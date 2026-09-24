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Μεσσηνία: Πώς η αναβίωση του παραδοσιακού τρύγου γίνεται πόλος έλξης για τον επισκέπτη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13:46 - 24 Σεπ 2026

Μεσσηνία: Πώς η αναβίωση του παραδοσιακού τρύγου γίνεται πόλος έλξης για τον επισκέπτη

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς πλησιάζει η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, η ομάδα του MESSINIA FORUM, με τη συνεργασία της online πλατφόρμας θεματικού τουρισμού και βιωματικών εμπειριών experienceskalamata.com, που συνεχίζει να αναδεικνύει τον πλούτο της περιοχής μας μέσα από μοναδικές, αυθεντικές περιηγήσεις, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για έναν ποιοτικό προορισμό 365 ημερών τον χρόνο.

Ακόμα μια ξεχωριστή βιωματική δράση - αυτή την φορά για τον παραδοσιακό τρύγο - ολοκληρώθηκε, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις, χαμόγελα και γεμάτες καρδιές. Οι επισκέπτες μας δεν παρακολούθησαν απλώς τη διαδικασία· έγιναν κομμάτι της, μαζεύοντας σταφύλια στα αμπέλια και συμμετέχοντας στο πάτημα στα παραδοσιακά πατητήρια, νιώθοντας τις μυρωδιές, τους ήχους και τη γεύση του φρέσκου μούστου.

Αυτή η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σταθερής στόχευσης και του οράματος να τεθούν γερές βάσεις για έναν αυτάρκη, ποιοτικό ταξιδιωτικό προορισμό για 365 ημέρες τον χρόνο. Η πλούσια πολιτιστική και γαστρονομική κληρονομιά του τόπου αναδεικνύεται μέσα από βιωματικές δράσεις αυθεντικού χαρακτήρα. Εν προκειμένω βάλαμε τα θεμέλια για την τουριστική περίοδο του Φθινοπώρου 2027.

Μπορεί ένας παραδοσιακός τρόπος παραγωγής, συλλογής και επεξεργασίας όπως ο τρύγος αλά παλαιά να χαρίσει εμπειρίες που μετατρέπονται σε κεντρικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες;

Η απάντηση είναι ναι και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Οι ταξιδιώτες δεν είναι απλοί θεατές, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία: βήμα – βήμα και ακριβώς όπως περνούσε από γενιά σε γενιά. Η παράδοση λοιπόν μπορεί από μνήμη να μετατραπεί σε αυθεντική εμπειρία του σήμερα και κάπως έτσι να παραμείνει αναλλοίωτη αλλά και καθόλα ωφέλιμη και αποδοτική για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός τόπου.

Με όπλο αυτήν την παράδοση, την καινοτομία και τη συσπείρωση των επαγγελματιών, η Μεσσηνία διαμορφώνει το νέο της τουριστικό μοντέλο — έναν προορισμό γεμάτο εμπειρίες, κάθε μέρα του χρόνου. Για την προβολή αυτών των βιωματικών εμπειριών, επιστρατεύεται έξυπνο, καλαίσθητο και στοχευμένο ψηφιακό υλικό (βίντεο, social media, σύγχρονη οπτική αφήγηση), που αναδεικνύει την αυθεντικότητα του μεσσηνιακού τοπίου και των ανθρώπων του.

«Η Μεσσηνία δεν είναι μόνο καλοκαίρι και θάλασσα. Κάθε εποχή έχει τη δική της ιστορία, τις δικές της γεύσεις και τις δικές της μοναδικές εμπειρίες. Με στοχευμένο σχεδιασμό για το 2027, δίνουμε στον ταξιδιώτη έναν ουσιαστικό λόγο να επισκεφθεί τον τόπο μας όλες τις εποχές του χρόνου, επενδύοντας στον ποιοτικό και βιώσιμο τουρισμό».

Πίσω από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια βρίσκεται η συνέργεια και η συλλογική δουλειά του MESSINIA FORUM. Μέσα από παράλληλες δράσεις σε όλη τη Μεσσηνία, η εστίαση, ο πρωτογενής τομέας και η φιλοξενία γίνονται ένα, θέτοντας τα θεμέλια για έναν προορισμό που αξίζει να ζεις κάθε μέρα του χρόνου.

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