachting, έναν ζωντανό χώρο διαλόγου όπου παρουσιάζονται οι νέες τάσεις και γεννιούνται οι ιδέες της επόμενης ημέρας, συνδέοντας την επιχειρηματικότητα με την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και το όραμα για ένα ισχυρότερο μέλλον της ελληνικής θαλάσσιας οικονομίας. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της φετινής διοργάνωσης, επιβεβαίωσε για ακόμα μία χρονιά ότι έχει καθιερωθεί ως θεσμός και διεκδικεί επάξια μία θέση ανάμεσα στις κορυφαίες αντίστοιχες διοργανώσεις της Ευρώπης.