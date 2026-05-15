ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θαλάσσιος Τουρισμός: Θεσμικός διάλογος για τα Θαλάσσια Πάρκα και τα αγκυροβόλια
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17:18 - 15 Μάι 2026

Θαλάσσιος Τουρισμός: Θεσμικός διάλογος για τα Θαλάσσια Πάρκα και τα αγκυροβόλια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ημερίδα με θέμα τα θαλάσσια πάρκα και τα αγκυροβόλια πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου, στην ιστορική αίθουσα «Βουλευτικό» στο Ναύπλιο, στο πλαίσιο του 11ου Mediterranean Yacht Show, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της Πολιτείας, θεσμικών φορέων και επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού, σε μια κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον του ελληνικού yachting και της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Βασιλική Κουτσούκου, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Δημήτρης Ορφανός ο. κ. Γιώργος Παρίσης Cpt. MMa MSc DM και εκπρόσωποι των φορέων του θαλάσσιου τουρισμού:

Ο εκπρόσωπος Yachting του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδoς κ. Βασίλης Πολίτης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Μαρίνων Ελλάδας κ. Σταύρος Κατσικάδης, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ε.Σ.Τ. κ. Φίλιππος Βενετόπουλος, ο Πρόεδρος του Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π. κ. Ευθύμιος Μπιμπής, ο Πρόεδρος της Ένωσης πληρωμάτων HYCA κ. Γιώργος Δαγιάμος, η Πρόεδρος HCPY κ. Τζίνα Πολέμη, ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Π.Ε.Ν κ. Μαρίνος Διονύσιος κ.ά..

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο και επιχειρησιακά εφαρμόσιμο σχεδιασμό, ο οποίος θα διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού, ενός κλάδου με στρατηγική σημασία για την ελληνική οικονομία και τον τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Κυριαζόπουλος, απάντησε σε σειρά ερωτημάτων και παρουσίασε το πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου γύρω από τα ζητήματα των Θαλάσσιων Πάρκων και της αγκυροβολίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της θεσμικής συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής των επαγγελματικών φορέων στη διαμόρφωση των σχετικών

πολιτικών, με στόχο τη διασφάλιση ενός πλαισίου που θα συνδυάζει την περιβαλλοντική προστασία με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη λειτουργικότητα για τον κλάδο.

Συνεχίζοντας τον θεσμικό διάλογο για τα Θαλάσσια Πάρκα και τα αγκυροβόλια, με πρωτοβουλία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού συγκαλείται τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 συνάντηση εκπροσώπων σωματείων και φορέων του κλάδου, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων προς την Πολιτεία.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο CEO Clubs, εντός της Μαρίνας Φλοίσβου, με τη συμμετοχή της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας (Ε.ΜΑ.Ε.), της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.), της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων Σκαφών (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.), της Ένωσης Ναυτικών Πρακτόρων Ελληνικών Νήσων (Ε.Ν.Π.Ε.Ν.), της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών (HYCA), της HYMC και της Ένωσης Επαγγελματιών Θαλάσσιου Τουρισμού (HCPY).

Οι φορείς του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, που θα συνδυάζει την περιβαλλοντική προστασία με τη λειτουργικότητα και τη δυναμική προοπτική του κλάδου.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 18:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΝ: Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 

Νέο ΔΣ στον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού – Τα ονόματα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέο ΔΣ στον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού – Τα ονόματα

ΥΠΕΝ: Νέα Θαλάσσια Πάρκα - Η Ελλάδα οχυρώνει τον θαλάσσιο πλούτο της
Περιβάλλον

ΥΠΕΝ: Νέα Θαλάσσια Πάρκα - Η Ελλάδα οχυρώνει τον θαλάσσιο πλούτο της

Παπασταύρου από την Αμοργό: Τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος
Πολιτική

Παπασταύρου από την Αμοργό: Τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ