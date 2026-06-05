Τα Ποσειδώνια 2026 έκλεισαν με νέα ρεκόρ: Πάνω από 35.000 επισκέπτες και 2.200 εκθέτες

Η 29η διοργάνωση των Ποσειδωνίων ολοκληρώθηκε σήμερα στο Athens Metropolitan Expo, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Έκθεσης ως της κορυφαίας πλατφόρμας ναυτιλιακών επιχειρηματικών συμφωνιών στον κόσμο και του φόρουμ που καθορίζει την ατζέντα ενός κλάδου ο οποίος διακινεί το 87% του παγκόσμιου εμπορίου.

Σε ένα πλαίσιο πρωτοφανούς γεωπολιτικής και κανονιστικής πίεσης –από τις αναταραχές στην Ερυθρά Θάλασσα και το Στενό του Ορμούζ και τον εμπορικό προστατευτισμό έως το επιταχυνόμενο και αμφιλεγόμενο χρονοδιάγραμμα απαλλαγής από τον άνθρακα 2030/2050 του ΙΜΟ– τα φετινά Ποσειδώνια απέδειξαν ότι η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα έχει το βλέμμα στραμμένο στην ελληνική ναυτιλία, όχι μόνο για να επιτύχει εμπορικές συμφωνίες, αλλά και για να βρει την πυξίδα της και να επιτύχει ευρύτερες συναινέσεις.

Η πολυαναμενόμενη Συνέντευξη Τύπου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), που πραγματοποιείται στα Ποσειδώνια, ολοκλήρωσε τις εργασίες της παγκόσμιας συνάντησης της ναυτιλιακής κοινότητας στην Ελλάδα. Σε μία κατάμεστη αίθουσα, με υψηλή προσέλευση εκπροσώπων ελληνικών και διεθνών ΜΜΕ, η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που αφορούσαν σε ολόκληρο το φάσμα του κλάδου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η μετάβαση στη ναυτιλία μηδενικών εκπομπών ήταν στην κορυφή της ατζέντας και τις πέντε ημέρες της Έκθεσης, καθώς τα φετινά Ποσειδώνια ήταν τα πρώτα που πραγματοποιήθηκαν μετά την ενεργοποίηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ναυτιλία – μια κανονιστική πραγματικότητα που έχει αλλάξει ριζικά τα οικονομικά δεδομένα για τους στόλους με ευρωπαϊκή σημαία και για τους στόλους που επισκέπτονται την Ευρώπη.

Περισσότερο από οποιαδήποτε προηγούμενη διοργάνωση, τα Ποσειδώνια 2026 έλαβαν χώρα σε μια γεωπολιτική συγκυρία που τοποθετεί τη ναυτιλία ακριβώς στο σταυροδρόμι του παγκόσμιου εμπορίου, της ασφάλειας και της κυριαρχίας. Με τις ζωές των ναυτικών να κινδυνεύουν ολοένα και περισσότερο, τις αλυσίδες εφοδιασμού να βρίσκονται υπό πίεση, τις εμπορικές οδούς υπό απειλή και τα δασμολογικά καθεστώτα σε διακύμανση, ο χώρος των Ποσειδωνίων έγινε πεδίο όχι μόνο εμπορικής αλλά και στρατηγικής αναπροσαρμογής.

Η δύναμη των Ελλήνων εφοπλιστών και οι δυνατότητες του ελληνικού ναυπηγικού τομέα αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των Ποσειδωνίων μέσα από πληθώρα νέων επιχειρηματικών συμφωνιών. Η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου άνοιξε τον δρόμο, με μια παραγγελία 1,47 δισ. δολαρίων για 12 VLCCs στα ναυπηγεία Hudong-Zhonghua της Κίνας. Η Hengli Heavy Industries ανακοίνωσε ένα πακέτο 2,2 δισ. δολαρίων για 21 παραγγελίες συν τέσσερις options από έξι διεθνείς εφοπλιστές, που περιλαμβάνει πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου kamsarmax και capesize, δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων LR2 και δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου Suezmax – με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να εκπροσωπούνται σε πολλαπλούς τύπους πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των νεόδμητων Suezmax της Venergy Maritime. Επίσης, η ONEX Shipyards υπέγραψε με την Antipollution της V Group σύμβαση σχεδιασμού και κατασκευής 4+4 «πράσινων» σκαφών, που θα κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, στην Ελευσίνα και τη Σύρο.

Ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε., δήλωσε: «Όπως σε κάθε διοργάνωση, τα Ποσειδώνια 2026 επιλέχθηκαν για τις σημαντικότερες εμπορικές ανακοινώσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας: συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν για παραγγελίες νέων πλοίων, τεχνολογικές συνεργασίες, συμφωνίες ταξινόμησης και πρωτοβουλίες μετάβασης σε εναλλακτικά καύσιμα».

Η διοργάνωση του 2026 χαρακτηρίστηκε από μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση ανώτερων κυβερνητικών και διακυβερνητικών συμμετοχών, η οποία αντανακλά την αυξανόμενη αποδοχή μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών ότι οι πολιτικές για τη ναυτιλία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εξωτερική πολιτική, την ενεργειακή μετάβαση και την οικονομική κυριαρχία.

Τα Ποσειδώνια 2026 διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Επιτροπής Ελληνικής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.