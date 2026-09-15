Η «Φωνή του Yachting» στο επίκεντρο του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting επιστρέφει στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2027, στο Domus, Asteria Γλυφάδας, με μια ατζέντα που φέρνει στο προσκήνιο τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την αγορά και ανοίγει τον διάλογο για το μέλλον ενός κλάδου με σημαντική αναπτυξιακή, επενδυτική και τουριστική δυναμική.

Το πρόγραμμα του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Yachting διαμορφώνεται γύρω από τις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της αγοράς, θεσμικούς φορείς, επενδυτές και ανθρώπους που διαμορφώνουν τις εξελίξεις.

Από τη φωνή του κλάδου στη συνεργασία με την Πολιτεία

Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου ξεκινά με δύο θεματικές που βρίσκονται στον πυρήνα της ανάπτυξης του Yachting: “The Voice of Yachting”, με τις Ενώσεις του κλάδου να καταθέτουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους, και “One Industry, One Vision”, έναν διάλογο με την Πολιτεία για το μέλλον του Yachting. Ακολουθεί η διεθνής διάσταση της αγοράς μέσα από το “Global Yachting Trends & Market Intelligence”, αλλά και η συζήτηση για την Ελλάδα ως προορισμό Yachting 365 ημέρες τον χρόνο, μέσα από τη θεματική “Destination 365: Innovation, Technology & Growth”.

Βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και η νέα γενιά

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του κλάδου. Το “Green Yachting | Marine Conservation and Sustainable Development” θέτει στο επίκεντρο τη σχέση του Yachting με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, μέσα από το “Sea the Future”, το Συνέδριο στρέφει το βλέμμα στη νέα γενιά και στους ανθρώπους που θα κληθούν να οδηγήσουν τον κλάδο στην επόμενη εποχή.

Η δεύτερη ημέρα μεταφέρει τη συζήτηση από την αγορά και τη στρατηγική στην εμπειρία, την καινοτομία και τη δημιουργία. “The Floating Hotel Experience”, “The Art of Yacht Creation | From Concept to Launch” και “Service Excellence in Luxury Yachting” αναδεικνύουν τις νέες ανάγκες ενός διεθνούς και ιδιαίτερα απαιτητικού κοινού, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία, ο σχεδιασμός, η φιλοξενία και η ποιότητα των υπηρεσιών επαναπροσδιορίζουν το Luxury Yachting.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει και ο ανθρώπινος παράγοντας, μέσα από το “Captain ’s Table | The Human Factor”, ενώ το Συνέδριο ολοκληρώνεται με τη θεματική ενότητα “Managing the Unexpected”, αναδεικνύοντας τη σημασία της προετοιμασίας, της διαχείρισης κινδύνου και της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων σε έναν κλάδο όπου το απρόβλεπτο αποτελεί μέρος της καθημερινότητας.

Η αγορά της Ανατολικής Μεσογείου σε ένα Exclusive Talk

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει η ομιλία του Γιώργου Κοντοβασίλη της Bernard Gallay Yacht Brokerage (BGYB) που φέρνει στο προσκήνιο την αγορά της Ανατολικής Μεσογείου, εξετάζοντας τις πωλήσεις και τις ναυλώσεις yachts, καθώς και τις αναδυόμενες τάσεις που διαμορφώνονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Ισχυρή επιχειρηματική και επικοινωνιακή υποστήριξη

Τη δυναμική του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Yachting 2027 ενισχύει η παρουσία σημαντικών επιχειρήσεων και οργανισμών που στηρίζουν τη φετινή διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του θεσμού ως σημείου συνάντησης και διαλόγου για την αγορά του Yachting. Diamond Sponsors είναι οι Golden Yachts και Navinco, Golden Sponsor η Burgess και η Halkitis Shipyards, Silver Sponsor η Alkyonis και η Apollon Elite – Luxury Transportation Services, ενώ ως Supporters συμμετέχουν οι Cava Halari και Triad Ltd – Technical & Commercial. Special Sponsor είναι η Latus Mare – Marine Consultants. Η Bernard Gallay Yacht Brokerage συμμετέχει μέσω του Exclusive Talks Sponsorship. Επίσημος Χορηγός Επικοινωνίας είναι το The Yacht Book, ενώ Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι AirNews.gr, Beyond the Sea Living, Boating-Greece, Boats & Yachting, Business Events Calendar, Crisis Monitor, Cyprus Sailing TV, Cyprus Yachting, EfoPlistesNews.gr, ELNAVI – Monthly Shipping Review, Greek Travel Pages (GTP), Happy Life Mag, Piraeus365.gr και τα Ναυτικά Χρονικά. Η συμμετοχή επιχειρήσεων από διαφορετικούς κρίκους της αγοράς και εξειδικευμένων Μέσων από τους χώρους του yachting, της ναυτιλίας, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας ενισχύει τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του Συνεδρίου και τον ρόλο του ως σημείου αναφοράς για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του ελληνικού yachting.

25–26 Φεβρουαρίου 2027 | Να είστε εκεί!

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting 2027 φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ουσιαστικό τόπο συνάντησης για την αγορά, την Πολιτεία, τους επενδυτές και τους επαγγελματίες του κλάδου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για διάλογο, ανταλλαγή γνώσης, νέες συνεργασίες και επιχειρηματικές συνέργειες.

Εγγραφές στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting 2027:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2027

Γίνετε Χορηγός του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Yachting:

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 2027

Περισσότερες πληροφορίες:

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting 2027