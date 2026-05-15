Θαλάσσιος Τουρισμός: Θεσμικός διάλογος για τα Θαλάσσια Πάρκα και τα αγκυροβόλια

Ημερίδα με θέμα τα θαλάσσια πάρκα και τα αγκυροβόλια πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου, στην ιστορική αίθουσα «Βουλευτικό» στο Ναύπλιο, στο πλαίσιο του 11ου Mediterranean Yacht Show, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της Πολιτείας, θεσμικών φορέων και επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού, σε μια κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον του ελληνικού yachting και της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Βασιλική Κουτσούκου, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Δημήτρης Ορφανός ο. κ. Γιώργος Παρίσης Cpt. MMa MSc DM και εκπρόσωποι των φορέων του θαλάσσιου τουρισμού:

Ο εκπρόσωπος Yachting του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδoς κ. Βασίλης Πολίτης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Μαρίνων Ελλάδας κ. Σταύρος Κατσικάδης, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ε.Σ.Τ. κ. Φίλιππος Βενετόπουλος, ο Πρόεδρος του Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π. κ. Ευθύμιος Μπιμπής, ο Πρόεδρος της Ένωσης πληρωμάτων HYCA κ. Γιώργος Δαγιάμος, η Πρόεδρος HCPY κ. Τζίνα Πολέμη, ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Π.Ε.Ν κ. Μαρίνος Διονύσιος κ.ά..

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο και επιχειρησιακά εφαρμόσιμο σχεδιασμό, ο οποίος θα διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού, ενός κλάδου με στρατηγική σημασία για την ελληνική οικονομία και τον τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Κυριαζόπουλος, απάντησε σε σειρά ερωτημάτων και παρουσίασε το πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου γύρω από τα ζητήματα των Θαλάσσιων Πάρκων και της αγκυροβολίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της θεσμικής συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής των επαγγελματικών φορέων στη διαμόρφωση των σχετικών

πολιτικών, με στόχο τη διασφάλιση ενός πλαισίου που θα συνδυάζει την περιβαλλοντική προστασία με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη λειτουργικότητα για τον κλάδο.

Συνεχίζοντας τον θεσμικό διάλογο για τα Θαλάσσια Πάρκα και τα αγκυροβόλια, με πρωτοβουλία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού συγκαλείται τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 συνάντηση εκπροσώπων σωματείων και φορέων του κλάδου, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων προς την Πολιτεία.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο CEO Clubs, εντός της Μαρίνας Φλοίσβου, με τη συμμετοχή της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας (Ε.ΜΑ.Ε.), της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.), της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων Σκαφών (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.), της Ένωσης Ναυτικών Πρακτόρων Ελληνικών Νήσων (Ε.Ν.Π.Ε.Ν.), της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών (HYCA), της HYMC και της Ένωσης Επαγγελματιών Θαλάσσιου Τουρισμού (HCPY).

Οι φορείς του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, που θα συνδυάζει την περιβαλλοντική προστασία με τη λειτουργικότητα και τη δυναμική προοπτική του κλάδου.